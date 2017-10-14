Битва в Дортмунде: "РБ Лейпциг" переиграл "Боруссию"

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" в гостях взял верх над дортмундской "Боруссией" со счётом 3:2.

"Боруссия Д" – "РБ Лейпциг" - 2:3

Голы: Обамеянг, 4 - 1:0, Забитцер, 10 - 1:1, Поульсен, 25 - 1:2, Огюстен, 49 (пенальти) - 1:3, Обамеянг, 64 (пенальти) - 2:3.

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Загаду, Толян (Пулишич, 46), Топрак, Гетце, Шахин (Вайгль, 46), Ярмоленко, Кастро, Филипп (Бартра, 51), Обамеянг.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер, Кейта (Демме, 46), Кампль, Ильзанкер, Брума, Огюстен (Лаймер, 65), Поульсен.

Удаления: Папастатопулос (47), Ильзанкер (56).

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