Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"

"Марсель" – "Лион"

Стадион: "Велодром"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Рудди Букке

В центральном матче 30 тура чемпионата Франции сойдутся "Марсель" и "Лион". На данный момент команды располагаются на третьем и четвертом месте и ведут борьбу за бронзовые медали и попадание в Лигу чемпионов. "Марсель" опережает своего сегодняшнего соперника на пять очков, в случае победы на "Велодроме", он сделает весомую заявку итоговый успех в этой заочной борьбе. Обе команды также играли на этой неделе в Лиге Европы, "Лион" после победы над ЦСКА в Москве не сумел довершить начатое и проиграл на своем поле 2:3, что не позволило "ткачам" пройти в четвертьфинал. "Марсель" же смог сломить сопротивление "Атлетика". В четвертьфинале провансальцы встретятся с немецким "Лейпцигом".

В чемпионате страны дела у команд в последнее время идут не самым лучшим образом, хотя "Марсель" выступает стабильнее. Бело-голубые в основном чередуют ничьи и победы, поражение в 2018 году было только одно, команда проиграла ПСЖ. "Лион" же парижан обыграл, однако затем у него начался спад, "ткачи" проиграли три матча подряд ("Ренну", "Монако" и "Бордо"), затем еще трижды сыграли вничью (с "Лиллем", "Сент-Этьенном" и "Монпелье") и лишь в прошлом туре обыграли "Кан". В результате "Лион" упал на четвертое место и теперь рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 97 матчей: 31 победа "Лиона", 26 – у "Марселя", 40 ничьих.

В матче первого круга "Лион" выиграл 2:0.

Последние три очные игры на "Велодроме" в Лиге 1 завершились вничью, "Лион" не побеждал в Марселе с 2012 года.

Ориентировочные составы:

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Роландо, Сакаи, Густаво, Ангисса, Товен, Сансон, Пайе, Жермен.

"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Ауар, Тусар, Ндобеле, Траоре, Маулида, Диас

Прогноз на матч "Марсель" – "Лион":

"Марсель" играет на своем поле, к тому же провансальцы на данный момент показывают неплохой футбол, в отличие от "Лиона", поэтому они должны обыгрывать своего сегодняшнего соперника и закрепляться на третьей позиции. Гостям же будет сложно рассчитывать на победу, к тому же все еще травмирован лучший игрок "ткачей" Набиль Фекир.

Букмекеры предлагают на победу "Марселя" коэффициент 1.90, на ничью – 3.75, на "Лион" – 4.00.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги 1/8 финала Лиги Чемпионов