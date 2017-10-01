Битва на "Сан-Сиро": "Милан сразится с "Ромой"
"Милан" – "Рома"
Стадион: "Сан Сиро"
Начало матча: 19:00
Арбитр: Лука Банти
В центральном матче седьмого тура Серии А встретятся "Милан" и "Рома". Команды являются соседями в турнирной таблице, но на первых ролях не пребывают. Красно-черные устроили массовую закупку этим летом, потратив кучу денег, однако звездного игрока купили только одного (Бонуччи). В остальном же были приобретены или молодые игроки на перспективу, которым сложно показывать стабильную игру каждую неделю, или же футболисты пусть и качественные, но все же имеющие определенный потолок. С такими игроками, как Калинич, Билья, Чалханоглу или Музаккьо сложно добиться больших успехов в еврокубках или рассчитывать на победу в чемпионате Италии.
"Милан" пока лишь может рассчитывать на борьбу за место в Лиге Чемпионов, при этом нельзя сказать, что команда Монтеллы выглядит фаворитом. "Наполи" смотрится мощнее, а "Рома" более сыгранна, да и состав "волков" не слабее, чем у красно-черных. Вклиниться в борьбу пытаются и "Лацио" с "Интером". "Орлы" уже успели обыграть "Милан", хотя на длинном отрезке они могут сдать. "Интер" показывает посредственный футбол, однако при этом побеждает практически в каждом матче, одну игру против прямого конкурента они также успели выиграть, обыграв "Рому". Борьба за места в Лиге Чемпионов предстоит нешуточная, поэтому каждая игра между претендентами вызывает большой интерес.
"Волки" на данный момент занимают пятое место, однако имеют игру в запасе и потенциально могут подняться на четвертую позицию, правда для этого необходимо обыграть "Сампдорию", которая в этом сезоне также метит в еврокубки.
Интересные факты противостояния:
Команды сыграли между собой 166 раз: 73 победы у "Милана", 43 – у "Ромы", 50 раз была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Рома" разгромила "Милан" на его поле со счетом 1:4, а дома выиграла 1:0. Последняя победа "Милана" над "Ромой" датирована 9 мая 2015 года.
"Рома" в текущем сезоне еще не пропускала в гостевых матчах.
Ориентировочные составы:
"Милан": Доннарумма, Абате, Музаккьо, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Сусо, Бонавентура, Калинич.
"Рома": Алиссон, Манолас, Коларов, Фацио, Перес, Де Росси, Наинголлан, Стротман, Флоренци, Эль-Шаарави, Джеко.
Прогноз на матч:
Матчи лидеров чемпионата Италии в этом сезоне довольно непредсказуемы, вряд ли кто-то ожидал, что "Лацио" разгромит "Милан" 4:1, а "Рома" проиграет на своем поле "Интеру" со счетом 1:3. Именно поэтому в отчетной игре может выиграть любая команда.
Букмекеры также не могут определить фаворита, предлагая на победы "Милана" и "Ромы" одинаковый коэффициент 2.70, на ничью – 3.50.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Торино
|6
|11
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Болонья
|7
|11
|10
|Аталанта
|6
|8
|11
|Кьево
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|Удинезе
|7
|6
|15
|СПАЛ
|6
|4
|16
|Сассуоло
|6
|4
|17
|Кротоне
|6
|4
|18
|Хеллас Верона
|6
|2
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|6
|0