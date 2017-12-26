Битва на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" с трудом вырывает ничью у "Бернли"

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Битва на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" с трудом вырывает ничью у "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" в рамках 20 тура английской Премьер-Лиги принимал на "Олд Траффорд" одноименную команду из Бернли. Хозяева являлись безоговорочными фаворитами встречи, однако подопечные Дайша уже не раз в этом сезоне доказывали свою состоятельность, недаром команда идет на 7-м месте турнирной таблицы. Моуринью очень удивил стартовым составом, выпустив с первых минут сразу двух габаритных форвардов – Ибрагимовича и Лукаку.

Видимо, главный тренер "Юнайтед" знал, что его команде предстоит отыгрываться по ходу матча, ведь уже на первых минутах Эшли Барнс заставил замолчать "Олд Траффорд". Заработали гости стандарт у левого края штрафной, последовала подача на дальнюю штангу, мяч заметался в ногах футболистов и достался Барнсу, который с нескольких метров протолкнул сферу в ворота - 0:1.

Манкунианцы некоторое время приходили в себя, пытаясь наладить взаимодействие в центре поля, а затем прижали "Бернли" к его воротам и начали осаждать владения Поупа. Однако из по-настоящему опасных моментов стоит выделить лишь выстрел Шоу с дальней дистанции и удар Погба головой после подачи с угла поля – оба раза голкипер гостей выручил свою команду.

Ближе к перерыву "бордовые" неожиданно выровняли игру и, за 10 минут до конца тайма, забили второй: Янг сфолил вблизи своей штрафной, а Дефур метров с 23-х великолепным ударом поразил девятку ворот Де Хеа. Побежали отыгрываться "красные дьяволы": поочередно Рэшфорд, Ибрагимович и Погба упустили вернейшие моменты сократить разницу в счете – "Бернли" выстоял и ушел на перерыв с завидным преимуществом.

Вторую половину хозяева начали на бешеных скоростях, и вскоре добились своего: Янг принял пас от Лукаку на правом фланге и выполнил прострел в центр штрафной "бордовых", где вышедший на замену Лингард великолепным ударом пяткой отправил мяч в дальний угол – 1:2. После пропущенного гола "Бернли" не стал перестраиваться, так и оставшись всей командой на своей половине, в то время как манчестерцы заметно сбавили обороты.

После небольшой передышки подопечные Моуринью вновь взялись осаждать чужие ворота, и в середине тайма Погба опасно пробил со штрафного – мяч пролетел над перекладиной. Все подходы манкунианцев шли в основном через фланги, и "бордовые" с трудом, но справлялись с этими атаками.

Лишь на самых последних минутах матча "Юнайтед" устроил самый настоящий штурм ворот "Бернли", и на 91-й минуте Лингард сравнял счет: заброс в штрафную со стандарта, неудачный вынос и точный удар Джесси в угол ворот Поупа – 2:2. Великолепный матч и абсолютно заслуженная ничья не в пользу манчестерцев, конкуренты которых все ближе и ближе подбираются ко второй строчке.

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" – 2:2

Голы: Барнс, 3 – 0:1, Дефур, 36 – 0:2, Лингард, 53 – 1:2, Лингард, 91 - 2:2.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Джонс, Рохо (Мхитарян, 46), Шоу, Погба, Матич, Мата, Рэшфорд, Лукаку, Ибрагимович (Лингард, 46).

"Бернли": Поуп, Бардсли, Лонг, Ми, Тэйлор, Корк, Хендрик, Дефур (Воукс, 67), Гудмундссон, Арфилд, Барнс (Уолтерс, 81).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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