Битва за ЛЧ продолжается, очередное римское дерби и феерия Малиновского: все результаты 37-го тура Серии А

Теги серия а

Битва за ЛЧ продолжается, очередное римское дерби и феерия Малиновского: все результаты 37-го тура Серии АФото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В Серии А завершился 37-й тур.

"Ювентус" вырвал победу у "Интера", "Аталанта" обыграла "Дженоа" благодаря усилиям Малиновского.

Результаты матчей:

"Верона" - "Болонья" - 2:2

"Милан" - "Кальяри" - 0:0

"Парма" - "Сассуоло" - 1:3

"Беневенто" - "Кротоне" - 1:1

"Удинезе" - "Сампдория" - 0:1

"Фиорентина" - "Наполи" - 0:2

"Рома" - "Лацио" - 2:0

"Ювентус" - "Интер" - 3:2

"Дженоа" - "Аталанта" - 3:4

"Специя" - "Торино" - 4:1

Турнирное положение: "Интер" (88), "Аталанта" (78), "Милан" (76), "Наполи" (76), "Ювентус" (75), "Лацио" (67), "Рома" (61), "Сассуоло" (59), "Сампдория" (49), "Верона" (43), "Болонья" (41), "Удинезе" (40), "Фиорентина" (39), "Дженоа" (39), "Специя" (38), "Кальяри" (37), "Торино" (35), "Беневенто" (32), "Кротоне" (22), "Парма" (20).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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