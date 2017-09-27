Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"

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Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"

ПСЖ – "Бавария"

Стадион: "Парк де Пренс"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

В центральном матче группы "В" Лиги чемпионов встретятся ПСЖ и "Бавария".  Команды являются фаворитами своего квартета, где также находятся "Андерлехт" и "Селтик". Практически никто не сомневается, что именно немцы и французы  пройдут в 1/8 финала, открытым остается лишь вопрос о том, кто выйдет дальше с первого места. Именно очные встречи и должны определить команду, которая выиграет группу и в теории получит более удобного соперника в плей-офф. "Андерлехт" и "Селтик" на данный момент не выглядят конкурентоспособными, они вполне могут проиграть все свои матчи против фаворитов группы. В первом туре ПСЖ разгромил шотландцев со счетом 5:0, "Бавария" же отправила три мяча в ворота клуба из Бельгии.

Обе команды также уверенно выступают и в национальных первенствах. ПСЖ значительно усилил свой состав, который по меркам Лиги 1 выглядит невероятно мощно. Единственный конкурент парижан – "Монако", но "монегаски" в этом сезоне не отличаются стабильностью. Они могут выдать яркий матч, а затем разгромно проиграть "Ницце" или же "Порту". Впрочем, для владельцев ПСЖ чемпионат страны наверняка является второстепенным турниром, все силы парижане в этом году бросят на Лигу чемпионов, где команда никак не может дойти до поздних стадий. Унаи Эмери наверняка лишится своей работы, если не выведет клуб в полуфинал.

"Бавария" также обычно не встречает достойного сопротивления в Бундеслиге, мюнхенцы в последнее время часто выигрывают чемпионат досрочно, из-за чего потом у них возникают проблемы на поздних стадиях Лиги чемпионов. Фанаты "Баварии" надеется в первую очередь именно удачное выступление в самом престижном турнире Европы, одного чемпионата им мало, хотя в текущем сезоне никто не гарантирует мюнхенцам золотые медали. Очень уверенно начала сезон дортмундская "Боруссия", которая выдала лучший старт в истории Бундеслиги. "Бавария" же на старте сезона уже успела проиграть "Хоффенхайму" и сыграть вничью с "Вольфсбургом".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой шесть игр: четыре победы на счету французов, дважды побеждали немцы.

ПСЖ выиграл у "Баварии" все три домашних матча. Также парижане никогда не проигрывали на своем поле немецким командам.

"Бавария" не проигрывает французским клубам с 2009 года (шесть побед с разницей мячей 15:1), когда ее дважды одолел "Бордо".

Ориентировочные составы

ПСЖ: Трапп, Юри, Алвес, Силва, Маркиньос, Мотта, Рабио, Вератти, Неймар, Кавани, Мбаппе.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Видаль, Толиссо, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски.

Прогноз на матч:

За счет фактора своего поля ПСЖ является фаворитом, но и "Баварии" вполне по силам победить в отчетной игре. Букмекеры предлагают на победу французов коэффициент 2.00, на немцев – 3.50, на ничью – 4.20.

Вячеслав Горбачев

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2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
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3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
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