Битва за итальянский трон, экзамен "дерзкой выскочки" и битва лидеров без лидеров: выделяем 4 главных поединка на европейских выходных

"Интер" – "Ювентус"

6 октября, 21:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

Один из самых ожидаемых матчей нынешнего сезона Серии "А". "Интер" сильно поколебал уверенность "Ювентуса" в легкой прогулке на пути к девятому чемпионскому титулу подряд. "Нерадзурри" возглавляют турнирную таблицу и не намерены уступать. "Старая синьора" притаилась сразу за лидером в двух очках с желанием сорвать стоп-кран бронебойного поезда Антонио Конте. Криштиану Роналду и компании будет вдвое труднее из-за обидного поражение "Интера" в матче "Лиги Чемпионов" от "Барселоны" (1:2), ведь "нерадзурри" не привыкли уступать в нынешнем сезоне и захотят реабилитироваться. Можно предположить, что Антонио Конте умышленно "сливает" ЛЧ ради Серии "А", но в таком случае "Юве" будет втрое тяжелее в воскресенье. В свою очередь, команда Маурицио Сарри надругалась над "Байером" (3:0) и на кураже попытается сбросить с трона миланцев. Вероятно, легендарный поединок пропустит главный "Голиаф" "Интера" Лукаку, который еще не полностью восстановился от повреждения. В лагере соперника особых неожиданностей нет, там продолжают находиться ветеран туринцев Джорджо Кьеллини и вингер Дуглас Коста. Однако даже без этих исполнителей поединок остается под ярлыком "маст хэв".

"Реал" – "Гранада"

5 октября, 17:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

Кто не следит за турнирным положением в Ла Лиге – удивится, но этот матч также подается с вывеской "Битва лидеров чемпионата". "Реал" лишь на один зачетный пункт опережает "Гранаду", которая втихаря пробралась на вторую строчку. Главная сенсация стартовых туров Примеры лишь две недели назад дома побила "Барселону" (2:0), поэтому у игроков "сливочных" более чем достаточно причин для дрожи в коленах. Фанаты королевского клуба продолжают вытирать скупые слезы, глядя на своих любимцев в нынешнем сезоне. Последний матч в Лиге Чемпионов против скромного "Брюгге" едва не довел до инсульта преданных болельщиков ("Реал" дома уступал 0:2 и только благодаря фарту сумел вырвать ничью). Звездные новички Зидана никак не могут найти свою игру, а ветераны команды уже потеряли свой порох на газоне "Бернабеу". На фоне переполненного лазарета "Реалу" будет очень трудно в 8-м туре. Дуэль с "Гранадой" может стать переломным моментом для Зидана – фанаты будут требовать радикальных решений в случае фиаско.

"Ливерпуль" – "Лестер"

5 октября, 17:00. Ливерпуль, "Энфилд"

Прошло всего 7 туров АПЛ, а "мерсисайдцы" уже обеспечили себе гандикап в 5 очков отрыва от "Манчестер Сити". В Лиге Чемпионов команда Клоппа пока не оправдывает реноме действующего чемпиона турнира (поражение от "Наполи" и сложная победа над "Зальцбургом"). Зато "Лестер", похоже, вспомнил свой триумфальный сезон 2015/16 и набирает обороты. Коллектив Брендана Роджерса ногой вынес дверь в топ-4 АПЛ и разместился на третьей строчке, оставив позади "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и МЮ. Тест "Ливерпулем" может дать ответ на вопрос: не случайно ли там оказался "Лестер"? В поединке против "Зальцбурга" Юрген Клопп задействовал свою основную обойму исполнителей. Не факт, что "красным" хватит запала и сил отбиться от кровожадных "лис" тем же составом. Не стоит забывать, что "стена" "Ливерпуля" Алиссон продолжает восстанавливаться от травмы. "Лестер" имел вдвое больше времени для отдыха, чем соперник. Команда Роджерса подходит к матчу в полной боевой готовности, исключая травмированного Джеймса Мэддисон – участие хавбека во встрече остается под вопросом.

"Барселона" – "Севилья"

6 октября, 22:00. Барселона, "Камп Ноу"

Сторонники чемпионата Испании хотят забыть, как страшный сон, центральный матч 7-го тура "Атлетико" – "Реал" (0: 0) и ждать утешения уже в воскресенье. В главном поединке 8-го тура "Севилья" посетит "Камп Ноу", приехав к "штормовой" "Барсе". Гости не выглядят слишком убедительно. После 6-ти туров у команды Лопетеги только на шестом месте благодаря тяжелым натужным победам над посредственными соперниками. Что происходит сейчас в "Барселоне" неизвестно ни Богу, ни президенту клуба Хосепу Бартомеу. Каталонцы могут разнести "Валенсию" (5:2), а затем уступить "Гранаде" (0:2), как итог – 4-е место у действующего чемпиона Испании. Лионель Месси после длительного восстановления провел свои первые 90 минут в текущем сезоне в матче ЛЧ против "Интера", где каталонцы неубедительно выиграли (2:1). Шквал критики не дает спать наставнику "Барсы" Эрнесто Вальверде, над которым висит дамоклов меч. Потенциальную отставку испанца не обсуждал только ленивый, поэтому именно встреча против "Севильи" может определить его будущее.