Битва с прицелом на Лигу Наций: Албания и Украина сойдутся в товарищеском матче

Албания – Украина

Стадион: "Камиль Фурнье" (Эвиан, Франция)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Начало матча: 17:00

После недавних товарищеских матчей со сборными Марокко и Косово, Украина и Албания встретятся между собой на французской земле, в городе Эвиан. В последних 6 матчах Албания была не очень убедительна, потерпев 4 поражения и добыв лишь одну победу. Сенсационные участники Евро-2016 не смогли навязать борьбу Италии и Испании в отборе на грядущий Чемпионат Мира, потому в товарищеских матчах делают акцент на матчи Лиги Наций с Израилем и Шотландией, которые начнутся уже в сентябре. В последнем игре, тремя днями ранее, Албания неожиданно крупно уступила соседям из Косово – 3:0. И это уже второе поражение в 2018 году: ранее "черные орлы" пали перед Норвегией. Примечательно, что команда Кристиана Пануччи в этом году еще не забивала.

Что касается Украины, то ее статистика немного более впечатляющая. Последний раз они проиграли 9 октября 2017 года сборной Хорватии в последнем туре отбора на мундиаль. После этого команда Шевченко провела 4 товарищеских матча и ни разу не потерпела поражения: 2 победы (Словакия, Япония) и 2 ничьи (Саудовская Аравия, Марокко). Как и Албания, Украина не поедет на Чемпионат Мира, поэтому от Шевченко стоит ждать проверки ближайшего резерва с прицелом на грядущую Лигу Наций, в которой "желто-синие" сыграют со словаками и чехами.

Статистику личных встреч между этими командами Албании лучше не вспоминать. За всю историю команды провели 5 встреч, в четырех из которых Украина побеждала. Еще один матч в 2005 году закончилась со счетом 2:2. Последний раз команды встречались ровно 2 года назад при подготовке к Евро-2016. Тогда Украина провела сильный второй тайм и, благодаря голам Степаненко, Ярмоленко и Коноплянки, одержала победу со счетом 3:1.

Скорее всего, Украина не будет отступать от своей стандартной модели игры и с самого начала матча попытается забрать себе мяч. Албании придется отбиваться от позиционного наступления "желто-синих" и бегать в быстрые контратаки усилиями таких игроков, как, например, Одисе Роши или Энис Гавазай. Или подловить украинцев на каком-нибудь стандартном положении. Последние встречи сборной Украины показывают, что команде Шевченко сложно пробивать массированную оборону и выжимать максимум из позиционных атак. Так что легкой прогулки "желто-синим" ждать не стоит.

Быстрые факты перед матчем:

Албания еще никогда не обыгрывала сборную Украины.

Три из четырех побед над Албанией были "сухими".

В последних 6 матчах Албания потерпела 4 поражения.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин – Караваев, Шабанов, Бурда, Соболь – Сидорчук, Коваленко – Коноплянка, Шапаренко, Ярмоленко – Беседин

Албания: Стракоша – Хюсай, Аети, Дьимсити, Леньяти – Рамадани, Лилай, Кака – Роши, Гавазай, Балай

Прогноз на матч:

Учитывая уровень и нынешнюю форму команд, Украина выглядит явным фаворитом. Единственным шансом Албании можно считать стандарты или же ошибку украинцев при длительном контроле мяча. Во всех остальных случаях класс команды Шевченко должен сыграть свою роль. Однако, разгрома ждать не стоит, ведь последний раз Украина побеждала с разницей в 2 и более мяча еще в октябре прошлого года, а предыдущие матчи явно не добавили веры в атаку команды Шевченко.

Букмекеры видят Украину явным фаворитом этой пары. Коэффициент на победу команды Шевченко равняется 1,68. Немного менее вероятной считается ничья – 3,45. А вот в Албанию веры совсем немного. В случае победы "черных орлов" поставленные деньги можно приумножить в 6,5 раз.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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