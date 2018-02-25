Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"

"Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 17:05

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия)

Центральным поединком 28 тура английской Премьер-Лиги станет матч на "Олд Траффорд", где встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Очень непросто будет командам после энергозатратных игр Лиги Чемпионов, но анонсируемая встреча для них не менее важна – все-таки участие в еврокубках в следующем сезоне они себе еще не обеспечили. Встреча первого круга на "Стэмфорд Бридж" завершилась минимальной победой лондонцев, причем единственный гол забил несостоявшийся новичок "красных" – Альваро Мората.

Еще недавно уничтожавшим друг друга в прессе Конте и Моуринью предстоит встретиться на футбольном поле, а интрига рукопожатия и поведения на бровке заставляет ждать этого поединка больше остальных. Не стоит забывать о турнирном раскладе: 3 очка разделяют команды в турнирной таблице, и по итогам 28 тура может измениться очень многое.

Манкунианцы пока идут на третьем месте в чемпионате – результаты команды Моуринью в последних турах позволили конкурентом подобраться к ним очень близко. Субботняя победа "Ливерпуля" над "Вест Хэмом" не оставляет "Юнайтед" другого выбора, кроме как побеждать "Челси". В 3 предыдущих матчах Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели 2 поражения: от "Тоттенхэма" (0:2) и "Ньюкасла" (0:1) – и добились победы над "Хаддерсфилдом" (2:0).

В середине недели "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов расписал мировую с "Севильей" – 0:0. В Испании "красным" пришлось очень нелегко, так что итоговым результатом они могут быть довольны, плюс вся команда должна быть благодарна Давиду Де Хеа, вытащившему не один слолжный мяч.

"Челси" в еврокубках выступил вполне достойно, сыграв вничью с самой каталонской "Барселоной" – 1:1, причем практически весь матч "синие" выглядели лучше своего соперника. В чемпионате подопечные Конте начали исправляться: после двух подряд разгромных поражений "Челси" добился таки победы, досталось "Вест Бромвичу" – 3:0.

Что касается травмированных футболистов, то у манчестерцев не смогут сыграть Феллайни и Эррера, плюс вряд ли выйдут на поле только оправившиеся от повреждений Ибрагимович и Блинд. У "Челси" точно не сыграте Давид Луис, также под вопросом участие в матче Баркли и Бакайоко.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Челси":

В 30-ти последних домашних матчах чемпионата Англии манкунианцы проиграли лишь однажды.

В 11 из 14 предыдущих матчей Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" подопечные Моуринью не пропускали.

В 14 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано лишь одно поражение "Челси".

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Матич, Погба, Янг, Лингард, Санчес, Лукаку.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси":

Небольшое преимущество букмекеры отдают манчестерскому клубу, что, в первую очередь, обусловлено домашним статусом поединка. Последние матчи между этими соперниками на "Олд Траффорд" чаще всего заканчивались вничью, а зрители наблюдали, по большей части, осторожный футбол. Нет предпосылок к изменению сценария и в анонсируемом поединке – Конте и Моуринью будут играть исключительно на результат.

На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент 2,33, на ничейный исход – 3,52, на успех "Челси" – 3,54.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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