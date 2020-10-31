Битва самых результативных команд Италии, английская классика из 2000-ых и новая эра "Барселоны": ТОП-5 матчей выходных

"Боруссия" М – "РБ Лейпциг"

31 октября, 20:30. Менхенглабах, "Боруссия-Парк"

"Жеребцы" будут принимать лидера Бундеслиги. Именно "РБ Лейпциг" лучше всех воспользовался единственной осечкой "Баварии" и возглавляет турнирную таблицу чемпионата после стартовых 5-ти туров. Единственный раз подопечные Нагельсманна потеряли очки как раз в выездном матче – во втором туре против леверкузенского "Байера". Зато команда Марко Розе выигрывает исключительно на выезде. В двух домашних встречах "жеребцы" расписали ничьи с одинаковым счетом 1:1. А вот за пределами "Боруссии-Парк" Гладбах проиграл дерби дортмундской "Боруссии" (0:3), после чего одолел аутсайдеров "Кельн" и "Майнц". Между этими поединками был и матч в Милане, где "Боруссия" упустила победу над "Интером" на 90-й минуте. Интересно, что уже в 4-х поединках сезона во всех турнирах "жеребцы" пропускали после 80-й минуты. Посреди недели обе команды с разной степенью успешности сыграли в Лиге Чемпионов. "Боруссия" во вторник едва не обыграла мадридский "Реал", пропустив дважды на последних минутах поединка. А вот "РБ Лейпциг" в среду получил болезненный удар на "Олд Траффорд" – 0:5 от довольно кризисного (если говорить про АПЛ) "Манчестер Юнайтед". Сумеет ли Юлиан Нагельсманн вытянуть свою команду после такого фиаско? А вот это реально интересно!

"Ливерпуль" – "Вест Хэм"

31 октября, 20:30. Ливерпуль, "Энфилд"

Команда Дэвида Мойеса после двух поражений на старте чемпионата набрала хороший ход, хотя и находится лишь на 12-й позиции. Две победы над "Вулверхэмптоном" и "Лестером", а также ничьи против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" – таков актив "Вест Хэма" в последних 4-х турах. Неплохо для "молотков"! "Ливерпуль" имеет в своем активе 12 очков в 6-ти матчах и уступает "Эвертону" только из-за худшей разницы мячей. Невероятно, но мерсисайдцы пока имеют в своем пассиве худшую защиту чемпионата (14 пропущенных голов, столько же у "Фулхэма"), но 7 из них влетели в ворота "красных" в одном поединке против "Астон Виллы". Юрген Клопп вынужден решать серьезные проблемы в защите. Надолго вылетел ван Дейк, который, как сообщают британские СМИ, вчера был успешно прооперирован. Кроме него, не сыграют также Матип и Фабинью – таким образом, среди центрбеков первой команды доступен только Джо Гомес. Проблемы со здоровьем также у Тьягу Алькантара и Наби Кейта. Как видим, у поединку с "Вест Хэмом" "Ливерпуль" подходит далеко не в оптимальном составе. Правда, серьезная потеря есть и у гостей – поединок пропустит Майкл Антонио, который в текущем чемпионате забил уже 3 гола. Зато "Вест Хэм" будет иметь преимущество хотя бы в том, что не играл посреди недели, тогда как "Ливерпуль" проводил поединок Лиги Чемпионов против "Митьюлланда". Короче говоря, будет интересно!

"Алавес" – "Барселона"

31 октября, 23:00. Витория-Гастейс, "стадион Мендисорроса"

В 8 туре Ла Лиги соперником "сине-гранатовых" станет скромный "Алавес", который в 7 поединках набрал столько же очков и разместился на 15-й позиции. После своего возвращения в Примеру в 2016 году "Алавес" в 4-х домашних матчах против "Барсы" не сумел забить ни одного мяча, зато получил в свои ворота сразу 15. Если хозяева планируют прервать эту неудачную серию против Лео Месси и компании, то сейчас есть хорошая возможность для этого. Команда Рональда Кумана несколько забуксовала, потеряв очки в трех подряд поединках Ла Лиги. После мировой с "Севильей" "сине-гранатовые" проиграли "Хетафе" и "Реалу" – последнее поражение переполнило чашу терпения сосиос, которые наконец добились своего. Посреди недели произошло то, чего ждали давно – Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку с поста президента "Барселоны". Досрочно сложил полномочия и весь совет директоров – таким образом, вскоре "Барса" начнет новую страницу в своей истории. Рональд Куман не включил в заявку тер Штегена, Умтити и Коутиньо. Другие важные исполнители готовы выйти на поле и прервать неудачную серию "Барсы" в Ла Лиге. А вот в Лиге чемпионов у "блаугранас" полный порядок – две победы и единоличное лидерство в группе!

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

1 ноября, 19:30. Манчестер, "Олд Траффорд"

Классическое английское противостояние пройдет в воскресенье вечером на "Олд Траффорд". Возможно, после завершения эры Венгера в "Арсенале" и эпохи сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" данная дуэль где-то немного потеряла свой шарм, однако для ценителей АПЛ данная встреча станет настоящей изюминкой уикенда. Обе команды неудачно начали сезон и находятся во втором десятке турнирной таблицы. Британские СМИ даже начали намекать на возможную отставку Сульшера, но МЮ двумя победами в Лиге Чемпионов пока развеял эти слухи. Впрочем, в случае домашней неудачи с "Арсеналом" чаша терпения руководства МЮ может переполниться, ведь текущее 15 место – явно не то, на что рассчитывали в рядах Юнайтед на старте чемпионата. Арсенал, в свою очередь, тоже не впечатляет – команда Артеты проиграла два последних матча АПЛ. Зато в Лиге Европы "канониры" идут без потерь, хотя бы таким образом реабилитируясь за неубедительные выступления в Премьер-лиге. В пользу манкунианцев может сыграть то, что команда Сульшера отдыхала после еврокубков на сутки дольше. В условиях интенсивного графика по 2 матча в неделю данный фактор точно не следует отбрасывать. А вот кадровая ситуация лучше у Арсенала – среди важных для Артеты футболистов под вопросом только выход Давида Луиса, а еще точно не сыграют давно травмированные Мартинелли, Мари и Чамберс. Ну и Озил, но об этом напоминать, наверное, излишне. Что касается "красных дьяволов", то самой большой потерей является отсутствие дисквалифицированного Марсиаля.

"Наполи" – "Сассуоло"

1 ноября, 19:00. Неаполь, "Сан-Паоло"

Довольно неожиданно именно поединок в Неаполе стал центральным в 6-м туре Серии "А". Обе команды находятся в отличной форме – "Сассуоло" еще не проигрывал в текущем чемпионате, а также удерживает статус лучшей атаки лиги. 16 забитых мячей – столько не забила ни одна команда. У "Аталанты" 15 голов, у "Наполи" – 14. А вот в обороне у команды Роберто Де Дзерби все не так гладко – в среднем почти 2 пропущенных мяча за игру. И "Наполи", и "Сассуоло" исповедуют атакующий футбол – поединок на "Сан-Паоло" обещает быть сверхрезультативным. Команда Дженнаро Гаттузо тоже приятно удивляет на старте сезона. "Партенопеи" выиграли все свои матчи, но невыезд на игру с "Ювентусом" стоил не только технического поражения, но и еще одного очка в турнирной таблице. Если брать чисто результаты на футбольном поле, то именно Наполи – единственная команда Серии "А", которая еще не теряла очков (Даже "Милан" уже потерял 2 балла в прошлом туре). Чья удачная серия прервется – узнаем в воскресенье вечером!