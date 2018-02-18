Битва одноклубников: дортмундская "Боруссия" сыграет на поле гладбахской
"Боруссия" М – "Боруссия" Д
Стадион: "Боруссия Парк" (Менхенгладбах, Германия)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Бастиан Данкерт (Росток)
В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле примет дортмундских одноклубников. В этой паре букмекеры на стороне будущих гостей, хотя стоит обратить внимание на то, что "шмели" в мид-уик играли сложный поединок Лиги Европы против итальянской "Аталанты", который забрал у "черно-желтых" немало сил. Этим наверняка постараются воспользоваться "жеребцы", которым необходимо исправлять сложившуюся ситуацию в турнирной таблице элитного дивизиона.
Команда Дитера Хекинга переживает нынче не лучший период в своей истории. Менхенгладбах перед этим матчем занимает лишь десятое место, имея 31 очко и находясь в трех баллах от еврокубковой зоны. В прошлое воскресенье "жеребцы" проиграли на выезде "Штутгарту" со счетом 0:1 и это было их третье поражение кряду. Причем за эти три матча "Боруссия" из Гладбаха не забила ни одного гола. Она проиграла шесть из девяти последних матчей в Бундеслиге. А за пять туров 2018 года набрала лишь три очка (только Гамбург набрал меньше – 2 балла). У себя дома Менхенгладбах после пяти матчей без поражений уступил с минимальным счетом 0:1 "РБ Лейпциг". Однако, в целом в этом сезоне "жеребцы" набрали в родных стенах почти вдвое больше очков, чем в гостевых – 20 против 11.
Есть у Гладбаха потери перед этим матчем. Из-за травм не смогут сыграть три основных футболиста: Фабиан Джонсон, Оскар Вендт и Хулио Вильяльба. Имеются и другие футболисты в лазарете, но они пребывают там уже длительное время.
Дортмунд на данный момент занимает четвертое место, имея 37 очков в турнирной таблице и на один балл отставая от "РБ Лейпциг" и "Байера". В прошлом туре "шмели" обыграли на своем поле "Гамбург" со счетом 2:0, а голами в поединке отметились Батшуайи и Гетце.
Обращаем внимание, что дортмундская "Боруссия" не проигрывает семь матчей подряд, одержав в них четыре победы. В пяти встречах на данном отрезке "черно-белым" удавалось забить больше одного гола. В гостях они не проигрывают четыре поединка кряду, но при этом выиграли лишь два из семи последних матчей на чужом поле.
Решив проблему с Обамеянгом и взяв в аренду у "Челси" бельгийца Батшуайи, "Боруссия" явно не прогадала – за три матча в составе команды Миши отметился уже пятью голами и результативным пасом, в том числе его дубль помог клубу обыграть в Лиге Европы на этой неделе итальянскую "Аталанту" (3:2). Травмированных футболистов, также как и у соперника, у "шмелей" хватает. Под вопросом участие в матче Дурма, Герреро, Кагавы, Филиппа, Роде, Санчо и Ярмоленко.
Интересные факты противостояния "Боруссии" М и "Боруссии" Д:
Пять последних очных матчей между командами завершились в пользу дортмундцев
Гладбах не может забить в трех поединках кряду
Беспроигрышная серия Дортмунда длится 7 игр
В шести последних матчах Гладбах добыл одну победу
В поединке команд в первом круге успех отпраздновал Дортмунд (6:1)
Ориентировочные составы на матч:
"Боруссия" М: Зоммер – Эльведи, Гинтер, Вестергор, Янчке, Вендт, Крамер, Закария, Т.Азар, Хофманн, Штиндль, Раффаэл.
"Боруссия" Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Вайгль, Ройс, Гётце, Шюррле, Пулишич, Батшуайи.
Прогноз на матч "Боруссия" М – "Боруссия" Д:
Дортмунд выиграл пять последних матчей противостояния с общим счетом 20:5. Разумеется, именно команда Петера Штёгера считается фаворитом встречи. Отметим, что в матчах этих команд забивается большое количество голов. Например, за шесть последних поединков было забито в общей сложности 29 мячей или в среднем почти по пять голов за игру и ни разу меньше четырех мячей за матч.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, на победу которых ставки равняются коэффициенту 2.24. Успех "жеребят" оценивается в 3.05 баллов. Ничья котируется на третьем месте с коэффициентом 3.75.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Байер Леверкузен
|23
|38
|4
|РБ Лейпциг
|22
|38
|5
|Шальке
|23
|37
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|23
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Штутгарт
|23
|27
|14
|Вольфсбург
|23
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14