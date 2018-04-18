Битва сенсаций в полуфинале Кубка России: "Авангард" принимает "Шинник"
"Авангард" Курск – "Шинник" Ярославль
Стадион: "Трудовые резервы" (Курск)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Игорь Федотов (Москва)
Так уж получилось, что нынешний розыгрыш Кубка России является звездным часом клубов из второго по значимости дивизиона. Совершенно точно в финале будет представлена команда из ФНЛ, потому как в полуфинале сойдутся курский "Авангард" и ярославский "Шинник". Обе команды вне борьбы за выход в высшую лигу, поэтому совершенно точно все силы будут брошены на предстоящую кубковую дуэль.Куряне впервые в своей истории дошли так далеко в кубковом соревновании. Подопечные Хасанби Биджиева тяжело протаптывали эту дорожку, буквально на зубах выгрызая каждый выход в следующий раунд. "Авангард" начал с выездной победы над брянским "Динамо", после чего сенсационно был выбит московский ЦСКА. На стадии 1/8 финала "сине-белые" справились с коллегами по дивизиону из Тамбова, а в памятном четвертьфинале лишь в серии послематчевых пенальти был переигран "Амкар".У "Шинника" путь к полуфиналу был чуть полегче, хотя и без громкой сенсации также не обошлось – в 1/16 финала ярославцы на своем поле разгромили "Урал", до этого справились с "Химками", а после – с нижегородским "Олимпийцем". А в четвертьфинале – так же, как и "Авангард", ребята Александра Побегалова только в серии пенальти оказались сильнее "СКА-Хабаровска".Интересные факты противостояния "Авангарда" и "Шинника":
"Авангард" ни разу в истории не обыгрывал "Шинник". Все шесть поединков между командами были сыграны в рамках второго дивизиона и только в первом матче была зафиксирована ничья, в остальных пяти - победила команда из Ярославля.
Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне в рамках ФНЛ и в обоих встречах победу отпраздновал "Шинник".
Любопытно, что в последних шести домашних матчах "Авангард" проиграл всего однажды, а обидчиками курян выступили как раз-таки ярославцы.
Ориентировочные составы на игру:
Авангард: Чагров, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Синяев, Нетфуллин, Коробов, Альшин, Тлупов, Федчук
Шинник: Антипин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Нарылков, Шайморданов, Самойлов, Щадин, Камилов, Безлихотнов, Низамутдинов
Прогноз на матч "Авангард" – "Шинник":
Спрогнозировать результат поединка двух команд ФНЛ всегда очень трудно, не говоря уже о кубковом соревновании на такой высокой стадии. Статистически "Шинник" более успешен в играх против "Авангарда, да и нынешний сезон это только подтверждает. Тем не менее, букмекеры хоть и не выделяют явного фаворита, но все же небольшое предпочтение отдают курянам, оценивая их победу коэффициентом 2.3. В то время как котировки на викторию ярославцев колеблются в пределах от 3.0 до 3.4.
Богдан Архипенко
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