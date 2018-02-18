Битва одноклубников: дортмундская "Боруссия" сыграет на поле гладбахской

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Битва одноклубников: дортмундская "Боруссия" сыграет на поле гладбахской

"Боруссия" М – "Боруссия" Д

Стадион: "Боруссия Парк" (Менхенгладбах, Германия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Бастиан Данкерт (Росток)

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле примет дортмундских одноклубников. В этой паре букмекеры на стороне будущих гостей, хотя стоит обратить внимание на то, что "шмели" в мид-уик играли сложный поединок Лиги Европы против итальянской "Аталанты", который забрал у "черно-желтых" немало сил. Этим наверняка постараются воспользоваться "жеребцы", которым необходимо исправлять сложившуюся ситуацию в турнирной таблице элитного дивизиона.

Команда Дитера Хекинга переживает нынче не лучший период в своей истории. Менхенгладбах перед этим матчем занимает лишь десятое место, имея 31 очко и находясь в трех баллах от еврокубковой зоны. В прошлое воскресенье "жеребцы" проиграли на выезде "Штутгарту" со счетом 0:1 и это было их третье поражение кряду. Причем за эти три матча "Боруссия" из Гладбаха не забила ни одного гола. Она проиграла шесть из девяти последних матчей в Бундеслиге. А за пять туров 2018 года набрала лишь три очка (только Гамбург набрал меньше – 2 балла). У себя дома Менхенгладбах после пяти матчей без поражений уступил с минимальным счетом 0:1 "РБ Лейпциг". Однако, в целом в этом сезоне "жеребцы" набрали в родных стенах почти вдвое больше очков, чем в гостевых – 20 против 11.

Есть у Гладбаха потери перед этим матчем. Из-за травм не смогут сыграть три основных футболиста: Фабиан Джонсон, Оскар Вендт и Хулио Вильяльба. Имеются и другие футболисты в лазарете, но они пребывают там уже длительное время.

Дортмунд на данный момент занимает четвертое место, имея 37 очков в турнирной таблице и на один балл отставая от "РБ Лейпциг" и "Байера". В прошлом туре "шмели" обыграли на своем поле "Гамбург" со счетом 2:0, а голами в поединке отметились Батшуайи и Гетце.

Обращаем внимание, что дортмундская "Боруссия" не проигрывает семь матчей подряд, одержав в них четыре победы. В пяти встречах на данном отрезке "черно-белым" удавалось забить больше одного гола. В гостях они не проигрывают четыре поединка кряду, но при этом выиграли лишь два из семи последних матчей на чужом поле.

Решив проблему с Обамеянгом и взяв в аренду у "Челси"  бельгийца Батшуайи, "Боруссия" явно не прогадала – за три матча в составе команды Миши отметился уже пятью голами и результативным пасом, в том числе его дубль помог клубу обыграть в Лиге Европы на этой неделе итальянскую "Аталанту" (3:2). Травмированных футболистов, также как и у соперника, у "шмелей" хватает.  Под вопросом участие в матче Дурма, Герреро, Кагавы, Филиппа, Роде, Санчо и Ярмоленко.

Интересные факты противостояния "Боруссии" М и "Боруссии" Д:

Пять последних очных матчей между командами завершились в пользу дортмундцев

Гладбах не может забить в трех поединках кряду

Беспроигрышная серия Дортмунда длится 7 игр

В шести последних матчах Гладбах добыл одну победу

В поединке команд в первом круге успех отпраздновал Дортмунд (6:1)

Ориентировочные составы на матч:

"Боруссия" М: Зоммер – Эльведи, Гинтер, Вестергор, Янчке, Вендт, Крамер, Закария, Т.Азар, Хофманн, Штиндль, Раффаэл.

"Боруссия" Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Вайгль, Ройс, Гётце, Шюррле, Пулишич, Батшуайи.

Прогноз на матч "Боруссия" М – "Боруссия" Д:

Дортмунд выиграл пять последних матчей противостояния с общим счетом 20:5. Разумеется, именно команда Петера Штёгера считается фаворитом встречи. Отметим, что в матчах этих команд забивается большое количество голов. Например, за шесть последних поединков было забито в общей сложности 29 мячей или в среднем почти по пять голов за игру и ни разу меньше четырех мячей за матч.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, на победу которых ставки равняются коэффициенту 2.24. Успех "жеребят" оценивается в 3.05 баллов. Ничья котируется на третьем месте с коэффициентом 3.75.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Байер Леверкузен 23 38
4 РБ Лейпциг 22 38
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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