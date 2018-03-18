Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"

Теги лионмарсель

Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"

"Марсель" – "Лион"

Стадион: "Велодром"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Рудди Букке

В центральном матче 30 тура чемпионата Франции сойдутся "Марсель" и "Лион". На данный момент команды располагаются на третьем и четвертом месте и ведут борьбу за бронзовые медали и попадание в Лигу чемпионов. "Марсель" опережает своего сегодняшнего соперника на пять очков, в случае победы на "Велодроме", он сделает весомую заявку итоговый успех в этой заочной борьбе. Обе команды также играли на этой неделе в Лиге Европы, "Лион" после победы над ЦСКА в Москве не сумел довершить начатое и проиграл на своем поле 2:3, что не позволило "ткачам" пройти в четвертьфинал. "Марсель" же смог сломить сопротивление "Атлетика". В четвертьфинале провансальцы встретятся с немецким "Лейпцигом".

В чемпионате страны дела у команд в последнее время идут не самым лучшим образом, хотя "Марсель" выступает стабильнее. Бело-голубые в основном чередуют ничьи и победы, поражение в 2018 году было только одно, команда проиграла ПСЖ. "Лион" же парижан обыграл, однако затем у него начался спад, "ткачи" проиграли три матча подряд ("Ренну", "Монако" и "Бордо"), затем еще трижды сыграли вничью (с "Лиллем", "Сент-Этьенном" и "Монпелье") и лишь в прошлом туре обыграли "Кан". В результате "Лион" упал на четвертое место и теперь рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 97 матчей: 31 победа "Лиона", 26 – у "Марселя", 40 ничьих.

В матче первого круга "Лион" выиграл 2:0.

Последние три очные игры на "Велодроме" в Лиге 1 завершились вничью, "Лион" не побеждал в Марселе с 2012 года.

Ориентировочные составы:

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Роландо, Сакаи, Густаво, Ангисса, Товен, Сансон, Пайе, Жермен.

"Лион":  Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Ауар, Тусар, Ндобеле, Траоре, Маулида, Диас

Прогноз на матч "Марсель" – "Лион":

"Марсель" играет на своем поле, к тому же провансальцы на данный момент показывают неплохой футбол, в отличие от "Лиона", поэтому они должны обыгрывать своего сегодняшнего соперника и закрепляться на третьей позиции. Гостям же будет сложно рассчитывать на победу, к тому же все еще травмирован лучший игрок "ткачей" Набиль Фекир.

Букмекеры предлагают на победу "Марселя" коэффициент 1.90, на ничью – 3.75, на "Лион" – 4.00.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги 1/8 финала Лиги Чемпионов

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов