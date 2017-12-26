Битва на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" с трудом вырывает ничью у "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" в рамках 20 тура английской Премьер-Лиги принимал на "Олд Траффорд" одноименную команду из Бернли. Хозяева являлись безоговорочными фаворитами встречи, однако подопечные Дайша уже не раз в этом сезоне доказывали свою состоятельность, недаром команда идет на 7-м месте турнирной таблицы. Моуринью очень удивил стартовым составом, выпустив с первых минут сразу двух габаритных форвардов – Ибрагимовича и Лукаку.
Видимо, главный тренер "Юнайтед" знал, что его команде предстоит отыгрываться по ходу матча, ведь уже на первых минутах Эшли Барнс заставил замолчать "Олд Траффорд". Заработали гости стандарт у левого края штрафной, последовала подача на дальнюю штангу, мяч заметался в ногах футболистов и достался Барнсу, который с нескольких метров протолкнул сферу в ворота - 0:1.
Манкунианцы некоторое время приходили в себя, пытаясь наладить взаимодействие в центре поля, а затем прижали "Бернли" к его воротам и начали осаждать владения Поупа. Однако из по-настоящему опасных моментов стоит выделить лишь выстрел Шоу с дальней дистанции и удар Погба головой после подачи с угла поля – оба раза голкипер гостей выручил свою команду.
Ближе к перерыву "бордовые" неожиданно выровняли игру и, за 10 минут до конца тайма, забили второй: Янг сфолил вблизи своей штрафной, а Дефур метров с 23-х великолепным ударом поразил девятку ворот Де Хеа. Побежали отыгрываться "красные дьяволы": поочередно Рэшфорд, Ибрагимович и Погба упустили вернейшие моменты сократить разницу в счете – "Бернли" выстоял и ушел на перерыв с завидным преимуществом.
Вторую половину хозяева начали на бешеных скоростях, и вскоре добились своего: Янг принял пас от Лукаку на правом фланге и выполнил прострел в центр штрафной "бордовых", где вышедший на замену Лингард великолепным ударом пяткой отправил мяч в дальний угол – 1:2. После пропущенного гола "Бернли" не стал перестраиваться, так и оставшись всей командой на своей половине, в то время как манчестерцы заметно сбавили обороты.
После небольшой передышки подопечные Моуринью вновь взялись осаждать чужие ворота, и в середине тайма Погба опасно пробил со штрафного – мяч пролетел над перекладиной. Все подходы манкунианцев шли в основном через фланги, и "бордовые" с трудом, но справлялись с этими атаками.
Лишь на самых последних минутах матча "Юнайтед" устроил самый настоящий штурм ворот "Бернли", и на 91-й минуте Лингард сравнял счет: заброс в штрафную со стандарта, неудачный вынос и точный удар Джесси в угол ворот Поупа – 2:2. Великолепный матч и абсолютно заслуженная ничья не в пользу манчестерцев, конкуренты которых все ближе и ближе подбираются ко второй строчке.
"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" – 2:2
Голы: Барнс, 3 – 0:1, Дефур, 36 – 0:2, Лингард, 53 – 1:2, Лингард, 91 - 2:2.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Джонс, Рохо (Мхитарян, 46), Шоу, Погба, Матич, Мата, Рэшфорд, Лукаку, Ибрагимович (Лингард, 46).
"Бернли": Поуп, Бардсли, Лонг, Ми, Тэйлор, Корк, Хендрик, Дефур (Воукс, 67), Гудмундссон, Арфилд, Барнс (Уолтерс, 81).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12