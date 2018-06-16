Битва в Москве: Исландия против Месси и компании

Аргентина – Исландия

Стадион: "Спартак" (Москва, Россия)

Начало матча: 16:00

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Богатая на звезды сборная Аргентины начнет свой путь на Чемпионате Мира с поединка группы D против дебютанта турнира сборной Исландии. Встреча пройдет в послеобеденное время в Москве на стадионе столичного "Спартака". Двукратный чемпион мира и финалист ЧМ-2014 сборная Аргентины сыграет на своем 17-м мировом первенстве в истории, а сборная Исландии, представляющая самую маленькую по численности населения страну-участницу российского мундиаля (население около 335 тысяч человек), впервые в своей истории выступит на мировом форуме.

Групповой отбор для сборной Аргентины получился тяжелым, и до конца не было известно, отправятся ли аргентинцы на мундиаль. В последнем туре в игре с Эквадором хет-трик Месси все-таки принес аргентинцам путевку. Аргентина имеет звездную сборную, но выиграть чемпионат мира им в последние 32 года не удается. На последнем мундиале в Бразилии "альбиселесте" в финале уступили сборной Германии.

С товарищескими матчами в канун чемпионата Сампаоли решил не усердствовать – еще в мае аргентинцы дома обыграли Гаити 4:0, и на этом команда решила остановиться. Сампаоли уделил огромное внимание тактической подготовке, дал игрокам достаточно времени на отдых. В России Аргентине повезло с группой: не должно возникнуть проблем, чтобы занять первое место. Отметим, что на последних трех чемпионатах мира аргентинцы трижды выходили из группы с первого места и при этом набирали не меньше 7 очков.

Исландия в последние годы только начинает писать свою историю на больших турнирах. После удачного выступления на Евро-2016, где исландцы сенсационно дошли до 1/4 финала, теперь сборной Хеймира Хадльгримссона предстоит впервые принять участие в чемпионате мира. Путевку исландцы получили благодаря тому, что заняли первое место в группе I, опередив Хорватию и Украину. Исландцы на пару с Нигерией – номинальные аутсайдеры группы, но учитывая, как сборная Хадльгримссона выступила на Евро-2016 и как провела отборочный этап к мундиалю, вполне вероятно, что эта сборная сможет нас удивить.

В товарищеских поединках Исландия не впечатляла. Связано это, в первую очередь, с тем, что наставник проводил эксперименты с составом, но в целом игра исландцев была далека от той, которую они демонстрировали в квалификации. В первом поединке случилось поражение от Норвегии – Исландия уступила 2:3 в Рейкьявике. С Ганой исландцы сыграли более уверенно – имели преимущество в два гола в первом тайме, но после очередных манипуляций Хадльгримссона с составом, позволили сопернику счет сравнять.

Интересные факты противостояния сборных Аргентины и Исландии:

Аргентина добыла три победы в пяти последних товарищеских матчах, два поединка были проиграны

Исландия после завершения квалификации провела восемь товарищеских матчей, но победить сумела только в двух, четыре поединка были проиграны, два раза команда сыграла вничью

Аргентина забила за пять последних матчей 10 голов в ворота соперников

Исландия в восьми последних матчах пропустила 15 голов

Ориентировочные составы на игру:

Аргентина: Кабальеро – Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Билья, Месса, Ди Мария, Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдоурссон – Магнуссон, Р.Сигурдссон, Ингасон, Севарссон, Халльфредссон, Гуннарссо, Бьярнасон, Д.Сигурдссон, Гудмундссон, Финбогассон.

Прогноз на матч Аргентина – Исландия:

Аргентина имеет отличную возможность сходу забрать себе первую строчку. Несмотря на характер исландцев, "альбиселесте" явно превосходит их в классе. Исландия в последних поединках была очень неубедительна в обороне, да и в квалификации исландцы пропустили больше всех своих основных конкурентов. Если наставник не смог решить эту проблему за такой короткий срок, то аргентинцы легко могут воспользоваться ошибками.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Аргентины, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.34 баллов, в то же время на успех исландцев оценивается не намного хуже – примерно в 9.50 – 11.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 5.25 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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