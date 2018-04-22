Битва за Лигу Чемпионов: ЦСКА против "Краснодара"
ЦСКА – "Краснодар"
Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Центральный поединок 27-го тура РФПЛ состоится на "ВЭБ Арене", где в гости к местному ЦСКА пожалует "Краснодар". За четыре тура до финиша чемпионата сразу несколько команд ведут ожесточенную борьбу за место в Лиге Чемпионов, среди них и "быки" с армейцами. Причем их очную встречу будет судить арбитр из Санкт-Петербурга. С судейством в РФПЛ сейчас большие проблемы, а незаслуженную дисквалификацию Смолова перед одним из важнейших матчей сезона многие и вовсе считают заговором.
В трех последних матчах чемпионата ЦСКА набрал всего 4 очка: домашнее поражение от "Динамо (1:2), ничья в Уфе (1:1) и виктория на "ВЭБ Арене" в противостоянии с "Амкаром" (3:0). На текущий момент подопечные Гончаренко делят третью строчку с питерским "Зенитом": в активе обеих команд по 48 очков, у краснодарцев на одно меньше. Сейчас для армейцев наступает самый важный отрезок сезона: ЦСКА провел достойную еврокубковую кампанию, но команда пока не обеспечила участие в Лиге Чемпионов 2018/2019. Чтобы попасть туда, "красно-синие" должны обойти "Зенит" с "Краснодаром", а, желательно, еще и "Спартак".
"Южане" в начале месяца расстались с главным тренером: место Игоря Шалимова с приставкой и.о. занял экс-наставник молодежной команды "Краснодара" Мурад Мусаев. Под руководством нового специалиста "быки" добившись двух подряд побед и вернулись в борьбу за место в ЛЧ. Сначала "черно-зеленые" обыграли на выезде "Зенит" – 2:1, а в прошлом туре разобрались в родных стенах с "Арсеналом" – 3:0. На очереди – ЦСКА, который краснодарцы последний раз обыгрывали лишь в сезоне 2015/2016. Главная проблема перед выездом в Москву – потеря Федора Смолова, также под вопросом участие в матче Олега Шатова.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Краснодара":
ЦСКА отыграл на ноль 6 из 7 последних домашних матчей РФПЛ.
3 из 4-х предыдущих матчей между ЦСКА и "Краснодаром" завершились со счетом 1:1.
"Быки" не проигрывают в 5 последних гостевых поединках чемпионата.
"Краснодар" не может обыграть ЦСКА 6 матчей кряду.
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий Алексей, Игнашевич, Березуцкий Василий, Фернандес, Натхо, Головин, Дзагоев, Щенников, Муса, Чалов.
Краснодар: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Перейра, Классон, Жоаозиньо, Мамаев, Вандерсон.
Прогноз на матч ЦСКА – "Краснодар":
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи, однако, судя по букмекерском котировкам, преимущество армейцев не так очевидно. В последних матчах у обеих команд многое получалось в атаке, однако в их очной встрече стоит ожидать довольно осторожный футбол. Условное поражение серьезно ударит по амбициям команд в борьбе за попадание в тройку сильнейших, что отчетливо говорит о важности предстоящего матча.
Победу ЦСКА букмекеры оценивают коэффициентом 1,96, ничейный исход – 3,56, викторию "Краснодара" – 4,40.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|26
|56
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|ЦСКА Москва
|26
|48
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|48
|5
|Краснодар
|26
|47
|6
|Урал
|27
|36
|7
|Уфа
|26
|35
|8
|Арсенал Тула
|26
|35
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|26
|31
|11
|Ростов
|27
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|30
|13
|Амкар
|26
|28
|14
|Анжи
|27
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
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