Битва на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Наполи"

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Битва на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Наполи"

"Милан" – "Наполи"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 16:00

Арбитр: Лука Банти

В Милане состоится один из матчей, который может повлиять на судьбу чемпионского титула в Серии А. "Наполи" в случае неудачи на "Сан-Сиро" может попрощаться  с мечтами о скудетто, хотя в целом ситуация в данный момент не в пользу неаполитанского клуба, который отстает от "Ювентуса" на четыре очка. Им еще предстоит сыграть очный матч в Турине, который может окончательно лишить "Наполи" шансов на чемпионство, хотя еще в середине сезона многие отмечали готовность команды Сарри прервать гегемонию "старой сеньоры".

Неаполитанцы потерли очки всего в семи матчах, но этого оказалось недостаточным, чтобы остаться на вершине, у команды начался спад в конце сезона, после поражения от "Ромы" 2:4 на своем поле случилась ничья с "Интером", также "Наполи" разделил очки с "Сассуоло" и буквально вымучил победы над "Кьево" и "Дженоа". Неаполитанцы как никогда близки к чемпионству, но все же ресурсов не хватает.

У "Милана" другие цели и задачи, команде нужно было попадать в топ-4, но выполнить их не удается. Красно-черные провалили начало сезона, наверстать упущенное практически невозможно, так как конкуренты не дремлют. "Милан" в восьми очках от "Интера", в случае победы может сократить отставание до пяти, но рядом находится и "Рома", которая также ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. Сзади команду Гаттузо подпирают "Фиорентина", "Аталанта" и "Сампдория", которые могут сместить "Милан" с шестого места, хотя в еврокубки красно-черные уже попали благодаря Кубку Италии.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 140 матчей: 54 победы у "Милана", 42 – у "Наполи", 44 ничьи.

Матч первого круга завершился победой "Наполи" 2:1.

"Милан" не побеждает "Наполи" в шести последних матчах (пять поражений и одна ничья).

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

"Наполи": Рейна, Маджо, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Хамшик, Аллан, Жоржиньо, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч "Милан" – "Наполи":

У "Милана" могут возникнуть проблемы из-за отсутствия травмированного Романьоли и дисквалифицированного Бонуччи. Заменить их призваны Мусаккьо и Сапата, который надежностью не отличается. Это шанс для быстрых форвардов "Наполи". Хотя в последнее время они не отличаются стабильностью. Нападающие неаполитанцев забили только один мяч в последних четырех матчах.

Букмекеры предлагают на победу "Наполи" коэффициент 1.90, на ничью 3.65, на "Милан" – 4.40.

Вячеслав Горбачев

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2 Наполи 32 78
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
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15 Сассуоло 32 31
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