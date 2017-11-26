Битва за четвертое место: "Арсенал" в гостях у неуступчивого "Бернли"

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Битва за четвертое место: "Арсенал" в гостях у неуступчивого "Бернли"

"Бернли" – "Арсенал"

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Ли Мэйсон (Англия)

В рамках 13 тура английской Премьер-Лиги "Арсенал" ожидает довольно непростой выезд в Бернли. Несмотря на очевидную разницу в классе команд, подопечные Дайша и Венгера имеют одинаковое количество очков и, соответственно, их текущее положение в турнирной таблице также не сильно отличается. "Канониры" являются фаворитами противостояния, однако крепкая оборона "Бернли" вполне может с этим поспорить. 

"Бордовые" не перестают удивлять футбольную Англию своими результатами: команда по-прежнему находится в верхней части турнирной таблицы и является главным преследователем так называемых топ-6. В 3 последних матчах "Бернли" добился побед над "Ньюкаслом", "Саутгемптоном" и "Суонси", при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота – 4:0 общий счет. В целом, именно отличной игрой в защите выделяются подопечные Дайша в текущем сезоне: лишь 2 команды в лиге пропустили меньше "Бернли".

"Арсенал" в прошлом туре выдал феерическую игру в дерби против "Тоттенхэма" – 2:0. В том матче по всем статьям "канониры" превзошли своих оппонентов, показав, что их еще  рано списывать со счетов. В середине недели подопечные Венгера проиграли немецкому "Кельну" в рамках Лиги Европы – 0:1, однако в той игре тренер задействовал резервный состав – выход в плей-офф турнира уже был обеспечен. Таким образом, игровая форма ведущих футболистов "Арсенала" должна быть в полном порядке и без каких-либо признаков усталости. Что касается кадровых проблем, то они у "канониров" практически отсутствуют - лишь Санти Касорла по-прежнему вне заявки, а Тео Уолкотт должен вернуться в строй уже на следующей неделе. К слову, победа в мачте выведет "Арсенал" на 4 место турнирной таблицы, впрочем, у "Бернли" такие же перспективы.

Интересные факты противостояния "Бернли" и "Арсенала":

"Канониры" выиграли 6 последних матчей против "Бернли" во всех турнирах.

В 10 из 11 предыдущих матчей "бордовых" в чемпионате было забито менее 3 голов.

Последний раз "Арсенал" не сумел обыграть "Бернли" в сезоне 2009/2010 – 1:1 в 17 туре Премьер-Лиги.

Футболисты "Бернли" сохранили свои ворота в неприкосновенности в 5 из 7 предыдущих матчей чемпионата Англии.

Ориентировочные составы на игру:

Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Дефур, Корк, Брэйди, Хендрик, Барнс.

Арсенал: Чех, Мустафи, Косьельни Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт.

Прогноз на матч "Бернли" – "Арсенал":

У гостей определенно будут шансы взломать неуступчивую оборону "Бернли", в то же время, им не стоит забывать и о защите собственных ворот. Определяющую роль должен сыграть первый гол – забивший наверняка сведет матч к нужному для себя результату.

На победу "Бернли" букмекеры предлагают коэффициент 5,90, на ничью – 4,50, на победу гладбахской "Арсенала" – 1,61.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
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