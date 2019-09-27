Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных!

"Хетафе" – "Барселона"

28 сентября, 17:00. Хетафе, "Колисеум Альфонсо Перес"

Раскритикована прессой "Барселона" в 7-м туре Примеры будет бороться за будущее Эрнесто Вальверде на посту главного тренера (а будет ли?). Испанские журналисты уверены, что потеря очков в поединке с "Хетафе" будет стоить работы специалисту со страны Басков. "Блаугранас" действительно невнятно стартовали в сезоне, но действительно реальных оснований посыпать голову пеплом пока нет. В частности, в чемпионате "Барса" идет на 6-м месте и, несмотря на два поражения, отстает от лидера всего на 4 очка. Но есть одна проблема – оборона. Каталонцы в стартовых турах уже пропустили 10 мячей, что для претендента на чемпионство много. Похожие дела и в "Хетафе", однако "синие" начали сезон очень миролюбиво – 4 ничьи, а в последнем туре расписали феерическую ничью 3:3 с "Валенсией". Ребята Хосе Бордаласа надеются взять очки с "Барселоной", которой из-за очередной травмы не поможет Лионель Месси. Но звезд в составе гостей с Каталонии достаточно – тот же Усман Дембеле вернулся в обойму после повреждения, поэтому фаворитом противостояния остается команда Вальверде – даже со всеми оговорками.

"Сампдория" – "Интер"

28 сентября, 19:00. Генуя, "Луиджи Феррарис"

Антонио Конте хватило пяти матчей во главе "Интера", чтобы войти в историю миланцев. "Нерадзурри" под его руководством забрали максимум очков на старте итальянского первенства и подтвердили собственные чемпионские амбиции. Уже через неделю на "Интернационале" ждет, вероятно, самое важное противостояние осени – матч с "Ювентусом" на "Джузеппе Меацца", поэтому к очному противостоянию с "старой синьоры" подопечные Конте стремятся подойти без очковых потерь. Помешать ходу "Интера" попытается кризисная "Сампдория". Генуэзцы провалили старта чемпионата, выиграв лишь 1 поединок из пяти. Не в оптимальной форме и лучший бомбардир прошлого сезона Квальярелла. Опытный форвард пока забил лишь однажды, реализовав пенальти в проигранном "Сассуоло" матче (1:4). А руководитель "Сампы" Эусебио Ди Франческо вскоре может оказаться под давлением, если результат не улучшатся. Правда, в матче с "Интером" от генуэзцев будет достаточно и качественной игры.

"Атлетико" – "Реал Мадрид"

28 сентября, 22:00. Мадрид, "Ванда Метрополитано"

Испанский столица примет центральный матч 7-го тура Ла Лиги, в котором "Атлетико" попытается обойти "Реал" в турнирной таблице. К первому в сезоне Мадридскому дерби обе команды подходят не в лучшей форме. Номинальные гости, хоть и лидируют в чемпионате, но провалили дебютный матч группового этапа ЛЧ против "Пари Сен-Жермен" (0:3) и не слишком убедительно сыграли против середняков "Вильярреала" и "Вальядолида". Между тем "матрасники" вообще умудрились проиграть "Реал Сосьедад" и подарить 1 очко "Сельте" в домашнем матче. Принципиальное противостояние на "Ванда Метрополитано" – совсем другая история. Да еще и юные таланты обеих команд (Фелиш, Винисиус, Родриго) рвутся доказать, что уже могут делать разницу на таком уровне. Именно в сторону индивидуальных противостояний может качнуться маятник дерби, ведь Диего Симеоне и Зинедин Зидан слишком хорошо знают друг друга, чтобы удивить оппонента тактически. Конечно, "Реал" стремиться отомстить за унизительные 3: 7 от "Атлетико" в летнем спарринге, но преодолеть "матрасников" в их логове будет непросто.

"Эвертон" - "Манчестер Сити"

29 сентября, 18:30. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Манчестер Сити" продолжает погоню за "Ливерпулем" на вершине АПЛ. Посреди недели Хосеп Гвардиола предоставил отдых большинству игроков основы в победном матче Кубка лиги против "Престона", поэтому "ирискам" будет несладко против Родри, Де Брюйне, Агуэро и других суперзвезд. Кстати, в воскресенье можно ожидать появления со стартовых минут и украинца Александра Зинченко. Зато "Эвертон" в кубковом поединке с "Шеффилд Уэнсдей" (2:0) воспользовался услугами основы, поэтому возникают вопросы относительно способности "мерсисайдцев" выдержать хотя бы стартовое давление "горожан". Ливерпульский клуб уже трижды проиграл в чемпионате и вместо ожидаемой руководством борьбы за топ-6 болтается над зоной вылета. Еще 1-2 поражения "Эвертона" могут заставить боссов клуба попрощаться с Марку Силвой, который за год потратил 220 млн евро на трансферы, но не достиг заметного прогресса с командой.

"Манчестер Юнайтед – "Арсенал"

30 сентября, 22:00. Манчестер, "Олд Траффорд"

Классическое противостояние конца 90-х – начала "нулевых" состоится в всегда дождливом Манчестере. И "Юнайтед", и "Арсенал" переживают непростой период, хотя главные проблемы обоих коллективов по разным концам поля. В частности, "манкунианцы" стали невероятно беззубыми в атаке после травмы Марсиаля: Рэшфорд не тянет на роль центрфорварда, а альтернатива с Гринвудом впереди выглядит смешно. Зато "канониры" много ошибаются в обороне, где пару центрбеков составили любители "привоза" Давид Луис и Сократис. Старт сезона уже "пообещал" МЮ и "Арсеналу" нелегкую жизнь в борьбе за ТОП-4. Еще один год без Лиги Чемпионов себе не могут позволить ни первые, ни вторые. А перспективы удержаться в тренерском кресле Сульшера и Эмери напрямую зависят от реальности запрыгнуть в последний вагон поезда главного еврокубка. Первый экзамен нестабильные коллективы будут сдавать в понедельник.