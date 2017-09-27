Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"
ПСЖ – "Бавария"
Стадион: "Парк де Пренс"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
В центральном матче группы "В" Лиги чемпионов встретятся ПСЖ и "Бавария". Команды являются фаворитами своего квартета, где также находятся "Андерлехт" и "Селтик". Практически никто не сомневается, что именно немцы и французы пройдут в 1/8 финала, открытым остается лишь вопрос о том, кто выйдет дальше с первого места. Именно очные встречи и должны определить команду, которая выиграет группу и в теории получит более удобного соперника в плей-офф. "Андерлехт" и "Селтик" на данный момент не выглядят конкурентоспособными, они вполне могут проиграть все свои матчи против фаворитов группы. В первом туре ПСЖ разгромил шотландцев со счетом 5:0, "Бавария" же отправила три мяча в ворота клуба из Бельгии.
Обе команды также уверенно выступают и в национальных первенствах. ПСЖ значительно усилил свой состав, который по меркам Лиги 1 выглядит невероятно мощно. Единственный конкурент парижан – "Монако", но "монегаски" в этом сезоне не отличаются стабильностью. Они могут выдать яркий матч, а затем разгромно проиграть "Ницце" или же "Порту". Впрочем, для владельцев ПСЖ чемпионат страны наверняка является второстепенным турниром, все силы парижане в этом году бросят на Лигу чемпионов, где команда никак не может дойти до поздних стадий. Унаи Эмери наверняка лишится своей работы, если не выведет клуб в полуфинал.
"Бавария" также обычно не встречает достойного сопротивления в Бундеслиге, мюнхенцы в последнее время часто выигрывают чемпионат досрочно, из-за чего потом у них возникают проблемы на поздних стадиях Лиги чемпионов. Фанаты "Баварии" надеется в первую очередь именно удачное выступление в самом престижном турнире Европы, одного чемпионата им мало, хотя в текущем сезоне никто не гарантирует мюнхенцам золотые медали. Очень уверенно начала сезон дортмундская "Боруссия", которая выдала лучший старт в истории Бундеслиги. "Бавария" же на старте сезона уже успела проиграть "Хоффенхайму" и сыграть вничью с "Вольфсбургом".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой шесть игр: четыре победы на счету французов, дважды побеждали немцы.
ПСЖ выиграл у "Баварии" все три домашних матча. Также парижане никогда не проигрывали на своем поле немецким командам.
"Бавария" не проигрывает французским клубам с 2009 года (шесть побед с разницей мячей 15:1), когда ее дважды одолел "Бордо".
Ориентировочные составы
ПСЖ: Трапп, Юри, Алвес, Силва, Маркиньос, Мотта, Рабио, Вератти, Неймар, Кавани, Мбаппе.
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Видаль, Толиссо, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски.
Прогноз на матч:
За счет фактора своего поля ПСЖ является фаворитом, но и "Баварии" вполне по силам победить в отчетной игре. Букмекеры предлагают на победу французов коэффициент 2.00, на немцев – 3.50, на ничью – 4.20.
Вячеслав Горбачев
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