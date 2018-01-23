Битва на "Рамон Санчес Писхуан": "Севилья" принимает "Атлетико"

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Битва на "Рамон Санчес Писхуан": "Севилья" принимает "Атлетико""Севилья" – "Атлетико"

Стадион: "Рамон Санчес Писхуан"

Начало матча: 23:30

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Севилья после достаточно неожиданной победы на "Ванда Метрополитано" над "Атлетико" в 1/4 финала Кубка Испании (1:2) встретится с "матрасниками" на своем поле. Обе команды в текущем сезоне не отличаются стабильностью, хотя в Испании ей может похвастаться только "Барселона", поэтому "Атлетико" занимает вторую позицию в чемпионате. У команды Семионе случаются перепады, она уже вылетела из Лиги чемпионов, подарив две ничьи азербайджанскому "Карабаху", в чемпионате страны также возникали проблемы не с самыми сильными соперниками. Проигрывает "Атлетико" мало, но вот ничейный синдром команду не отпускает, если раздел очков в играх с "Барселоной", "Реалом" и даже "Валенсией" вполне можно занести в актив, то две ничьи с "Жироной", "Леганесом" – это явные потери очков. Также стоит отметить, что игроки "Атлетико" крайне мало забивают. Только в двух матчах они отправили в ворота соперников больше двух мячей, в 13 же играх из 20 "матрасники" забивали только один гол, или же вовсе не могли отличиться.

"Севилья" миролюбивостью не отличается, команда сыграла вничью только два раза в Примере, но побед ей этот факт не добавил. В чемпионате севильцы занимают только шестое место, до четвертого только три очка, но там сейчас находится "Реал", поэтому сомнительно, что "красно-белые" пробьются в главный клубный турнир Европы. В целом же "Севилья" – это кубковый боец, команда ужасно играет на чужом поле, крайне редко побеждая в гостях, поэтому в чемпионате она часто теряет важные очки, а вот в турнирах на вылет севильцы чувствуют себя как рыба в воде.  Неудачи на чужом стадионе компенсируются прекрасной игрой на "Рамон Санчес Писхуан". В текущем сезоне выиграть на стадионе "Севильи" удалось только "Бетису" – это поражение стало первым с 22 ноября 2016 года.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 147 матчей: 57 побед у "Атлетико", 43 – у "Севильи", 47 раз была зафиксирована ничья.

В текущем сезоне "Атлетико" выиграл у "Севильи" 2:0 в Примере, а в Кубке проиграл 1:2.

"Атлетико" 19 раз играл в финале Кубка страны: десять побед и девять поражений. У "Севильи" восемь финалов: пять завоёванных трофеев и три поражения. В финале команды встречались в 2010 году, "Севилья" выиграла 2:0.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Рико, Меркадо, Ленгле, Эскудеро, Коршия, Банега, Васкес, Н'Зонзи, Корреа, Сарабия, Муриэль.

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Витоло, Гризманн, Коста.

Прогноз на матч:

"Севилья" не должна упустить то преимущество, которая она добыла в Мадриде, на "Рамон Санчес Писхуан" победить очень сложно, тем более что "Атлетико" нужно забивать как минимум два мяча.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 2.55, на "Севилью" – 3.00, на ничью – 3.30.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
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