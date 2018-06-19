Битва темных лошадок: Польша сразится с Сенегалом во втором матче группы "H"

Польша – Сенегал

Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Наваф Шукралла (Бахрейн)

После встречи Колумбии и Японии игровую программу группы "H" продолжит противостояние Польши и Сенегала. Если бы не матч России, который начнется на 3 часа позже, поединок европейцев и африканцев вполне мог бы претендовать на статус самого интересного матча дня. Хотя, для нейтральных фанатов он, скорее всего, таким и является, ведь встречи абсолютно равных середняков с амбициями порой получаются интересней, чем поединки условных Италии и Бельгии. Но это только на бумаге! На свои места все расставит только игра.

Оценить исторический аспект этой встречи никак не получится, ведь "белые орлы" и "львы Теранги" еще никогда не играли между собой. Матч 19 июня станет первой между этими сборными. А вот история выступлений на Чемпионатах Мира у этих команд достаточно интересная. Сенегал побывал на главном мировом турнире лишь раз в 2002 году и выступил невероятно успешно. "Львы" добрались до четвертьфинала и в овертайме в упорной борьбе уступили Турции 1:0, чуть было не установив исторический максимум для африканских сборных – полуфинал (еще ни одна африканская команда не играла в полуфинале мундиалей). Первый матч кампании в Японии и Кореи для сенегальцев прошел как нельзя гладко. Тогда подопечные Брюно Метсю обыграли действующих чемпионов мира в лице Франции, которая в итоге даже не вышла из группы.

Многие болельщики находят много аналогий с нынешним мундиалем и Чемпионатом Мира 2002. Вот, например, и тогда, и сейчас группа для Сенегала сложилась довольно ровная (как оказалось). Плюс, выросли два отличных поколения футболистов. И нынешнее по именам даже немного превосходит прошлое. Так в том составе зажигали Папа Диоп, Эль-Хаджи Диуф или Мусса Н’Диай, а сегодня эта страна имеет Садио Мане, Калиду Кулибали или Бальде Кейта. Да еще и при всем это нынешний состав тренирует человек, который был ключевым звеном той самой сборной Сенегала 2002 – Алиу Сиссе. Если "львы Теранги" таки выйдет из группы и нашумят в плей-офф – это будет настоящая футбольная сказка с историческим подтекстом.

Вот еще немного истории! Сборная Польши не выигрывает первый матч группового турнира уже на пяти мундиалях к ряду. Да и ладно, что не выигрывает, так она еще и не забывает. Первые матчи в 2006 и 2002 годах были бездарно проиграны Эквадору и Южной Корее с одинаковым счетом 0:2. А до этого, в свои славные времена, "белые орлы" любили заканчивать стартовый матч турнира на 0:0. Так было в период с 1978 по 1986 года. Последний раз "бело-красные" выиграли свою первую встречу на турнире еще в далеком 1974 году. Тогда от ног поляков пострадала Аргентина (3:2). Эта победа стала единственной для Польши в дебютных матчах главного мирового турнира для сборных, ведь на своем первом мундиале в 1938 году, когда еще действовала Олимпийская система "проиграл-выбыл", "белые орлы" вылетели уже после первого матча, проиграв Бразилии 6:5.

Статистика последних матчей у Польши и Сенегала практически идентична. В последних 6 встречах обе команды выиграли лишь по два поединка. При этом и Польша, и Сенегал вырывали победу у не самых сильных сборных. "Бело-красные" разобрались с Литвой (4:0) и Южной Кореей (3:2). Эту же азиатскую сборную разбили и "львы Теранги" (2:0). Кроме того, сенегальцы еще в отборе на Чемпионат Мира одержали верх над ЮАР (2:1). Интересно, что в рамках подготовки к мундиалю в России Сенегал сыграл в безголевую ничью с Люксембургом, а Польша проиграла Нигерии (0:1), матч с которой, безусловно, был направлен как раз таки на подготовку к "львам".

На фоне присутствия в квартете сборной Колумбии, Сенегал и Польша считаются главными фаворитами на вторую путевку в плей-офф, так что, возможно, завтрашний матч и решит кто в итоге выйдет в 1/8 финала. Чье же поколение окажется сильнее? Ведь, безусловно, сейчас мы наблюдаем расцвет одних из самых сильных игроков в истории своих сборных. Сложно вспомнить польского игрока, который был бы круче Роберта Левандовски. Збигнев Бонек? Да очень вряд ли. А про Садио Мане даже говорить нечего.

Учитывая наличие в составе "львов Теранги" таких футболистов, как Мане или Бальде, абсолютно очевидно, что Сенегал попробует отдать инициативу Польше и задушить "белых орлов" невероятно быстрыми контратаками. В свою очередь поляки вполне могут противопоставить классический "европейский" футбол с большим количеством средних передач и прострелами с фланга. Особенно интересным будет противостояние Левандовски и Кулибали! Уже сегодня мы узнаем кто же окажется круче и добавит к своей трансферной стоимости несколько миллионов.

Интересные факты перед противостоянием Польши и Сенегала

Сборные Польши и Сенегала еще никогда не встречались между собой. Встреча 18.06.2018 станет первой для этих команд.

Сборная Польши не выигрывала свои 5 последних стартовых матчей на мундиале. Более того, "белые орлы" даже ни разу не забывали в этих встречах. Последний раз поляки выигрывали свой дебютный матч на Чемпионате Мира еще в 1974 году, обыграв аргентинцев со счетом 3:2.

Польша трижды играла против африканских сборных на ЧМ и ни разу не проиграла

Свой единственный стартовый матч на мундиале 2002 года Сенегал выиграл. Тогда африканская команда обыграла действующего чемпиона мира – Францию – со счетом 1:0.

В последних 6 товарищеских матчах Сенегал забил всего 4 гола, при этом 2 из них залетели в ворота Южной Кореи 11 июня.

В последних трех матчах, против Литвы, Чили и Южной Кореи, Польша забила целых 9 мячей, но при этом пропустила 4. До этого "белые орлы" не забивали 3 матча подряд.

Ориентировочные составы:

Польша: Фабиански – Пищек, Паздан, Беднарек, Рыбус – Блащиковски, Крыховяк, Зьелински, Гросицки – Левандовски, Милик.

Сенегал: Н'Диайе – Гассама, Сане, Кулибали, Сабали – Куяте, Гейе, Ндиайе – Кейта, Мане, Сако.

Прогноз на матч

Безусловно, откровенно такая себе игра в обороне в исполнении сборной Польши намекает на то, что быстрые парни в лице Мане и Бальде должны бы продырявить ворота "бело-красных", однако последняя статистика "львов Теранги" этому абсолютно не способствует. С другой стороны, в последних 4 матчах Сенегал трижды сыграл "на ноль" и есть все шансы, что оборона африканцев во главе с Кулибали не даст европейцам особо разгуляться. Поэтому главной интригой матча станет игра Сенегала: прорвет ли их атаку? Если да, то Польше точно не поздоровится и поражение 2:1 будет казаться легким "отскоком". В любом другом случае фаворитом матче будет Польша, чья тактическая выучка в конце концов сломит африканскую физику.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является Польша. Коэффициент на победу "бело-красных" колеблется в районе 2,3. Ничья и победа Сенегала немного менее вероятны. В случае победы "львов Теранги" свою сумму можно приумножить в 3,5 раз, в случае ничьи – в 3,3 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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