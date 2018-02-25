Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"

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Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"

"Манчестер Юнайтед"  –  "Челси"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 17:05

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия)

Центральным поединком 28 тура английской Премьер-Лиги станет  матч на "Олд Траффорд", где встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Очень непросто будет командам после энергозатратных игр Лиги Чемпионов, но анонсируемая встреча для них не менее важна – все-таки участие в еврокубках в следующем сезоне они себе еще не обеспечили. Встреча первого круга на "Стэмфорд Бридж" завершилась минимальной победой лондонцев, причем единственный гол забил несостоявшийся новичок "красных" – Альваро Мората.

Еще недавно уничтожавшим друг друга в прессе Конте и Моуринью предстоит встретиться на футбольном поле, а интрига рукопожатия и поведения на бровке заставляет ждать этого поединка больше остальных. Не стоит забывать о турнирном раскладе: 3 очка разделяют команды в турнирной таблице, и по итогам 28 тура  может измениться очень многое.

Манкунианцы пока идут на третьем месте в чемпионате – результаты команды Моуринью в последних турах позволили конкурентом подобраться к ним очень близко. Субботняя победа "Ливерпуля" над "Вест Хэмом" не оставляет "Юнайтед" другого выбора, кроме как побеждать "Челси". В 3 предыдущих матчах Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели 2 поражения: от "Тоттенхэма" (0:2) и "Ньюкасла" (0:1) – и добились победы над "Хаддерсфилдом" (2:0).

В середине недели "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов расписал мировую с "Севильей" – 0:0. В Испании "красным" пришлось очень нелегко, так что итоговым результатом они могут быть довольны, плюс вся команда должна быть благодарна Давиду Де Хеа, вытащившему не один слолжный мяч.

"Челси" в еврокубках выступил вполне достойно, сыграв вничью с самой каталонской "Барселоной" – 1:1, причем практически весь матч "синие" выглядели лучше своего соперника. В чемпионате подопечные Конте начали исправляться: после двух подряд разгромных поражений "Челси" добился таки победы, досталось "Вест Бромвичу" – 3:0.

Что касается травмированных футболистов, то у манчестерцев не смогут сыграть Феллайни и Эррера, плюс вряд ли выйдут на поле только оправившиеся от повреждений Ибрагимович и Блинд. У "Челси" точно не сыграте Давид Луис, также под вопросом участие в матче Баркли и Бакайоко.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Челси":

В 30-ти последних домашних матчах чемпионата Англии манкунианцы проиграли лишь однажды.

В 11 из 14 предыдущих матчей Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" подопечные Моуринью не пропускали.

В 14 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано лишь одно поражение "Челси".

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Матич, Погба, Янг, Лингард, Санчес, Лукаку.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо,  Виллиан, Азар, Мората.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси":

Небольшое преимущество букмекеры отдают манчестерскому клубу, что, в первую очередь, обусловлено домашним статусом поединка. Последние матчи между этими соперниками на "Олд Траффорд" чаще всего заканчивались вничью, а зрители наблюдали, по большей части, осторожный футбол. Нет предпосылок к изменению сценария и в анонсируемом поединке – Конте и Моуринью будут играть исключительно на результат.

На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент 2,33, на ничейный исход – 3,52, на успех "Челси" – 3,54.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Ливерпуль 28 57
3 Манчестер Юнайтед 27 56
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 27 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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