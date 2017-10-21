Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

"Наполи" – "Интер"

Стадион: "Сан Паоло"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Лука Банти

В центральном матче девятого тура Серии А встретятся "Наполи" и "Интер". Неаполитанцы мощно начали сезон, они остаются единственной командой из чемпионатов большой пятерки, которая еще не теряла очки. На счету "Наполи" восемь побед, с том числе две в Риме над "Лацио" и "Ромой", теперь же команде Сарри предстоит в матче с "Интером" доказать, что их лидерство не случайно.

В чемпионате дела у южан идут неплохо, команда имеет лучшую атаку (26 голов) и оборону (5 пропущенных мячей), но, в то же время, в Лиге чемпионов все не так радужно. Неаполитанцы проиграли в Харькове "Шахтеру", а затем капитулировали в противостоянии с "Манчестер Сити", если в ответной игре против англичан "Наполи" не сумеет победить, то может осложнить себе жизнь в самом престижном клубном турнире. С одной стороны – это удар по репутации, ведь изначально итальянцы выглядели фаворитами в сравнении с "Шахтером", однако вылет из Лиги чемпионов может помочь команде удачнее выступить в Серии А, правда для этого надо также вылетать и из Лиги Европы. В этом плане показателен пример "Интера", который не обременён еврокубками и сейчас располагается на первой позиции.

Миланский клуб вряд ли кто-то ожидал увидеть "Интер" на второй позиции после восьми игр, тем более, что черно-синие на старте сезона играли с "Ромой" и "Миланом". Однако стоит сказать, что как раз против конкурентов команда Спаллетти играла достаточно уверенно, а вот в играх с середняками возникали сложности. "Интер" вырывал победы на характере, пусть и не демонстрируя качественной игры, но три очка дают за любые победы. У миланского клуба их 22, если ему удастся обыграть "Наполи", то он сместит своего сегодняшнего соперника с первой строчки.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 144 игры: 64 победы у "Интера", 45 – у "Наполи", 35 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Наполи" обыграл "Интер" на своем поле 3:0, а также выиграл 1:0 на "Джузеппе Меацца".

"Интер" не выигрывал в Неаполе с 1997 года.

Ориентировочные составы:

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Нагатомо, Весино, Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич.

Прогноз на матч

"Наполи" – фаворит, но легко с "Интером" точно не будет, миланский клуб может преподнести сюрприз, не только отобрав очки, но и победив неаполитанцев.

Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.60, на гостей – 5.30, на ничью – 4.70.

Вячеслав Горбачев

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