Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" – "Зенит"

Стадион: "Ред Булл Арена" (Лейпциг, Германия)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Череду игр с участием российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы закроет питерский "Зенит". Первый матч этой стадии команда Роберто Манчини проведет на выезде против дебютанта еврокубков "РБ Лейпциг". По мнению букмекеров, шансы вице-чемпионов Германии в предстоящей игре выглядят предпочтительнее. Однако недооценивать "сине-бело-голубых" не стоит. Питерцы только вкатываются в новый календарный год, и непременно будут прибавлять от матча к матчу.

В плей-офф второго по важности еврокубкового турнира команда Паля Дардаи попала благодаря третьему месту в лигочемпионском квартете G, где она уступила турецкому "Бешикташу" и португальскому "Порту". В соперники по 1/16 финала Лиги Европы жребий выбрал "быкам" итальянский "Наполи" – на тот момент лидера Серии А. Первая встреча проходила в Неаполе. Гости смотрелись вполне уверенно и даже чаще били по воротам неаполитанцев. Первый тайм голов не принес, а вскоре после перерыва хозяева поля открыли счет. Однако "быки" преподнесли сюрприз и не просто сравняли счет, но и смогли уверенно победить (3:1). Дублем отметился Вернер и еще один гол в свой актив записал Брума.

К матчу с питерцами "РБ Лейпциг" подходит после домашней ничьей с дортмундской Боруссией в чемпионате Германии (1:1). С одной стороны, этот результат позволил "быкам" прервать трехматчевую проигрышную серию. А с другой – в четвертый раз кряду команда Паля Дардаи не смогла победить. К слову, на своем поле "РБ Лейпциг" выиграл только два из девяти предыдущих матчей, три раза сыграв вничью и четыре раза проиграв. Так что можно сделать вывод, что вице-чемпион Германии далек от оптимальной формы и это шанс для "Зенита".

Команда Роберто Манчини в 1/16 финала Лиги Европы играла против шотландского "Селтика". Встреча в Глазго был проигран с минимальным счетом, однако в ответном поединке "Зенит" разгромил "кельтов", забив им три безответных мяча. Открыл счет на 8-й минуте Иванович с подачи Паредеса. Еще до перерыва Кузяев удвоил преимущество. Финальную же точку в этом поединке на 61-й минуте поставил Кокорин, которому ассистировал уже упомянутый Иванович.

В национальном первенстве России, которое недавно возобновилось после зимней паузы, питерцы сыграли домашний поединок против пермского "Амкара". Хозяева владели преимуществом, однако так и не смогли пробить ворота соперника. В итоге нулевая ничья и 4-е место с 38 очками в турнирной таблице РФПЛ.

На выезде "Зенит" играет хуже, чем дома. Так, за 17 последних матчей на чужом поле в Лиге Европы он одержал только шесть побед и потерпел десять поражений. Причем шесть из десяти поражений были без забитых голов.

Интересные факты противостояния "РБ Лейпциг" и "Зенита":

"РБ Лейпциг" пропускал в каждом матче текущего еврокубкового сезона

В 8 играх турнира "Зенит" забил 20 мячей

Безвыигрышная серия "быков" составляет 4 матча

"РБ Лейпциг" впервые встретится с клубом из России

В играх с представителями Бундеслиги в Германии "Зенит" имеет 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения

Ориентировочные составы на игру:

"РБ Лейпциг": Гулачи – Лаймер, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Кампль, Кейта, Забитцер, Форсберг, Поульсен, Вернер.

"Зенит": Лунев – Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Кокорин, Заболотный.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Зенит":

"РБ Лейпциг" пропускал в каждом из пяти последних встреч, а атака "Зенита" располагает высококлассными форвардами. Россиянам в предстоящей встрече важно не только не пропустить в свои ворота, но и забить сопернику. Учитывая высокую пропускную способность "быков", это вполне вероятно. К тому же, команда у Манчини более опытная и не уступает немцам в классе, поэтому у питерцев есть отличный шанс отыграть достойно на выезде и вернуться в Россию уже в качестве фаворита.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество "РБ Лейпциг". На победу хозяев поля средний коэффициент составляет 1.72 баллов, в то время как для питерцев этот показатель равен 5.30 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается с большей вероятностью – 3.75 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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