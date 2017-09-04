Битва за лидерство: Англия сразится против Словакии на "Уэмбли"

Англия – Словакия

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Бесспорно, центральным событием второго игрового дня восьмого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 станет противостояние лидеров квартета "F" сборных Англии и Словакии. Так уже получилось, что матч против словаков в текущем отборе стал первым и единственным для Сэма Эллардайса на посту главного тренера "трех львов". Поединок в Братиславе выдался очень тяжелым, но британцы все же сумели додавить соперника, забив победный гол на пятой компенсированной минуте. Тот мяч Адама Лалланы так и остался самым ярким и запоминающимся моментом для Бига Сэма в рядах главной команды, потому что сразу после этого последовало скандальное увольнение по причине обвинения 62-летнего специалиста в коррупции.

С тех прошло еще шесть матчей, а англичанами стал руководить Гарет Саутгейт. Пока у команды не без небольших проблем, но получается. Англия занимает первую строчку с 17 очками в активе. Пару дней назад сборная вернулась из Мальты, откуда привезла разгромную победу. Словакия неудачно начала отборочный цикл, после уже вышеупомянутого проигрыша "трем львам", подопечные Яна Козака уступили Словении. Но затем дела пошли верх, и словаки выдали серию из пяти викторий подряд. В своем крайнем поединке сборная Словакии взяла реванш у словенцев, который позволил им оторваться от третьего места на четыре пункта и, собственно, включится в борьбу с Англией за прямую путевку на Мундиаль.

Что касается кадрового вопроса, то тут британцы не могут рассчитывать на двух травмированных футболистов Джордана Пикфорда и Кирана Триппьера. Зато после "отсидки" возвращается в строй основной опорный полузащитник Эрик Дайер. В стане сборной Словакии также уже отбыли дисквалификацию и могут выйти на поле такие важные исполнители, как Мартин Шкртел и Ян Дюрица. Но слабым звеном словаков является вратарская позиция, потому как продолжает залечивать травму спины опытный Матуш Козачик, а пока заменяет его малоизвестный Мартин Дубравка.

Интересные факты противостояния Англии и Словакии:

Англия выиграла четыре из пяти поединков против Словакии, но на Евро-2016 была зафиксирована нулевая ничья.

Сборная Словакии всего один раз посещала "Уэмбли". В 2009 году в рамках товарищеского матча словаки капитулировали перед "тремя львами" со счетом 4:0.

Англичане не проигрывали на новом "Уэмбли" в матчах квалификации на Чемпионат мира. Последнее поражение датировано 2000 годом. Тогда британская сборная минимально уступила немцам.

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Харт, Уокер, Кэхилл, Джонс, Бертранд, Дайер, Хендерсон, Лингард, Алли, Рашфорд, Кейн

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Губочан, Лоботка, Куцка, Мак, Хамшик, Вайсс, Немец

Прогноз на матч Англия – Словакия:

Несмотря на то, что Словакия в порядке и в принципе является непростым соперником для кого угодно, тем не менее, Англия просто обязана брать три очка в родных стенах. Букмекеры и вовсе не дают никаких шансов подопечным Козака, о чем свидетельствует коэффициент 9.0. В то время, как в победе "трех львов" никто из специалистов не сомневается, что отображают цифры 1.4.

Богдан Архипенко

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