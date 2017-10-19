Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

"Шериф" – "Локомотив"

Стадион: "Шериф"

Начало матча: 22:05

Арбитр: Иштван Вод (Венгрия)

Московский "Локомотив" в третьем туре группового этапа Лиги Европы встретится с "Шерифом". Команда Семина на данный момент имеет в своем активе четыре очка, что позволяет ей возглавлять свой квартет. После невыразительного матча в Дании, где "Локомотив" с "Копенгагеном" совершенно ничего не показали в атаке и сыграли 0:0, "железнодорожники" разгромили на своем поле чешский "Злин". Мануэль Фернандеш сделал хет-трик за 15 минут, после чего "Локомотив" успокоился и больше в ворота чехов не забивал. Эти три мяча – единственные, которые забили все четыре команды за два тура. Компания у "Локомотива", который часто имеет проблемы с атакой, подобралась соответствующая.

"Шериф" – самый титулованный клуб Молдавии, выигрывал чемпионат 15 раз. С 2001 года (первое золото) лишь дважды клуб из Тирасполя не становился чемпионом. "Шериф" всегда делал акцент на легионеров, молдаване же находятся на вторых ролях. В составе команды очень много африканцев, бразильцев, балканцев. В прошлые годы неоднократно на поле выходили 11 легионеров.

Сейчас же ситуация немного изменилась, в составе также находится место и нескольким молдавским игрокам. Лучшим бомбардиром команды в чемпионате страны является 18-летний форвард Виталие Дамашкан, который забил 10 голов в 12 матчах, что правда, в еврокубках пока отличиться не удалось. Также в основе часто играют полузащитники Георгий Антон и Евгений Оанча, а также защитники Вячеслав Посмак и Петру Раку. Остальные позиции за легионерами.

Еврокубковый сезон "Шериф" начал матчем с албанским "Кукеси" в квалификации Лиги чемпионов. Победить соперника удалось благодаря гостевому голу Сириля Баяла (позже его гол поможет таким же образом пройти "Легию" в Лиге Европы, после чего француз уйдет в "Ланс"). Затем "Шериф" проиграл "Карабаху" и вылетел в Лигу Европы, где оказался сильнее "Легии" и прошел в групповой турнир. На этой стадии молдаване сыграли 0:0 с "Копенгагеном" и "Злином". С учетом игры против поляков, это уже третий "сухой" матч подряд.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее друг с другом не встречались в еврокубках.

"Шериф" все четыре игры против российских клубов завершил вничью. Соперниками были "Спартак" в 2006 году и "Анжи" в 2013 году.

"Локомотив" в еврокубках против клубов из Молдавии не играл.

Пять из шести последних матчей в еврокубках "Шериф" завершил вничью (четыре раза 0:0).

Ориентировочные составы:

"Шериф": Микулич, Раку, Мугоша, Жайро да Силва, Кристиано, Антон, Кендыш, Брезовец, Кулушич, Посмак, Сушич.

"Локомотив": Гильерме, Лысов, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Мануэл Фернандеш, Эдер.

Прогноз на матч:

"Локомотив" – фаворит матча, но "Шериф" вполне способен закрыться и сыграть вничью, что делал в этом сезоне неоднократно. В любом случае обилия голов в этой игре ждать не приходится.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 2.15, на ничью – 3.20, на "Шериф" – 4.00.

Вячеслав Горбачев

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