Битва за 6 очков: Хорватия и Нигерия закроют программу 3 дня Чемпионата Мира

Хорватия – Нигерия

Стадион: "Калининград" (Калининград, Россия)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Программу 3 игрового дня на мундиале завершит матч группы "D" между сборными Хорватии и Нигерии. В истории этих команд не было еще ни одного матча, так что встреча в Калининграде станет первой и положит начало отсчета всей последующей статистики. Ну а пока можно разобраться что мы имеем на старте.

Хорватия рассматривается вторым фаворитом на выход из группы, после, конечно же, Аргентины. Подопечные Златко Далича неровно прошли период подготовки к мировому первенству и их игра, пока что, вызывает некие вопросы. Например, "шашечные" с трудом обыграли Сенегал и, несмотря на статистическое преимущество, приняли поражение от Перу. На минуточку: это команды, которые Хорватия превосходит как по именам, так и по классу.

Встреча с Нигерией является некой "точкой невозврата" для Хорватии, ведь в случае потери очков придется ориентироваться не только на победу над Исландией, а еще и на какие-то минимальные очки в матче с Аргентиной, в составе которой будет играть Лео Месси.

Формально, проигрыш бьет по амбициям обеих команд. Такая же ситуация и с Нигерией. "Суперорлы", конечно, могут обыграть любого соперника, и недавняя победа над Аргентиной 4:2 тому пример, но поражение в первом же туре сведет шансы подопечных Гернота Рора к минимуму. В этом и есть главное отличие ровных групп – здесь нет фаворитов и любая потеря очков определяет тебя как "слабое звено".

Если детальней разобрать нынешнею ситуацию с Нигерией, то получим следующее: "суперорлы" потерпели 4 поражения в 5 последних матчах. Последний раз нигерийцы побеждали 23 марта в матче против сборной Польши (0:1). При этом "африканские бразильцы" не прошли экзамен Сербии и Чехии – команд, которые стоят приблизительно на одном уровне с Нигерией. Так что говорить о полной готовности к турниру не приходится.

Перед матчем между собой ни одна из команд не имеет потерь, так что на поле стоит ждать основные составы. Все взгляды направлены, конечно же, на Хорватию. Команда заняла 3 место на мундиале 1998 года и с тех пор ни разу не выходила в плей-офф. А пора бы, ведь состав укомплектованный футболистами ведущих клубов Европы, и именно победа над Нигерией станет весомой заявкой на проход дальше.

Еще одной интересной особенностью матча является то, что в обеих командах атака гораздо сильнее обороны. Вот и посмотрим кто кого перестреляет!

Интересные факты в преддверии матча Хорватии и Нигерии

Матч на мундиале в России станет первым в истории между этими командами.

Главный арбитр матча Сандро Риччи еще никогда не работал на матчах с участием Хорватии или Нигерии. Ранее бразилец судил только молодежные сборные этих стран.

В 5 последних матчах Нигерия непременно уходила с поля с пропущенным голом. Последний раз "суперорлы" не пропускали 23 марта 2017 года в матче против сборной Польши (1:0).

В последних 5 матчах Хорватия одержала всего 2 победы. Последняя была добыта перед самым Чемпионатом Мира – 8 июня – в матче против Сенегала (2:1).

Ориентировочные составы

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Чорлука, Стринич – Ковачич, Ракитич – Перишич, Модрич, Брозович ‒ Манджукич.

Нигерия: Узохо – Шеху, Трост-Экон, Балогун, Идову – Оби, Ндиди, оби Микел – Ивоби, Мозес, Игало.

Прогноз на матч

Фаворитом встречи, безусловно, являются хорваты. Команда Златко Далича укомплектована игроками мирового класса, которые способны не только обыгрывать Нигерию, а еще и доставить немалых проблем кому-то из фаворитов турнира.

Козырей у Нигерии предостаточно: это и сильный центр поля, и быстрые фланги и даже центральный форвард Игало, который имел опыт успешного выступления в Англии. Но, как показывают последние товарищеские матчи, ни один из этих козырей не работает должным образом. Да и нет каких-то предпосылок, чтобы что-то вдруг заработало. Плюс, слабая линия обороны, которая проваливается несколько матчей подряд. Одним словом, Нигерии придется совершить невероятные усилия, чтобы в финальном итоге одолеть Хорватию.

Букмекеры не так категоричны, но в победу африканцев тоже не верят. Коэффициент на победу Нигерии – 5,25, в то же время на Хорватию дают 1,79. В случае ничьи свои деньги можно будет приумножить в 3,8 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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