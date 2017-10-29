Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"

"Зенит" – "Локомотив"

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)

Особое внимания российского болельщика будет приковано к центральному матчу не только воскресной программы 15-го тура, но и, пожалуй, всего первого круга чемпионата России, ведь между собой сразятся две лучших команды первенства на текущий момент "Зенит" и "Локомотив". Волею судьбы на экваторе кампании "железнодорожники", занимающие первую строчку приедут на "Крестовский", чтобы доказать то, что они не случайно уже долгое время располагаются на самой вершине турнирной таблицы. Правда, команды имеют одинаковое количество очков, а москвичи первые лишь благодаря тому, что добыли на одну победу больше.

Дополнительного веса результату прибавляет тот факт, что ближайшие преследователи "Спартак" и ЦСКА свои очки уже потеряли, поэтому у победителя есть хороший шанс вырваться вперед. При этом нельзя сказать, что уже определились только два фаворита в борьбе за чемпионство. Ни одна из команд РФПЛ не блещет стабильностью, чередуя спады с подъемами, в том числе и "сине-бело-голубые" с "красно-зелеными".

Подопечные Роберто Манчини стали транжирить очки после ничьи с "Анжи" в 12 туре. После которой последовало сенсационное поражение от тульского "Арсенала", а неделю назад была расписана мировая с ЦСКА в Москве. "Локо" еще в середине сентября как-то умудрился дома уступить "Амкару", а недавно проиграл в Уфе. Что касается кадрового вопроса, то "железнодорожникам", помимо давно травмированных Чорлуки и Ари не поможет дисквалифицированный Тарасов. "Зенит" же по той же причине не рассчитывает на Леандро Паредеса, также под сомнением участие в матче Себастьяна Дриусси.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Локомотива":

Любопытно, но чаще всего "Зенит" и "Локомотив" между собой играют вничью. Из 47 очных противостояний в 20 победитель не был определен. В то время, как питерцы выиграли 15 раз, а москвичи – 12.

"Зенит" лишь однажды уступил в последних 17 матчах в рамках РФПЛ.

В последний раз "железнодорожники" побеждали в Санкт-Петербурге в июле 2004. Тогда подопечные Юрия Семина одолели "сине-бело-голубых" на "Петровском" со счетом 2:0, а голами отметились Дмитрий Сычев и Руслан Пименов.

Ориентировочные составы на игру:

Зенит: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Полоз, Кокорин

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, И. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан

Прогноз на матч "Зенит" – "Локомотив":

Эксперты и аналитики очень осторожны в прогнозах на этот матч. Действительно, выбрать фаворита чрезвычайно трудно, учитывая всю нестабильность, как одной команды, так и другой. Хотя вот букмекеры ничуть не сомневаются в победе "Зенита", о чем свидетельствует коэффициент 1.7. В то время, как выигрыш "Локомотива" в среднем оценивается заманчивыми 5.5.

Богдан Архипенко

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