Битва не удалась: киевское "Динамо" громит "Партизан" в рамках Лиги Европы
Киевское "Динамо" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимало на домашней арене белградский "Партизан". Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф турнира, и оставалось выяснить, кто же выйдет из группы с первого места. Хозяева считались фаворитами матча, однако опасения за итоговый результат у болельщиков киевлян определенно были, хотя для выхода в 1/16 финала с первого места им было достаточно и ничьей.
Гости активнее начали встречу и уже на первых минутах имели неплохой момент, но дальний удар Бильера приняла на себя перекладина. Ответ киевлян не заставил себя ждать, и уже в ответной атаке счет в матче был открыт: Цыганков подхватил мяч в центре поля, отпасовал левее на Мораеса, тот сместился в центр и выстрелил в дальний угол – Стойкович потащил, но на добивание Морозюк отправил сферу точно в ближний угол – 1:0. Побежали гости отыгрываться, порой прижимая соперников к чужой штрафной, однако до ударов дело не доходило.
Ближе к середине тайма игра успокоилась, однако в финальной трети киевляне сделали счет разгромным. Сначала хозяевам удалась отличная комбинация, в концовке которой Морозюк получил мяч на дальней штанге и затем покатил на Мораеса, а Жуниор сделал счет 2:0, отправив мяч в пустые ворота.
А за 15 минут до конца тайма нападающий "Динамо" оформил дубль: Морозюк ушел в штрафной от соперника и отпасовал в центр на Мораеса, который беспрепятственно сделал счет 3:0. Уже в добавленное к первому тайму время Морозюк сфолил в своей штрафной на Сума, а судья указал на точку. Подошедший к мячу Евтович уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 3:1.
Второй тайм начался на встречных курсах: динамовцы не собирались отдавать инициативу, по-прежнему не давая сопернику шансов на перспективную атаку. Тем не менее, могли гости еще в первой трети тайма сократить разницу в счете, но после удара Тавамба, голкипер киевлян Бущан продемонстрировал чудеса реакции и спас свою команду.
Спокойный ход матча был прерван на 77-й минуте, когда защитник гостей Милетич сбил в своей штрафной Виктора Цыганкова, и в ворота "Партизана" был назначен пенальти. К мячу подошел Мораес, который точным ударом в правый от себя угол оформил хет-трик – 4:1.В концовке встречи хозяева могли забить еще, раз за разом убегая в перспективные контратаки, но счет не изменился до самого финального свистка. Уверенная победа "Динамо" выводит команду в плей-офф с первого места, сербы - вторые.
"Динамо" – "Партизан" – 4:1
Голы: Морозюк, 6 – 1:0, Мораес, 28 – 2:0, Мораес, 31 – 3:0, Евтович, 45, с пенальти – 3:1, Мораес, 77, с пенальти – 4:1
"Динамо": Бущан, Кадар, Хачериди, Пиварич (Гармаш, 66), Морозюк, Цыганков (Гонсалес, 87), Буяльский, Шапаренко (Беседин, 77), Шепелев, Кендзера, Мораес.
"Партизан": Стойкович, Митрович, Милетич, Вуличевич, Бильер, Евтович, Милетич, Сума (Джюрикович, 77), Пантич, Тавамба, Соломон (Ожегович, 64).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Изо льда да в пламень: выступления ЦСКА и "Спартака" в Лиге Чемпионов
опрос
Лента новостей
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Риеки"
-
Аленичев: "Есть сомнения, что "Спартак" соберется на игру с ЦСКА"
-
Наставник АПОЭЛа назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Мата: "На первой тренировке Ибрагимович сказал: "Надеюсь, вы знаете, что бог пришел"
-
Стала известна вероятность попадания команд друг на друга при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"
-
Мбаппе установил очередной рекорд
-
"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей"
-
"Барселона" делает выбор между обладателем кубка Либертадорес и игроком сборной Германии
-
Титов о поражении "Спартака": "Это клеймо на всю жизнь"
-
Зимой Перес планирует приобрести трех игроков
-
Роналду: "Не вижу себя тренером в будущем"
-
Лучшие моменты с церемонии вручения "Золотого мяча"
-
Бубнов: "По качеству игры все российские клубы уступают фаворитам Лиги Европы"
-
УЕФА дисквалифицировал Карвахаля
-
Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца
-
Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории"
-
Наставник "Реала Сосьедад": "Зенит" показал себя очень эффективной командой"
-
Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча"
-
Хавбеком "Реала" интересуются два топ-клуба из Англии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1