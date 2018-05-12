Битва за Лигу чемпионов: "Хоффенхайм" принимает "Боруссию"

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Битва за Лигу чемпионов: "Хоффенхайм" принимает "Боруссию""Хоффенхайм" - "Боруссия"

Стадион: "Райн-Неккар-Арена"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Мануэль Грефе

В последнем туре Бундеслиги дортмундская "Боруссия" встретится с "Хоффенхаймом". Команды находятся на соседних местах в турнирной таблице (третье и четвертое) и еще не обеспечили себе Лигу чемпионов. Однако если "Боруссии" необходимо не проиграть с крупным счётом (при возможной минимальной победе "Байера" над "Ганновером" "шмелям" достаточно не проиграть со счетом 6:0), то "Хоффенхайму" нужна только победа, а чтобы опередить в турнирной таблице своего сегодняшнего соперника, выиграть нужно как минимум в два мяча.

Ничья "деревенских" устроит, но только если точно такой же результат будет и у клуба из Леверкузена. Также существует расклад, при котором "Хоффенхайм" и "Байер" свои матчи проиграют, а "Лейпциг" победит "Герту", тогда уже "быки" стремительно ворвутся в топ-4 и получат путевку в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне "Хоффенхайм" уже занимал четвертое место – это был лучший результат в истории клуба, однако в групповой этап Лиги чемпионов немцам пробиться не удалось. С общим счетом 3:6 команда проиграла "Ливерпулю" и продолжила выступление в Лиге Европы. Во втором по значимости клубном турнире Европы сине-белые провалились, заняв последнее место в группе с "Брагой", "Лудогорцем" и "Истанбулом".

В чемпионате страны "Хоффенхайм" выступал неровно, долгое время находился в середине турнирной таблице, лишь серию из девяти матчей без поражений помогла команде подняться в первую четверку. В составе команды выделяется тройка нападения Гнабри – Крамарич – Ут. Именно эти игроки забили большинство голов "Хоффенхайма".

Дортмундскую "Боруссию" уже можно не считать главным соперником "Бавари" в Бундеслиге. Мюнхенский клуб существенно превосходит "шмелей" по своим возможностям. Многие футболисты перебрались из Дортмунда в Мюнхен, в стан "Боруссии" же переходят молодые футболисты или же игроки, которые ничего не смогли показать в той же "Баварии" (Роде, Гетце) или других топ-клубах (Шахин, Кагава).

Этой зимой клуб покинул топовый форвард Обамеянг, его на некоторое время с успехом заменил Миши Бачуайи (семь голов в десяти матчах Бундеслиги), арендованный у "Челси", однако вряд ли англичане продлят аренду или же вовсе продадут перспективного нападающего дортмундскому клубу. В межсезонье "Боруссии" нужно будет усиливаться, однако ждать известных игроков не стоит.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 19 матчей: 8 побед "Боруссии", 4 - у "Хоффенхайма", 7 ничьих.

Матч первого круга завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1.

Четыре последние игры между "Хоффенхаймом" и "Боруссией" на поле "Райн-Неккар-Арены" завершились вничью.

Ориентировочные составы:

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Вог, Акпогума, Кадержабек, Амири, Гриллич, Цуль, Шульц, Крамарич, Ут.

"Боруссия": Бурки, Толян, Пищек, Аканжи, Шмельцер, Вайгль, Пулишич, Ройс, Гетце, Санчо, Филипп.

Прогноз на матч "Хоффенхайм" – "Боруссия"

У "Боруссии" есть проблемы в центре обороны, еще не оправился от травмы Топрак, дисквалифицирован Сократис Папастатопулос, поэтому есть вероятность, что в центре обороны сыграет фланговый защитник Пищек или же опорник Вайгль. Также не сыграет из-за травмы нападающий Миши Бачуайи. У "Хоффенхайма" игру пропустит Гнабри, Демирбай, Рупп и Гейгер.

Букмекеры предлагают на победу "Хоффенхайма" коэффициент 2.10, на "Боруссию" - 2.90, на ничью – 4.20.

Вячеслав Горбачев  | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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