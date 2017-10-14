Битва в Дортмунде: "РБ Лейпциг" переиграл "Боруссию"

Теги боруссия дортмундрб лейпциг

Битва в Дортмунде: "РБ Лейпциг" переиграл "Боруссию"

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" в гостях взял верх над дортмундской "Боруссией" со счётом 3:2.

"Боруссия Д" – "РБ Лейпциг" - 2:3

Голы: Обамеянг, 4 - 1:0, Забитцер, 10 - 1:1, Поульсен, 25 - 1:2, Огюстен, 49 (пенальти) - 1:3, Обамеянг, 64 (пенальти) - 2:3.

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Загаду, Толян (Пулишич, 46), Топрак, Гетце, Шахин (Вайгль, 46), Ярмоленко, Кастро, Филипп (Бартра, 51), Обамеянг.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер, Кейта (Демме, 46), Кампль, Ильзанкер, Брума, Огюстен (Лаймер, 65), Поульсен.

Удаления: Папастатопулос (47), Ильзанкер (56).

Не пропустите: В первом матче Хайнкеса "Бавария" уничтожила "Фрайбург". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 8 19
2 Бавария Мюнхен 8 17
3 РБ Лейпциг 8 16
4 Хоффенхайм 8 15
5 Шальке 8 13
6 Айнтрахт Франкфурт 8 13
7 Аугсбург 8 12
8 Ганновер 96 8 12
9 Боруссия Менхенгладбах 7 11
10 Майнц 05 8 10
11 Штутгарт 8 10
12 Герта 8 9
13 Байер Леверкузен 7 8
14 Вольфсбург 7 7
15 Гамбург 8 7
16 Фрайбург 8 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов