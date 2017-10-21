Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"
"Наполи" – "Интер"
Стадион: "Сан Паоло"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Лука Банти
В центральном матче девятого тура Серии А встретятся "Наполи" и "Интер". Неаполитанцы мощно начали сезон, они остаются единственной командой из чемпионатов большой пятерки, которая еще не теряла очки. На счету "Наполи" восемь побед, с том числе две в Риме над "Лацио" и "Ромой", теперь же команде Сарри предстоит в матче с "Интером" доказать, что их лидерство не случайно.
В чемпионате дела у южан идут неплохо, команда имеет лучшую атаку (26 голов) и оборону (5 пропущенных мячей), но, в то же время, в Лиге чемпионов все не так радужно. Неаполитанцы проиграли в Харькове "Шахтеру", а затем капитулировали в противостоянии с "Манчестер Сити", если в ответной игре против англичан "Наполи" не сумеет победить, то может осложнить себе жизнь в самом престижном клубном турнире. С одной стороны – это удар по репутации, ведь изначально итальянцы выглядели фаворитами в сравнении с "Шахтером", однако вылет из Лиги чемпионов может помочь команде удачнее выступить в Серии А, правда для этого надо также вылетать и из Лиги Европы. В этом плане показателен пример "Интера", который не обременён еврокубками и сейчас располагается на первой позиции.
Миланский клуб вряд ли кто-то ожидал увидеть "Интер" на второй позиции после восьми игр, тем более, что черно-синие на старте сезона играли с "Ромой" и "Миланом". Однако стоит сказать, что как раз против конкурентов команда Спаллетти играла достаточно уверенно, а вот в играх с середняками возникали сложности. "Интер" вырывал победы на характере, пусть и не демонстрируя качественной игры, но три очка дают за любые победы. У миланского клуба их 22, если ему удастся обыграть "Наполи", то он сместит своего сегодняшнего соперника с первой строчки.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 144 игры: 64 победы у "Интера", 45 – у "Наполи", 35 раз была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Наполи" обыграл "Интер" на своем поле 3:0, а также выиграл 1:0 на "Джузеппе Меацца".
"Интер" не выигрывал в Неаполе с 1997 года.
Ориентировочные составы:
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Инсинье, Кальехон, Мертенс.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Нагатомо, Весино, Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич.
Прогноз на матч
"Наполи" – фаворит, но легко с "Интером" точно не будет, миланский клуб может преподнести сюрприз, не только отобрав очки, но и победив неаполитанцев.
Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.60, на гостей – 5.30, на ничью – 4.70.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|9
|25
|2
|Интер Милан
|9
|23
|3
|Ювентус
|8
|19
|4
|Лацио
|8
|19
|5
|Сампдория
|8
|17
|6
|Рома
|7
|15
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|8
|14
|9
|Торино
|8
|13
|10
|Милан
|8
|12
|11
|Фиорентина
|8
|10
|12
|Аталанта
|8
|9
|13
|Удинезе
|8
|6
|14
|Кальяри
|8
|6
|15
|Хеллас Верона
|9
|6
|16
|Кротоне
|9
|6
|17
|Дженоа
|8
|5
|18
|СПАЛ
|8
|5
|19
|Сассуоло
|8
|5
|20
|Беневенто
|8
|0