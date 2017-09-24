Битва на "Олимпе-2": "Ростов" принимает "Локомотив"
"Ростов" – "Локомотив"
Стадион: "Олимп-2"
Начало матча: 16:30
Арбитр: Роман Гадимов
Московский "Локомотив" в рамках 11 тура РФПЛ встретится с "Ростовом". "Железнодорожники" удачно стартовали в чемпионате, даже несмотря на травму основного форварда Ари, однако, похоже, запал начинается заканчиваться. Команда Семина не может выиграть уже три игры подряд, после ничьей с "Ахматом" последовало поражение от аутсайдера "Амкара", а затем "Локомотив" проиграл в Кубке России самарским "Крыльям" со счетом 3:2. Московскому клубу пришлось играть дополнительное время (в отличие от "Ростова", который выиграл у "Волгаря" 2:0), что может сказаться в отчетном матче.
Пока не впечатляет арендованный у "Лилля" нападающий Эдер, португалец проваливает матч за матчем, пока никакой пользы команде он не приносит. Стоит сказать , что неудачная серия "Локомотива" началась именно с того матча, когда Эдер впервые появился на острие команды. Хотя тревожный звоночек зазвенел еще в августе, когда "Локомотив" проиграл "Тосно", однако об этом поражении все забыли, так как после этого красно-зеленые в прекрасном стиле обыграли "Спартак".
"Ростов" в это межсезонье пережил революцию, команду разобрали практически до основания. Из основного состава остались лишь ветераны, а также те игроки, которые были не нужны другим командам. Самые большие куски откусили "Зенит" и "Рубин", в эти две команды ушли практически все игроки "Ростова". Заменить их удалось достаточно квалифицированными исполнителями. Жёлто-синие провели неплохой стартовый отрезок сезона, забравшись в первую пятерку, отбирали очки у лидеров, побеждали команды из середины таблицы, однако, в последний день трансферного окна клуб снова был вынужден отпустить лидера в "Зенит".
Питерцы забрали последнего игрока обороны, который играл за "Ростов" в прошлом сезоне. Миха Мевля был системообразующей фигурой в оборонительных построениях нового "Ростова", после его ухода команда уже не столь уверенно действует в защите. Пропущено по два гола от "Арсенала" и ЦСКА, за две игры ростовчане получили в свои ворота больше мячей, чем за прошлые восемь. Кучуку потребуется время, чтобы наиграть новые связи, поэтому к отчетному матчу "Ростов", как и "Локомотив", подходит с некоторыми проблемами.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 46 матчей: 26 побед у "Локомотива", 5 – у "Ростова", 15 раз была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Ростов" выиграл на "Олимпе-2" у "Локомотива" со счетом 1:0. Гол забил Полоз.
"Ростов" не проигрывает "Локомотиву" четыре игры подряд (три победы и одна ничья).
Ориентировочные составы:
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Юсупов, Калачев, Ионов, Бухаров.
"Локомотив": Гилерме, Фарфан, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.
Прогноз на матч:
Еще совсем недавно "Локомотив" считался самым неудобным соперником "Ростова", однако в последнее время желто-синие играют против "железнодорожников" удачно. Последний раз "Локомотив" выигрывал у "Ростова" 8 марта 2015 года, с тех пор в четырех матчах он забил только один гол. На данный момент московский клуб испытывает проблемы в атаке, ростовчане же славятся своей обороной, которая, хоть и ослабла с уходом Мевли, все же способна сдержать Эдера и компанию.
Букмекеры считают "Ростов" фаворитом матча, на их победу предлагается коэффициент 2.45, на ничью – 3.20, на "Локомотив" – 3.30.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|27
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Краснодар
|11
|21
|4
|ЦСКА Москва
|11
|20
|5
|Ростов
|11
|16
|6
|Урал
|11
|16
|7
|Спартак Москва
|11
|14
|8
|Рубин
|10
|14
|9
|Ахмат
|10
|14
|10
|Уфа
|11
|13
|11
|Арсенал Тула
|11
|11
|12
|Динамо Москва
|11
|10
|13
|Тосно
|11
|9
|14
|Амкар
|10
|8
|15
|СКА Хабаровск
|10
|8
|16
|Анжи
|11
|8