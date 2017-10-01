Битва на "Сан-Сиро": "Милан сразится с "Ромой"

"Милан" – "Рома"

Стадион: "Сан Сиро"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Лука Банти

В центральном матче седьмого тура Серии А встретятся "Милан" и "Рома". Команды являются соседями в турнирной таблице, но на первых ролях не пребывают. Красно-черные устроили массовую закупку этим летом, потратив кучу денег, однако звездного игрока купили только одного (Бонуччи). В остальном же были приобретены или молодые игроки на перспективу, которым сложно показывать стабильную игру каждую неделю, или же футболисты пусть и качественные, но все же имеющие определенный потолок. С такими игроками, как Калинич, Билья, Чалханоглу или Музаккьо сложно добиться больших успехов в еврокубках или рассчитывать на победу в чемпионате Италии.

"Милан" пока лишь может рассчитывать на борьбу за место в Лиге Чемпионов, при этом нельзя сказать, что команда Монтеллы выглядит фаворитом. "Наполи" смотрится мощнее, а "Рома" более сыгранна, да и состав "волков" не слабее, чем у красно-черных. Вклиниться в борьбу пытаются и "Лацио" с "Интером". "Орлы" уже успели обыграть "Милан", хотя на длинном отрезке они могут сдать. "Интер" показывает посредственный футбол, однако при этом побеждает практически в каждом матче, одну игру против прямого конкурента они также успели выиграть, обыграв "Рому". Борьба за места в Лиге Чемпионов предстоит нешуточная, поэтому каждая игра между претендентами вызывает большой интерес.

"Волки" на данный момент занимают пятое место, однако имеют игру в запасе и потенциально могут подняться на четвертую позицию, правда для этого необходимо обыграть "Сампдорию", которая в этом сезоне также метит в еврокубки.

Интересные факты противостояния:

Команды сыграли между собой 166 раз: 73 победы у "Милана", 43 – у "Ромы", 50 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Рома" разгромила "Милан" на его поле со счетом 1:4, а дома выиграла 1:0. Последняя победа "Милана" над "Ромой" датирована 9 мая 2015 года.

"Рома" в текущем сезоне еще не пропускала в гостевых матчах.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Абате, Музаккьо, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Сусо, Бонавентура, Калинич.

"Рома": Алиссон, Манолас, Коларов, Фацио, Перес, Де Росси, Наинголлан, Стротман, Флоренци, Эль-Шаарави, Джеко.

Прогноз на матч:

Матчи лидеров чемпионата Италии в этом сезоне довольно непредсказуемы, вряд ли кто-то ожидал, что "Лацио" разгромит "Милан" 4:1, а "Рома" проиграет на своем поле "Интеру" со счетом 1:3. Именно поэтому в отчетной игре может выиграть любая команда.

Букмекеры также не могут определить фаворита, предлагая на победы "Милана" и "Ромы" одинаковый коэффициент 2.70, на ничью – 3.50.

Вячеслав Горбачев

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