Битва за ЛЧ продолжается, очередное римское дерби и феерия Малиновского: все результаты 37-го тура Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В Серии А завершился 37-й тур.

"Ювентус" вырвал победу у "Интера", "Аталанта" обыграла "Дженоа" благодаря усилиям Малиновского.

Результаты матчей:

"Верона" - "Болонья" - 2:2

"Милан" - "Кальяри" - 0:0

"Парма" - "Сассуоло" - 1:3

"Беневенто" - "Кротоне" - 1:1

"Удинезе" - "Сампдория" - 0:1

"Фиорентина" - "Наполи" - 0:2

"Рома" - "Лацио" - 2:0

"Ювентус" - "Интер" - 3:2

"Дженоа" - "Аталанта" - 3:4

"Специя" - "Торино" - 4:1

Турнирное положение: "Интер" (88), "Аталанта" (78), "Милан" (76), "Наполи" (76), "Ювентус" (75), "Лацио" (67), "Рома" (61), "Сассуоло" (59), "Сампдория" (49), "Верона" (43), "Болонья" (41), "Удинезе" (40), "Фиорентина" (39), "Дженоа" (39), "Специя" (38), "Кальяри" (37), "Торино" (35), "Беневенто" (32), "Кротоне" (22), "Парма" (20).

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