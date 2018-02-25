Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

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Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан""Рома" – "Милан"

Стадион: "Олимпико"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Маццолени

В центральном матче 26 тура Серии встретятся "Рома" и "Милан". Команды находятся лишь на четвертом и восьмом месте, однако данная вывеска всегда притягивает внимание любителей итальянского чемпионата. Римляне невыразительно играли в конце года, проиграв "Ювентусу" и сыграв вничью с "Сассуолло", также вяло они начали 2018 год. В январе "Рома" набрала только два очка. В двухматчевой дуэли с "Сампдорией" удалось зацепиться только за одну ничью, также были разделены очки с "Интером", а "Аталанте" римляне проиграли 1:2. Команда Ди Франческо в итоге опустилась на пятое место, немного исправить ситуацию удалось лишь в феврале, когда игроки "Ромы" взялись за ум, выиграв четыре игры подряд. Команда продолжает вести борьбу за бронзовые медали с "Интером" и "Лацио". Шансы предпочтительнее как раз у "Ромы", однако "волкам" более нельзя расслабляться и допускать продолжительных серии без побед.

"Милан" провалил начало сезона, теперь спасти его не представляется возможным. В Лигу чемпионов реально выйти, только выиграв Лигу Европы, но там соперником по 1/8 финала является "Арсенал", для которого также попадание в самый престижный турнир Европы через чемпионат невозможно. В последних играх "Милан" обрел кое-какую стабильность, команда выиграла большинство матчей, изредка игра вничью. Особо стоит выделить победы над "Лацио" и "Сампдорией". В 2018 году "Милан" еще не проигрывал, что позволило ему подняться с 11 места на восьмое и вплотную приблизиться к зоне Лиги Европы, до Лиги чемпионов же девять очков, если красно-черные еще не теряет надежды на четвертое место, им необходимо побеждать на "Олимпико"

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 167 матчей:  73 победы у "Милана", 44  - у "Ромы", 50 ничьих.

В матче первого круга "Рома" выиграла у "Милана" 2:0.

Четыре последние игры завершались победами "Ромы". Разница мячей – 10:2.

"Милан" последний раз выигрывал у "Ромы" 9 мая 2015 года.

Ориентировочные составы:

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фацио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Ундер, Перотти, Наинголлан, Джеко.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Калинич.

Прогноз на матч "Рома" – "Милан":

"Рома" нашла свою игру и снова вернулась на победный путь, выиграв четыре игры подряд, поэтому "Милану" будет очень сложно в Риме, однако и красно-черные уже не выглядят так, как в начале сезона и вполне могут удачно сыграть на "Олимпико". Играть на атаку должны обе команды, так как ничья никого не устроит.

Букмекеры предлагают на победу "Ромы" коэффициент 1.90, на ничью – 3.70, на "Милан" – 4.10.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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