Битва сильнейших: Испания и Италия определят лидера группы на "Сантьяго Бернабеу"

Испания – Италия

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

В матче 7-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 сборная Испании на "Сантьяго Бернабеу" поборется со сборной Италии за лидерство в группе G. В первом круге противостояние этих команд завершилось вничью – 1:1.

После Евро-2016 сборная Испании провела 10 поединков, не проиграв ни в одном из них. Более того, в шести матчах отбора на Чемпионат Мира 2018 "красная фурия" забила 21 гол, пропустив при этом лишь три. Испанцы не считаются безусловным фаворитом каждого турнира, как это было еще 5-10 лет назад, однако сейчас в команде Хулена Лопетеги много молодых и талантливых исполнителей, которые уже готовы приносить серьезный результат. Что уж тут говорить, если перед матчем главному тренеру хозяев придется выбирать между Иско и Марко Асенсио.

У испанцев сыгранная оборона, состоящая из двух игроков "Реала", двух футболистов "Барселоны", а также одного из лучших голкиперов мира Давида Де Хеа. Матч не будет простым для Жерара Пике, которого в Мадриде, скорее всего, вновь будут освистывать, в то время как любой игрок "Реала" будет приветствоваться овациями. Испания имеет очень хорошую статистику выступлений против итальянцев: за все время противостояний "скуадра адзурра" лишь однажды обыгрывала "красную фурию" на выезде и было это в далеком 1949-м году.

Что касается Италии, то подопечные Джампьеро Вентуры в отборе на ЧМ-2018 играют куда лучше, нежели от них ожидали. "Скуадра адзурра" лишь по разнице забитых и пропущенных уступает сборной Испании, а потому имеет все шансы возглавить группу после сегодняшнего матча. У команды имеется лишь одна потеря: из-за травмы не сможет сыграть лидер и ветеран сборной Джорджо Кьеллини.

При Вентуре сборная Италии стала куда чаще атаковать, однако в поединке против Испании делать это будет очень и очень опасно. Поэтому, скорее всего, итальянцы решат играть от обороны, сосредоточившись на своих фирменных контратаках. Особенный матч предстоит провести легенде "скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффону, которому, вместе со своей "родной" защитой, предстоит пройти настоящее испытание на поле "Сантьяго Бернабеу".

Интересные факты противостояния:

Испания не проиграла Италии в семи последних домашних поединках подряд.

Италия забивает не менее двух голов в последних четырех матчах.

Испания выиграла в шести из семи последних поединков в рамке отбора на ЧМ-2018.

В трех последних матчах отбора сборная Италии не пропустила ни одного гола.

Ориентировочные составы:

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Коке, Иско, Сильва, Мората

Италия: Буффон, Конти, Бонуччи, Барцальи, Дармиан, Кандрева, Де Росси, Веррати, Инсинье, Иммобиле, Белотти

Прогноз на матч Испания - Италия:

Обе команды имеют равное количество очков, а потому предстоящая битва должна определить лидера группы. Букмекеры отдают предпочтение испанцам, ведь "красная фурия" сумела не проиграть итальянцам в выездном поединке, что и делает подопечных Лопетеги фаворитом этой пары.

На победу сборной Испании букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничью - 3,50, на победу Италии - 4,50.

Дмитрий Дженджеро

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