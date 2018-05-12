Битва за Лигу чемпионов: "Хоффенхайм" принимает "Боруссию"
"Хоффенхайм" - "Боруссия"
Стадион: "Райн-Неккар-Арена"
Начало матча: 16:30
Арбитр: Мануэль Грефе
В последнем туре Бундеслиги дортмундская "Боруссия" встретится с "Хоффенхаймом". Команды находятся на соседних местах в турнирной таблице (третье и четвертое) и еще не обеспечили себе Лигу чемпионов. Однако если "Боруссии" необходимо не проиграть с крупным счётом (при возможной минимальной победе "Байера" над "Ганновером" "шмелям" достаточно не проиграть со счетом 6:0), то "Хоффенхайму" нужна только победа, а чтобы опередить в турнирной таблице своего сегодняшнего соперника, выиграть нужно как минимум в два мяча.
Ничья "деревенских" устроит, но только если точно такой же результат будет и у клуба из Леверкузена. Также существует расклад, при котором "Хоффенхайм" и "Байер" свои матчи проиграют, а "Лейпциг" победит "Герту", тогда уже "быки" стремительно ворвутся в топ-4 и получат путевку в Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне "Хоффенхайм" уже занимал четвертое место – это был лучший результат в истории клуба, однако в групповой этап Лиги чемпионов немцам пробиться не удалось. С общим счетом 3:6 команда проиграла "Ливерпулю" и продолжила выступление в Лиге Европы. Во втором по значимости клубном турнире Европы сине-белые провалились, заняв последнее место в группе с "Брагой", "Лудогорцем" и "Истанбулом".
В чемпионате страны "Хоффенхайм" выступал неровно, долгое время находился в середине турнирной таблице, лишь серию из девяти матчей без поражений помогла команде подняться в первую четверку. В составе команды выделяется тройка нападения Гнабри – Крамарич – Ут. Именно эти игроки забили большинство голов "Хоффенхайма".
Дортмундскую "Боруссию" уже можно не считать главным соперником "Бавари" в Бундеслиге. Мюнхенский клуб существенно превосходит "шмелей" по своим возможностям. Многие футболисты перебрались из Дортмунда в Мюнхен, в стан "Боруссии" же переходят молодые футболисты или же игроки, которые ничего не смогли показать в той же "Баварии" (Роде, Гетце) или других топ-клубах (Шахин, Кагава).
Этой зимой клуб покинул топовый форвард Обамеянг, его на некоторое время с успехом заменил Миши Бачуайи (семь голов в десяти матчах Бундеслиги), арендованный у "Челси", однако вряд ли англичане продлят аренду или же вовсе продадут перспективного нападающего дортмундскому клубу. В межсезонье "Боруссии" нужно будет усиливаться, однако ждать известных игроков не стоит.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 19 матчей: 8 побед "Боруссии", 4 - у "Хоффенхайма", 7 ничьих.
Матч первого круга завершился победой "Боруссии" со счетом 2:1.
Четыре последние игры между "Хоффенхаймом" и "Боруссией" на поле "Райн-Неккар-Арены" завершились вничью.
Ориентировочные составы:
"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Вог, Акпогума, Кадержабек, Амири, Гриллич, Цуль, Шульц, Крамарич, Ут.
"Боруссия": Бурки, Толян, Пищек, Аканжи, Шмельцер, Вайгль, Пулишич, Ройс, Гетце, Санчо, Филипп.
Прогноз на матч "Хоффенхайм" – "Боруссия"
У "Боруссии" есть проблемы в центре обороны, еще не оправился от травмы Топрак, дисквалифицирован Сократис Папастатопулос, поэтому есть вероятность, что в центре обороны сыграет фланговый защитник Пищек или же опорник Вайгль. Также не сыграет из-за травмы нападающий Миши Бачуайи. У "Хоффенхайма" игру пропустит Гнабри, Демирбай, Рупп и Гейгер.
Букмекеры предлагают на победу "Хоффенхайма" коэффициент 2.10, на "Боруссию" - 2.90, на ничью – 4.20.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22