Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

"Реал" – ПСЖ

Стадион: "Сантьяго Бернабеу"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джанлука Рокки

В самом эпичном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сразится с ПСЖ. Никто бы не удивился, если бы эти команды сыграли в финале, однако жребий свел их на столь ранней стадии.

Для парижан эта встреча – настоящая проверка на прочность. Руководство клуба не первый год мечтает о победе в самом престижном клубном турнире Европы, прилагаются немалые усилия, денежные вливания в ПСЖ заставляют хвататься за голову.

Этим летом в Париж перебрался Неймар за сумасшедшую сумму, после чего цены на футболистов резко взлетели вверх, теперь уже никого не удивить ценников в 150-200 миллионов, ведь есть те, кто готовы платить. Также клуб пополнился Киллианом Мбаппе, пока это всего лишь аренда, но летом ПСЖ снова должен будет расстаться со значительной суммой денег.

Конечно, после всех этих манипуляций возникает вопрос о финансовом fair play, ведь ПСЖ буквально насмехается над теми, кто его внедрил. УЕФА затевает проверки, но не находит ничего подозрительного в трансферных схемах. Богатые клубы снова процветают, а бедные – получают штрафы.

Также эта встреча преподносится как противостояние Неймара и Роналду. Две звезды мирового футбола сойдутся на футбольном поле, если раньше бразилец находился в тени Месси в "Барселоне", то теперь он играет роль первой скрипки в оркестре парижан, именно к нему будут прикованы взгляды болельщиков.

В то же время, Кавани и Мбаппе также способны нанести разящий удар. ПСЖ стал намного сильнее, если сравнивать его с командой, которая уступила 1:6 "Барселоне", но готовы ли французы к победе в Лиге чемпионов? Победа в первом раунде плей-офф над командой калибра "Реала" придаст французам уверенности в своих силах и заставит поверить в то, что успех не за горами.

"Реал" – команда с психологией победителя, даже имея проблемы в текущем сезоне, "сливочные" остаются претендентами на победу в ЛЧ. Испанцы могут собраться на несколько конкретных игр и показать хороший футбол, тем более что это фактически их последний шанс спасти сезон, поэтому нельзя списывать действующего обладателя трофея со счетов. Да, защитить титул в очередной раз будет невероятно сложно, соперники сделали шаг вперед, а "Реал", кажется, остался стоять на месте, но все равно команда из Мадрида не должна сдаваться раньше времени.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой шесть раз, у каждой по две победы, однако если брать только плей-офф, ПСЖ всегда выигрывал по сумме двух матчей.

"Реал" не проигрывает в последних 17 домашних еврокубковых матчах.

"Реал" последний раз проигрывал французскому клубу восемь лет назад ("Лиону" в 1/8 финала Лиги чемпионов"). В Мадриде же французы выигрывали только один раз (ПСЖ в 1/4 финала Кубка Кубков 93/94).

Ориентировочные составы:

"Реал": Навас, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.

ПСЖ: Ареола, Алвес, Маркиньос, Силва, Курзава, Вератти, Селсо, Рабьо, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч "Реал" - ПСЖ

В последних матчах "Реал" действует с перепадами, он много забивает, но и пропускает прилично. "Реал Сосьедад", "Леванте" и "Леганес" отправили в ворота мадридского клуба по два мяча. Что же ждет оборону "сливочных" в противостоянии с одной из сильнейших атакующих линий мира? Наверняка ПСЖ забьет, но и "Реал" не должен остаться в стороне. В этой игре болельщики ожидают большого количества голов, фаворитом же матча считаются испанцы, но только из-за своего поля.

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 2.30, на ПСЖ – 2.80, на ничью – 4.10.

Вячеслав Горбачев

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