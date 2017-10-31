Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли

"Рома" – "Челси"

Стадион: "Олимпико" (Рим)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Юнас Эрикссон (Швеция)

Время летит очень быстро и вот уже на этой неделе экватор группового раунда Лиги чемпионов будет пройден. А в одном из самых интригующих матчей первого игрового дня четвертого тура итальянская "Рома" у себя дома примет английский "Челси". Этот поединок любители футбола ожидают с большим нетерпением, потому как сражение в Лондоне две недели назад никого равнодушным не оставило. "Аристократы" и "волки" расписали голевую ничью с захватывающим драматическим сценарием. Тогда по ходу встречи римляне уступали со счетом 2:0, но сумели перевернуть все с ног на голову, уже к середине второго тайма выйдя вперед. И лишь благодаря феноменальному Эдену Азару лондонцы спасли для себя очко.

Перед матчем на "Стадио Олимпико" шансы команд на успех, действительно, рассматриваются, как равные. Как бы, по статусу чемпион Англии немного выше в футбольном представлении, чем коллектив из Рима, но результат прошлого противостояние наводить на определенные сомнения. Так выходит, что "синим" уж очень непросто даются матчи с итальянцами.

Нельзя много сказать о командах по результатам в национальных чемпионатах. "Джиллоросси" добыли три подряд победу с минимальным счетом, а "пенсионеры" после камбэка с "Уотфордом" буднично переиграли "Эвертон" в Кубке лиги и "Борнмут" на этих выходных. Что касается кадрового вопроса, то для Ди Франческо большой проблемой является травма правого защитника Бруно Переса, которого по позиции и некем заменить. В свою очередь, Антонио Конте по-прежнему приходиться обходиться без травмированного Виктора Мозеса, зато близок к восстановлению Нголо Канте, имеющий шанс выйти на футбольное поле в Риме.

Интересные факты противостояния "Ромы" и "Челси":

"Челси" терпел поражения в каждом из трех последних еврокубковых матчах в Италии

В единственном домашнем матче Лиги Чемпионов против "аристократов" "Рома" добыла победу со счетом 3:1 на групповой стадии сезона 2008/2009. Тогда на гол Джона Терри римляне ответили дублем Мирко Вучинича и результативным выстрелом Кристана Пануччи.

В поединке прошлого тура на "Стэмфорд Бридж" команды расписали голевую ничью – 3:3.

Ориентировочные составы на игру:

Рома: Алиссон, Флоренци, Фасио, Жезус, Коларов, Де Росси, Наингголан, Строотман, Эль-Шаарави, Перотти, Джеко

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Азар, Мората

Прогноз на матч "Рома" – "Челси":

Как уже упоминалось чуть выше, фаворита в данном противостоянии выделить сложно. Возьму на себя смелость заявить, что его попросту нет. Руководствоваться в прогнозах можно чем угодно, но прошлый матч более чем показательный.

Большинство букмекерских контор дают абсолютно одинаковый коэффициент на победу обеих команд - около 2.7. Некоторые из них с крохотным перевесом в пользу хозяев. Менее вероятным исходом считается ничья – 3.5.

Богдан Архипенко

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