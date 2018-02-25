Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

"Рома" – "Милан"

Стадион: "Олимпико"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Маццолени

В центральном матче 26 тура Серии встретятся "Рома" и "Милан". Команды находятся лишь на четвертом и восьмом месте, однако данная вывеска всегда притягивает внимание любителей итальянского чемпионата. Римляне невыразительно играли в конце года, проиграв "Ювентусу" и сыграв вничью с "Сассуолло", также вяло они начали 2018 год. В январе "Рома" набрала только два очка. В двухматчевой дуэли с "Сампдорией" удалось зацепиться только за одну ничью, также были разделены очки с "Интером", а "Аталанте" римляне проиграли 1:2. Команда Ди Франческо в итоге опустилась на пятое место, немного исправить ситуацию удалось лишь в феврале, когда игроки "Ромы" взялись за ум, выиграв четыре игры подряд. Команда продолжает вести борьбу за бронзовые медали с "Интером" и "Лацио". Шансы предпочтительнее как раз у "Ромы", однако "волкам" более нельзя расслабляться и допускать продолжительных серии без побед.

"Милан" провалил начало сезона, теперь спасти его не представляется возможным. В Лигу чемпионов реально выйти, только выиграв Лигу Европы, но там соперником по 1/8 финала является "Арсенал", для которого также попадание в самый престижный турнир Европы через чемпионат невозможно. В последних играх "Милан" обрел кое-какую стабильность, команда выиграла большинство матчей, изредка игра вничью. Особо стоит выделить победы над "Лацио" и "Сампдорией". В 2018 году "Милан" еще не проигрывал, что позволило ему подняться с 11 места на восьмое и вплотную приблизиться к зоне Лиги Европы, до Лиги чемпионов же девять очков, если красно-черные еще не теряет надежды на четвертое место, им необходимо побеждать на "Олимпико"

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 167 матчей: 73 победы у "Милана", 44 - у "Ромы", 50 ничьих.

В матче первого круга "Рома" выиграла у "Милана" 2:0.

Четыре последние игры завершались победами "Ромы". Разница мячей – 10:2.

"Милан" последний раз выигрывал у "Ромы" 9 мая 2015 года.

Ориентировочные составы:

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фацио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Ундер, Перотти, Наинголлан, Джеко.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Калинич.

Прогноз на матч "Рома" – "Милан":

"Рома" нашла свою игру и снова вернулась на победный путь, выиграв четыре игры подряд, поэтому "Милану" будет очень сложно в Риме, однако и красно-черные уже не выглядят так, как в начале сезона и вполне могут удачно сыграть на "Олимпико". Играть на атаку должны обе команды, так как ничья никого не устроит.

Букмекеры предлагают на победу "Ромы" коэффициент 1.90, на ничью – 3.70, на "Милан" – 4.10.

Вячеслав Горбачев

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