Битва за еврокубковую осень: БАТЭ принимает "Славию"

БАТЭ – "Славия"

Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Пол Ван Букел (Голландия)

Борисовский БАТЭ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов примет на своем стадионе пражскую "Славию ". Первый матч завершился минимальной победой чехов, и борисовчане должны быть довольны этим результатом. Ведь тот поединок проходил с огромным преимуществом "Славии": хозяева владели мячом 76 процентов игрового времени и нанесли 23 удара по воротам соперников. Переломный момент в том матче случился на 20-й минуте, когда был назначен пенальти в ворота белорусов, а защитник Яблонский получил прямую красную карточку.

К ответной встрече "желто-синие" подходят в приподнятом настроении - в рамках чемпионата на "Борисов-Арене" был обыгран "Гомель" – 3:0. "Славия" также добилась домашней победы над "Теплице", правда с куда более скромным счетом – 1:0. Обе команды дали отдохнуть некоторым футболистам перед важным еврокубковым матчем, показав тем самым важность предстоящей встречи.

БАТЭ определенно будет стараться действовать первым номером, но для команды также важно не пропустить, ведь в противном случае забивать нужно будет трижды. "Славия" приехала в Борисов с комфортным заделом и имеет очень хорошие шансы обеспечить себе еврокубковую осень.

Интересные факты противостояния:

БАТЭ не знает поражений на домашней арене с ноября прошлого года.

Славия не выигрывала на выезде в еврокубках с 2007 года.

БАТЭ не проигрывал в 5 последних домашних еврокубковых матчах.

Ориентировочные составы:

БАТЭ: Щербицкий, Бага, Гайдучик, Иванич, М.Володько, Кендыш, Драгун, Стасевич , А.Володько, Гордейчук, Сигневич.

"Славия": Лаштувка, Фрыдрых, Югас, Дели, Боржил, Нгаде-Нгадже, ван Бурен, Ротань, Гушбауэр, Данни, Шкода.

Прогноз на матч:

У БАТЭ хорошая домашняя статистика в матчах еврокубков. И, несмотря на то, что чехи идут фаворитами и в ответной встрече, легко им точно не будет. С другой стороны, гостей устроит и ничья, а один мяч "Славии" оставит БАТЭ практически без шансов на итоговый успех.

Букмекеры предлагают на победу БАТЭ коэффициент – 3.48, на ничью – 3.24, на победу "Славии" – 2.34.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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