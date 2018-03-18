Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"
"Марсель" – "Лион"
Стадион: "Велодром"
Начало матча: 23:00
Арбитр: Рудди Букке
В центральном матче 30 тура чемпионата Франции сойдутся "Марсель" и "Лион". На данный момент команды располагаются на третьем и четвертом месте и ведут борьбу за бронзовые медали и попадание в Лигу чемпионов. "Марсель" опережает своего сегодняшнего соперника на пять очков, в случае победы на "Велодроме", он сделает весомую заявку итоговый успех в этой заочной борьбе. Обе команды также играли на этой неделе в Лиге Европы, "Лион" после победы над ЦСКА в Москве не сумел довершить начатое и проиграл на своем поле 2:3, что не позволило "ткачам" пройти в четвертьфинал. "Марсель" же смог сломить сопротивление "Атлетика". В четвертьфинале провансальцы встретятся с немецким "Лейпцигом".
В чемпионате страны дела у команд в последнее время идут не самым лучшим образом, хотя "Марсель" выступает стабильнее. Бело-голубые в основном чередуют ничьи и победы, поражение в 2018 году было только одно, команда проиграла ПСЖ. "Лион" же парижан обыграл, однако затем у него начался спад, "ткачи" проиграли три матча подряд ("Ренну", "Монако" и "Бордо"), затем еще трижды сыграли вничью (с "Лиллем", "Сент-Этьенном" и "Монпелье") и лишь в прошлом туре обыграли "Кан". В результате "Лион" упал на четвертое место и теперь рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 97 матчей: 31 победа "Лиона", 26 – у "Марселя", 40 ничьих.
В матче первого круга "Лион" выиграл 2:0.
Последние три очные игры на "Велодроме" в Лиге 1 завершились вничью, "Лион" не побеждал в Марселе с 2012 года.
Ориентировочные составы:
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Роландо, Сакаи, Густаво, Ангисса, Товен, Сансон, Пайе, Жермен.
"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Ауар, Тусар, Ндобеле, Траоре, Маулида, Диас
Прогноз на матч "Марсель" – "Лион":
"Марсель" играет на своем поле, к тому же провансальцы на данный момент показывают неплохой футбол, в отличие от "Лиона", поэтому они должны обыгрывать своего сегодняшнего соперника и закрепляться на третьей позиции. Гостям же будет сложно рассчитывать на победу, к тому же все еще травмирован лучший игрок "ткачей" Набиль Фекир.
Букмекеры предлагают на победу "Марселя" коэффициент 1.90, на ничью – 3.75, на "Лион" – 4.00.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21