Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

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Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

"Фиорентина" – "Ювентус"

Стадион: "Артемио Франки"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марко Гуида

В стартовом матче 24 тура итальянской Серии А "Фиорентина" встретится с "Ювентусом". "Фиалки" в последнее время сдают свои позиции, если под руководством Винченцо Монтеллы они три года подряд занимали четвертое место, то затем Пауло Соуза приводил "Фиорентину" к пятому месту, а в прошлом сезоне и вовсе занял восьмую позицию. Португалец покинул команду и отправился в Китай, но результаты не улучшились, клуб из Флоренции возглавил Стефано Пиоли, под его руководством "фиалки" не отличатся стабильностью, постоянно чередую победы, ничьи и поражения, из-за чего закономерно находятся на 11 месте. С лидерами "Фиорентина" играет не слишком удачно, ни одного матча выиграть не удалось, однако одно очко забрать удавалось практически у всех. "Интер" и "Милан" не смогли победить во Флоренции, а "Наполи" и "Лацио" – на своем поле. В то же время команда Пиоли вполне способна провалиться, как это было в недавнем поединке с "Вероной", проигранном со счетом 1:4.

"Ювентус" некоторое время не баловал своих болельщиков содержательной игрой в атаке, хотя это не мешало "старой синьоре" выигрывать с минимальным счетом. В прошлом же туре туринцев прорвало, они размялись на "Сассуолло", отправив в ворота соперника семь безответных мячей. У "Ювентуса" постепенно усложняется календарь, после матчей против аутсайдеров теперь им придется сразиться с "Фиорентиной", "Торино" и "Аталантой" в феврале, затем уже в марте их ждут встречи с "Лацио", "Удинезе" и "Миланом", а в апреле и вовсе определяющие поединки против "Сампдории", "Наполи", "Интера" и "Ромы". К этому стоит добавить игры в Лиге чемпионов, где "Ювентус" намерен выступить как можно лучше. Запас прочности у туринцев большой, но в то же время и "Наполи" не сдает свои позиции, продолжая лидировать с преимуществом в одно очко. Неаполитанцам крайне важно продержатся в лидерах до апреля, хотя уже в этом туре они могут лишиться первого места, так как играют против "Лацио". Если же "Ювентус" взойдет на вершину, это может придать туринцам дополнительных сил, сбросить их с первой позиции в дальнейшем будет сложно.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Ювентус" выиграл со счетом 1:0

Команды провели между собой 160 очных встреч: 75 побед у "Ювентуса", 33 – у "Фиорентины", 52 ничьи.

"Ювентус" выиграл семь игр подряд, не теряя очки два месяца.

"Фиорентина" в прошлом туре переиграла "Болонью",  впервые выиграв в 2018 году.

Ориентировочные составы:

"Фиорентина":  Спортьелло, Гаспар, Пецеллья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Теро, Кьеза, Симеоне.

"Ювентус":  Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Маркизио, Хедира, Пьянич, Бернардески, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч:

У "Фиорентины" мало шансов на победу, однако отобрать очки у "Ювентуса" "фиалки" способны. У хозяев перед игрой только одна потеря, травмирован правый защитник Лаурини, его должен заменить Гаспар. "Ювентус" все еще не может рассчитывать на Дибалу, Куадрадо и Хеведеса, также травмирован Матюиди, но даже без этих игроков туринцы боеспособны и

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса коэффициент 1.80, на ничью – 3.55, на "Фиорентину" – 4.90.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Ювентус 24 62
2 Наполи 23 60
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
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