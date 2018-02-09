Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"
"Фиорентина" – "Ювентус"
Стадион: "Артемио Франки"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Марко Гуида
В стартовом матче 24 тура итальянской Серии А "Фиорентина" встретится с "Ювентусом". "Фиалки" в последнее время сдают свои позиции, если под руководством Винченцо Монтеллы они три года подряд занимали четвертое место, то затем Пауло Соуза приводил "Фиорентину" к пятому месту, а в прошлом сезоне и вовсе занял восьмую позицию. Португалец покинул команду и отправился в Китай, но результаты не улучшились, клуб из Флоренции возглавил Стефано Пиоли, под его руководством "фиалки" не отличатся стабильностью, постоянно чередую победы, ничьи и поражения, из-за чего закономерно находятся на 11 месте. С лидерами "Фиорентина" играет не слишком удачно, ни одного матча выиграть не удалось, однако одно очко забрать удавалось практически у всех. "Интер" и "Милан" не смогли победить во Флоренции, а "Наполи" и "Лацио" – на своем поле. В то же время команда Пиоли вполне способна провалиться, как это было в недавнем поединке с "Вероной", проигранном со счетом 1:4.
"Ювентус" некоторое время не баловал своих болельщиков содержательной игрой в атаке, хотя это не мешало "старой синьоре" выигрывать с минимальным счетом. В прошлом же туре туринцев прорвало, они размялись на "Сассуолло", отправив в ворота соперника семь безответных мячей. У "Ювентуса" постепенно усложняется календарь, после матчей против аутсайдеров теперь им придется сразиться с "Фиорентиной", "Торино" и "Аталантой" в феврале, затем уже в марте их ждут встречи с "Лацио", "Удинезе" и "Миланом", а в апреле и вовсе определяющие поединки против "Сампдории", "Наполи", "Интера" и "Ромы". К этому стоит добавить игры в Лиге чемпионов, где "Ювентус" намерен выступить как можно лучше. Запас прочности у туринцев большой, но в то же время и "Наполи" не сдает свои позиции, продолжая лидировать с преимуществом в одно очко. Неаполитанцам крайне важно продержатся в лидерах до апреля, хотя уже в этом туре они могут лишиться первого места, так как играют против "Лацио". Если же "Ювентус" взойдет на вершину, это может придать туринцам дополнительных сил, сбросить их с первой позиции в дальнейшем будет сложно.
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга "Ювентус" выиграл со счетом 1:0
Команды провели между собой 160 очных встреч: 75 побед у "Ювентуса", 33 – у "Фиорентины", 52 ничьи.
"Ювентус" выиграл семь игр подряд, не теряя очки два месяца.
"Фиорентина" в прошлом туре переиграла "Болонью", впервые выиграв в 2018 году.
Ориентировочные составы:
"Фиорентина": Спортьелло, Гаспар, Пецеллья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Теро, Кьеза, Симеоне.
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Маркизио, Хедира, Пьянич, Бернардески, Манджукич, Игуаин.
Прогноз на матч:
У "Фиорентины" мало шансов на победу, однако отобрать очки у "Ювентуса" "фиалки" способны. У хозяев перед игрой только одна потеря, травмирован правый защитник Лаурини, его должен заменить Гаспар. "Ювентус" все еще не может рассчитывать на Дибалу, Куадрадо и Хеведеса, также травмирован Матюиди, но даже без этих игроков туринцы боеспособны и
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса коэффициент 1.80, на ничью – 3.55, на "Фиорентину" – 4.90.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|62
|2
|Наполи
|23
|60
|3
|Лацио
|23
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Милан
|23
|35
|9
|Удинезе
|23
|33
|10
|Торино
|23
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Болонья
|23
|27
|13
|Дженоа
|23
|24
|14
|Кальяри
|23
|24
|15
|Кьево
|23
|22
|16
|Сассуоло
|23
|22
|17
|Кротоне
|23
|20
|18
|СПАЛ
|23
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
|23
|7