Битва не удалась: киевское "Динамо" громит "Партизан" в рамках Лиги Европы

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Битва не удалась: киевское "Динамо" громит "Партизан" в рамках Лиги Европы

Киевское "Динамо" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимало на домашней арене белградский "Партизан". Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф турнира, и оставалось выяснить, кто же выйдет из группы с первого места. Хозяева считались фаворитами матча, однако опасения за итоговый результат у болельщиков киевлян определенно были, хотя для выхода в 1/16 финала с первого места им было достаточно и ничьей.

Гости активнее начали встречу и уже на первых минутах имели неплохой момент, но дальний удар Бильера приняла на себя перекладина. Ответ киевлян не заставил себя ждать, и уже в ответной атаке счет в матче был открыт: Цыганков подхватил мяч в центре поля, отпасовал левее на Мораеса, тот сместился в центр и выстрелил в дальний угол – Стойкович потащил, но на добивание Морозюк отправил сферу точно в ближний угол – 1:0. Побежали гости отыгрываться, порой прижимая соперников к чужой штрафной, однако до ударов дело не доходило.

Ближе к середине тайма игра успокоилась, однако в финальной трети киевляне сделали счет разгромным. Сначала хозяевам удалась отличная комбинация, в концовке которой Морозюк получил мяч на дальней штанге и затем покатил на Мораеса, а Жуниор сделал счет 2:0, отправив мяч в пустые ворота.

А за 15 минут до конца тайма нападающий "Динамо" оформил дубль: Морозюк ушел в штрафной от соперника и отпасовал в центр на Мораеса, который беспрепятственно сделал счет 3:0. Уже в добавленное к первому тайму время Морозюк сфолил в своей штрафной на Сума, а судья указал на точку. Подошедший к мячу Евтович уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 3:1.

Второй тайм начался на встречных курсах: динамовцы не собирались отдавать инициативу, по-прежнему не давая сопернику шансов на перспективную атаку. Тем не менее, могли гости еще в первой трети тайма сократить разницу в счете, но после удара Тавамба, голкипер киевлян Бущан  продемонстрировал чудеса реакции и спас свою команду.  

Спокойный ход матча был прерван на 77-й минуте, когда защитник гостей Милетич сбил в своей штрафной Виктора Цыганкова, и в ворота "Партизана" был назначен пенальти. К мячу подошел Мораес, который точным ударом в правый от себя угол оформил хет-трик – 4:1.В концовке встречи хозяева могли забить еще, раз за разом убегая в перспективные контратаки, но счет не изменился до самого финального свистка. Уверенная победа "Динамо" выводит команду в плей-офф с первого места, сербы - вторые.

"Динамо" – "Партизан" – 4:1

Голы: Морозюк, 6 – 1:0, Мораес, 28 – 2:0, Мораес, 31 – 3:0, Евтович, 45, с пенальти – 3:1, Мораес, 77, с пенальти – 4:1

"Динамо": Бущан, Кадар, Хачериди, Пиварич (Гармаш, 66), Морозюк, Цыганков (Гонсалес, 87), Буяльский, Шапаренко (Беседин, 77), Шепелев, Кендзера, Мораес.

"Партизан": Стойкович, Митрович, Милетич, Вуличевич, Бильер, Евтович, Милетич, Сума (Джюрикович, 77), Пантич, Тавамба, Соломон (Ожегович, 64).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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