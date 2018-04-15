Битва с оттенком серебра: "Шальке 04" дома принимает дортмундскую "Боруссию"

"Шальке 04" – "Боруссия" Д

Стадион: "Фельтинс-Арена" (Гельзенкирхен, Германия)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Мануэль Грефе (Берлин)

В центральном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке 04" примет дортмундскую "Боруссию". Встреча имеет двойной подтекст. Кроме того, что это рурское дерби, традиционно проходящее в бескомпромиссной борьбе, так еще и поединок за серебро чемпионата. На данный момент гельзенкирхенцы всего на один балл опережают "шмелей", поэтому команды разыграют, как говорят в таких случаях, шесть очков. Отметим, что у этой пары есть конкурент в виде леверкузенского "Байера", который идет вровень с "Боруссией", но уже провел свою встречу тура.

"Шальке 04" под руководством Доменико Тедеско играет в этом сезоне довольно успешно. Гельзенкирхенцы пока еще удерживают вторую строчку в таблице с 52 баллами в активе. Однако в прошлом туре гельзенкирхенцы неожиданно уступили на выезде одному из аутсайдеров чемпионата "Гамбургу" со счетом 2:3, хотя перед этим выиграли шесть матчей подряд с общим счетом 9:1.

Сейчас же продолжается домашняя победная серия "кобальтовых", насчитывающая три матча. Расслабляться гельзенкирхенцам никак нельзя. Рядом "Боруссия" и "Байер", в шести очках находится "Хоффенхайм". При определенном раскладе у "Шальке" еще есть теоретическая вероятность не только потерять вторую строчку, но и оказаться по итогу сезона вне зоны Лиги Чемпионов, поэтому осечки больше недопустимы.

Дортмундская "Боруссия" оставляет неоднозначное впечатление по ходу этого сезона. Команда выдала прекрасный старт, затем пережила затяжную неудачную серию, следствием которой стала отставка главного тренера. Под руководством Петера Штёгера результаты пришли, но к содержанию игры дормундцев есть вопросы как у болельщиков, так и у руководства клуба. Тем не менее, если "шмели" смогут взять серебро чемпионата, то вопросов к австрийскому наставнику не останется. Только при таком раскладе Штёгер имеет шансы сохранить свою должность и на следующий сезон, в любом другом случае, по итогу сезона с ним попрощаются. Отметим, что в прошлое воскресенье "Боруссия" разгромила на своем поле "Штутгарт" со счетом 3:0. Это была ее восьмая победа за 14 последних туров при одном поражении – от "Баварии" в предыдущей гостевой игре со счетом 0:6.

В первом круге команды сыграли сверхрезультативный матч (4:4). Причем уже к 25-й минуте "Боруссия" выигрывала со счетом 4:0, но умудрилась растерять все преимущество, пропустив решающий мяч на четвертой компенсированной минуте. Это была четвертая подряд ничья в противостоянии соперников. На поле "Шальке" за девять последних матчей противостояния в Бундеслиге каждая команда одержала по три победы и трижды фиксировалась ничья.

Интересные факты противостояния "Шальке 04" и "Боруссии" Д:

Четыре последних поединка между командами завершались ничьей

"Шальке" не может выиграть у "Боруссии" шесть матчей кряду

Дортмундцы в гостях не выигрывали с 18 февраля

Победная домашняя серия "Шальке" составляет четыре встречи

Ориентировочные составы на игру:

"Шальке 04": Фёрманн – Стамбули, Налдо, Керер, Мейер, Бенталеб, Очипка, Калиджури, Горецка, Арит, Бургшталлер.

"Боруссия" Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Топрак, Шмельцер, Шахин, Дахуд, Ройс, Пулишич, Филипп, Батшуайи.

Прогноз на матч "Шальке 04" – "Боруссия" Д:

Матч обещает стать очень "жарким", ведь дерби в этом сезоне будет еще и определять вторую команду чемпионата, на поределенный отрезок времени разумеется. "Шальке" после серии удачных матчей оступился в поединке против "Гамбурга", что обязательно скажетя на настроении футболистов перед дерби. "Боруссия" свою последнюю игру легко выиграла, и это должно придать им уверенности перед таким ответственным матчем. Большая вероятность ничейного исхода.

Букмекеры оценивают шансы как равные. На успех гельзенкирхенцев коэффициент равняется 2.75 баллов, победа "Боруссии" оценивается в 2.65 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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