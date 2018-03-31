Битва на "Рамон Санчес Писхуан": "Севилья" принимает "Барселону"
"Севилья" – "Барселона"
Стадион: "Роман Санчес Писхуан" (Севилья, Испания)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон)
Субботняя программа 30-го тура чемпионата Испании будет завершаться в Севилье, где в гости к местной команде пожалует "Барселона". Времена, когда "нервионцы" могли оказать достойное сопротивление "сине-гранатовым" давно прошли, и последние матчи неизменно оставались за каталонцами. Хотя на текущий момент мотивации у "Севильи" побольше: если чемпионство у "Барсы" практически в кармане, то борьба севильцев за еврокубки – в самом разгаре. Встреча первого круга между этими соперниками получилось довольно интригующей и завершилась победой команды Вальверде – 2:1.
Поражения "Севильи" от "Валенсии" и "Леганеса" в последних турах Примеры как-то забылись болельщиками, ведь между ними был триумф на "Олд Траффорд". В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Монтеллы вынесли "Манчестер Юнайтед" на его же поле и попали в список восьми сильнейших команд Европы. Правда дальнейшие перспективы "нервионцев" на турнире довольно туманны: уже через три дня после встречи с "Барсой" "Севилью" ожидает домашняя битва с "Баварией". Во внутреннем первенстве команда Монтеллы идет на 6-м месте и может, в лучшем случае, рассчитывать лишь на Лигу Европы по итогам чемпионата.
"Барселоне" через 3 дня также предстоит матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. В соперниках у каталонцев – итальянская "Рома", которую мало кто считает серьезным соперником для Месси и компании. В Примере "сине-гранатовые" по-прежнему не знают поражений: 23 победы, 6 ничейных исходов и заслуженное первое место. Отрыв от "Атлетико" составляет 11 очков, так что вопрос с чемпионством можно уже закрывать. Возможно, Вальверде не станет выпускать с первых минут Месси, пропускавшего матч своей сборной из-за повреждения. Точно не помогут команде в игре с "Севильей" травмированные Бускетс и Динь.
Интересные факты противостояния "Севильи" и "Барселоны":
В 14 из 16 последних матчей против "Севильи" каталонцы забивали, как минимум, 2 гола.
5 из 7 последних поединков чемпионата Испании "Барселона" отыграла на ноль.
"Барселона" обыгрывала Севилью в 5 предыдущих поединках во всех турнирах.
Ориентировочные составы на игру:
Севилья: Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Васкес, Корреа, Навас, Муриэль.
Барселона: Тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Ракитич, Дембеле, Коутиньо, Месси, Суарес.
Прогноз на матч "Севилья" – "Барселона":
Многое в этом матче будет зависеть от состава, выбранного Вальверде – главный тренер каталонцев вполне может поберечь лидеров. Сложно сказать, на ходу ли сейчас севильцы, ведь их результаты в чемпионате и еврокубках слишком отличаются. Скорее всего, оба соперника сыграют в осторожный футбол, а о раскладе сил отчетливо говорят букмекерские коэффициенты.
На победу "Севильи" букмекеры предлагают коэффициент 4,40, на ничью – 3,94, на победу "Барселоны" – 1,88.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Жирона
|30
|44
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Хетафе
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Леганес
|29
|36
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14