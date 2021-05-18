Битва за ЛЧ продолжается, очередное римское дерби и феерия Малиновского: все результаты 37-го тура Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В Серии А завершился 37-й тур.
"Ювентус" вырвал победу у "Интера", "Аталанта" обыграла "Дженоа" благодаря усилиям Малиновского.
Результаты матчей:
"Верона" - "Болонья" - 2:2
"Милан" - "Кальяри" - 0:0
"Парма" - "Сассуоло" - 1:3
"Беневенто" - "Кротоне" - 1:1
"Удинезе" - "Сампдория" - 0:1
"Фиорентина" - "Наполи" - 0:2
"Рома" - "Лацио" - 2:0
"Ювентус" - "Интер" - 3:2
"Дженоа" - "Аталанта" - 3:4
"Специя" - "Торино" - 4:1
Турнирное положение: "Интер" (88), "Аталанта" (78), "Милан" (76), "Наполи" (76), "Ювентус" (75), "Лацио" (67), "Рома" (61), "Сассуоло" (59), "Сампдория" (49), "Верона" (43), "Болонья" (41), "Удинезе" (40), "Фиорентина" (39), "Дженоа" (39), "Специя" (38), "Кальяри" (37), "Торино" (35), "Беневенто" (32), "Кротоне" (22), "Парма" (20).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17