Битва на "Рамон Санчес Писхуан": "Севилья" принимает "Атлетико"
"Севилья" – "Атлетико"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан"
Начало матча: 23:30
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Севилья после достаточно неожиданной победы на "Ванда Метрополитано" над "Атлетико" в 1/4 финала Кубка Испании (1:2) встретится с "матрасниками" на своем поле. Обе команды в текущем сезоне не отличаются стабильностью, хотя в Испании ей может похвастаться только "Барселона", поэтому "Атлетико" занимает вторую позицию в чемпионате. У команды Семионе случаются перепады, она уже вылетела из Лиги чемпионов, подарив две ничьи азербайджанскому "Карабаху", в чемпионате страны также возникали проблемы не с самыми сильными соперниками. Проигрывает "Атлетико" мало, но вот ничейный синдром команду не отпускает, если раздел очков в играх с "Барселоной", "Реалом" и даже "Валенсией" вполне можно занести в актив, то две ничьи с "Жироной", "Леганесом" – это явные потери очков. Также стоит отметить, что игроки "Атлетико" крайне мало забивают. Только в двух матчах они отправили в ворота соперников больше двух мячей, в 13 же играх из 20 "матрасники" забивали только один гол, или же вовсе не могли отличиться.
"Севилья" миролюбивостью не отличается, команда сыграла вничью только два раза в Примере, но побед ей этот факт не добавил. В чемпионате севильцы занимают только шестое место, до четвертого только три очка, но там сейчас находится "Реал", поэтому сомнительно, что "красно-белые" пробьются в главный клубный турнир Европы. В целом же "Севилья" – это кубковый боец, команда ужасно играет на чужом поле, крайне редко побеждая в гостях, поэтому в чемпионате она часто теряет важные очки, а вот в турнирах на вылет севильцы чувствуют себя как рыба в воде. Неудачи на чужом стадионе компенсируются прекрасной игрой на "Рамон Санчес Писхуан". В текущем сезоне выиграть на стадионе "Севильи" удалось только "Бетису" – это поражение стало первым с 22 ноября 2016 года.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 147 матчей: 57 побед у "Атлетико", 43 – у "Севильи", 47 раз была зафиксирована ничья.
В текущем сезоне "Атлетико" выиграл у "Севильи" 2:0 в Примере, а в Кубке проиграл 1:2.
"Атлетико" 19 раз играл в финале Кубка страны: десять побед и девять поражений. У "Севильи" восемь финалов: пять завоёванных трофеев и три поражения. В финале команды встречались в 2010 году, "Севилья" выиграла 2:0.
Ориентировочные составы:
"Севилья": Рико, Меркадо, Ленгле, Эскудеро, Коршия, Банега, Васкес, Н'Зонзи, Корреа, Сарабия, Муриэль.
"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Витоло, Гризманн, Коста.
Прогноз на матч:
"Севилья" не должна упустить то преимущество, которая она добыла в Мадриде, на "Рамон Санчес Писхуан" победить очень сложно, тем более что "Атлетико" нужно забивать как минимум два мяча.
Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 2.55, на "Севилью" – 3.00, на ничью – 3.30.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12