Битва за четвертое место: "Арсенал" в гостях у неуступчивого "Бернли"
"Бернли" – "Арсенал"
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Ли Мэйсон (Англия)
В рамках 13 тура английской Премьер-Лиги "Арсенал" ожидает довольно непростой выезд в Бернли. Несмотря на очевидную разницу в классе команд, подопечные Дайша и Венгера имеют одинаковое количество очков и, соответственно, их текущее положение в турнирной таблице также не сильно отличается. "Канониры" являются фаворитами противостояния, однако крепкая оборона "Бернли" вполне может с этим поспорить.
"Бордовые" не перестают удивлять футбольную Англию своими результатами: команда по-прежнему находится в верхней части турнирной таблицы и является главным преследователем так называемых топ-6. В 3 последних матчах "Бернли" добился побед над "Ньюкаслом", "Саутгемптоном" и "Суонси", при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота – 4:0 общий счет. В целом, именно отличной игрой в защите выделяются подопечные Дайша в текущем сезоне: лишь 2 команды в лиге пропустили меньше "Бернли".
"Арсенал" в прошлом туре выдал феерическую игру в дерби против "Тоттенхэма" – 2:0. В том матче по всем статьям "канониры" превзошли своих оппонентов, показав, что их еще рано списывать со счетов. В середине недели подопечные Венгера проиграли немецкому "Кельну" в рамках Лиги Европы – 0:1, однако в той игре тренер задействовал резервный состав – выход в плей-офф турнира уже был обеспечен. Таким образом, игровая форма ведущих футболистов "Арсенала" должна быть в полном порядке и без каких-либо признаков усталости. Что касается кадровых проблем, то они у "канониров" практически отсутствуют - лишь Санти Касорла по-прежнему вне заявки, а Тео Уолкотт должен вернуться в строй уже на следующей неделе. К слову, победа в мачте выведет "Арсенал" на 4 место турнирной таблицы, впрочем, у "Бернли" такие же перспективы.
Интересные факты противостояния "Бернли" и "Арсенала":
"Канониры" выиграли 6 последних матчей против "Бернли" во всех турнирах.
В 10 из 11 предыдущих матчей "бордовых" в чемпионате было забито менее 3 голов.
Последний раз "Арсенал" не сумел обыграть "Бернли" в сезоне 2009/2010 – 1:1 в 17 туре Премьер-Лиги.
Футболисты "Бернли" сохранили свои ворота в неприкосновенности в 5 из 7 предыдущих матчей чемпионата Англии.
Ориентировочные составы на игру:
Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Дефур, Корк, Брэйди, Хендрик, Барнс.
Арсенал: Чех, Мустафи, Косьельни Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт.
Прогноз на матч "Бернли" – "Арсенал":
У гостей определенно будут шансы взломать неуступчивую оборону "Бернли", в то же время, им не стоит забывать и о защите собственных ворот. Определяющую роль должен сыграть первый гол – забивший наверняка сведет матч к нужному для себя результату.
На победу "Бернли" букмекеры предлагают коэффициент 5,90, на ничью – 4,50, на победу гладбахской "Арсенала" – 1,61.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Тоттенхэм
|13
|24
|5
|Ливерпуль
|13
|23
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Лестер Сити
|13
|14
|12
|Борнмут
|13
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8