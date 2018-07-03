Битва за долгожданный четвертьфинал: Швейцария сразится со Швецией

Швеция – Швейцария

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 17:00

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Пара Швеция – Швейцария может считаться самой слабой в 1/8 финала ЧМ. Для любой команды, которая выйдет в четвертьфинал, это будет большим успехом. Образовалась эта пара благодаря конфузу пока еще действующих чемпионов мира немцев. Многие заявляют о существующем проклятии, ведь в 21 веке четыре чемпиона мира не могли выйти из группы. Лишь Бразилия в 2006 году пробивалась в плей-офф.

Германия проиграла две игры и выбыла из борьбы, шведы же в последнем туре разгромили Мексику и заняли первое место в своей группе. Команда не перестает удивлять, она вышла на мундиаль из самой сложной группы, опередив голландцев, затем в стыках выиграли и итальянцев, теперь же обошли немцев, хотя в очной встрече все же им уступили.

У Швеции нет звезд в составе, Златан Ибрагимович завершил выступление за национальную сборную после Евро-2016, других игроков экстра-класса у желто-синих нет. Однако шведы сильны своим духом, футболистов можно назвать настоящей командой, каждый игрок бьется на поле и отрабатывает в обороне. Против таких сборных достаточно сложно играть фаворитам.

Однако следующего соперника шведской сборной фаворитом ЧМ назвать нельзя. Сборная Швейцарии достаточно прогнозируемо вышла из своей группы со второго места, при этом не проиграв ни одной игры. Сначала швейцарцы сумели сдержать натиск Бразилии, затем в решающей игре за выход из группы обыграли Сербию, а в третьем туре оставалось сыграть лучше, чем сербы в параллельной игре. Балканцы свой матч проиграли, поэтому параллельный поединок с Коста-Рикой уже ничего не решал. Единственное, чем может быть недоволен тренер швейцарской команды – лишние карточки, из-за которых матч 1/8 финала пропустят важные игроки обороны Шер и Лихтштайнер. Однако и у шведов не обошлось без потерь. Из-за перебора карточек против Швейцарии не сыграет Себастьян Ларссон.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 28 игр: 11 побед у Швейцарии, 10 – у Швеции, 7 ничьих.

Последняя победа Швеции над Швейцарией в официальной игре датирована 1986 годом.

Сборная Швеции не пробивалась дальше 1/8 финала ЧМ с 1958 года, когда на домашнем мундиале скандинавы стали вторыми.

Швейцарцы же не преодолевали барьер 1/8 финала с 1954 года, тот ЧМ также был домашним.

Ориентировочные составы

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Августинсон, Классон, Экдаль, Свенссон, Экдаль, Тойвонен, Берг.

Швейцария: Соммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Джака, Бехрами, Шакири, Джемаили, Эмболо, Гавранович.

Прогноз на матч:

В этом матче достаточно сложно определить фаворита, команды равны по силам, может победить любая. Возможно, мы увидим овертайм или серию пенальти.

Букмекеры предлагают на победу Швейцарии коэффициент 2.70, на Швецию – 3.20.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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