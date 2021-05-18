Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней

"Брайтон" – "Манчестер Сити"

18 мая, 21:00. Брайтон, "Американ Экспресс Комьюнити Стэдиум"

Команда Хосепа Гвардиолы проведет одну из двух репетиций перед финалом Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити" досрочно взял титул АПЛ, поэтому уже не имеет турнирной мотивации в последних турах чемпионата. Поединок против "Брайтона" следует рассматривать исключительно как часть подготовки к решающему поединку сезона против "Челси", которая состоится 29 мая в Португалии. Соответственно, Гвардиола может снова пойти на эксперименты – как вот в предыдущем матче с "Ньюкаслом", который выдался на удивление веселым и завершился драматичной победой "горожан" со счетом 4:3. Что касается "Брайтона", то "чайки" тоже могут вздохнуть спокойно. Команда Грэма Поттера весь сезон плелась вблизи зоны вылета, но все же сумела выполнить главную задачу – сохранить прописку в элите. Соответственно, на обе команды уже ничего не давит – можно рассчитывать на яркий, зрелищный и, главное, результативный поединок.

"Лацио" – "Торино"

18 мая, 21:30. Рим, "Стадио Олимпико"

Легендарный для Италии Торо все еще рискует покинуть Серию "А". "Быки" проводят ужасный сезон, весь чемпионат находясь вблизи тройки аутсайдеров. То, что команда Давиде Николи до сих пор не в зоне вылета, не столько заслуга самого "Торино". Речь о том, что в чемпионате просто нашлись три команды похуже. Сейчас "гранатовые" опережают "Беневенто" на 3 очка, а в последнем туре команды сыграют между собой в Турине. Впрочем, этот матч может уже ничего не решать – "Торино" нужно сыграть хотя бы вничью с "Лацио" на "Олимпико", чтобы обеспечить себе выживание. В остальном же случае в воскресенье будет ой как жарко. В случае одинакового количества очков именно Беневенто иметь преимущество над "Торино", который тогда отправится в Серию "Б". К счастью для команды Николи, у "Лацио" уже нет турнирных задач. Римляне гарантированно финишируют шестыми и будут играть в Лиге Европы. Разве что после поражения в дерби от Ромы "бьянкочелести" захотят реабилитироваться. Впрочем, здесь есть еще один серьезный подтекст. Как известно, "Беневенто" возглавляет Филиппо Индзаги – родной брат наставника "Лацио" Симоне Индзаги. В период карьеры футболиста младший Симоне регулярно находился в тени старшего Пиппо, но сейчас во многом именно от тренера "Лацио" зависит будущее чемпиона мира 2006. В обычных жизненных ситуациях преимущественно помогают старшие братья – тут же все в руках младшего. Победа команды Симоне Индзаги даст шанс подопечным Пиппо и подарит роскошный поединок в последнем туре. Ничья или поражение "Лацио" отправит "Беневенто" в Серию "Б", а младший брат окажется непосредственно причастным к вылету более знаменитого старшего.

"Челси" – "Лестер"

18 мая, 22:15. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Другой финалист Лиги Чемпионов 2020/21 проведет второй подряд поединок против "Лестера". В субботу "лисы" обыграли команду Томаса Тухеля в финальном поединке Кубка Англии и впервые в своей истории завоевали этот трофей. Сегодняшняя игра является не менее важной, ведь обе команды ведут отчаянную борьбу за зону Лиги Чемпионов. "Лестер" пока идет третьим, а "Челси" – четвертым, отставая от подопечных Брендана Роджерса на 2 балла. Соответственно, победа не только принесет реванш для "Челсим, но и выведет "синих" на третье место Премьер-лиги. На "Стэмфорд Бридж" ожидается серьезная битва. Ничья вряд ли устроит "Челси", ведь в случае победы "Ливерпуля" над Бернли команда Тухеля выпадет из ТОП-4. Это заставляет "пенсионеров" играть исключительно на 3 очка – конечно, есть вариант квалификации в ЛЧ через победу над "Манчестер Сити" в финале турнира, но вряд ли в лондонском клубе сейчас считают такой путь приоритетным. А вот "Лестер", в принципе, теоретически могла бы устроить и ничья, ведь тогда "лисы" перед последним туром все еще находиться в зоне ЛЧ. Но в заключительном туре команда Роджерса сыграет с мотивированным "Тоттенхэмом", тогда как "Челси" будет противостоять "Астон Вилле", а "Ливерпуль" завершит сезон поединком против "Кристал Пэлас". Как видим, именно у "Лестера" худший календарь среди трех претендентов на две путевки в ЛЧ, поэтому действующему обладателю Кубка Англии тоже желательно побеждать, чтобы снять все вопросы по выходу в самый престижный евротурнир. Не исключено, что по итогам чемпионата обладателей путевок в ЛЧ определит разница мячей, ведь существует вариант, что "Челси", "Ливерпуль" и "Лестер" будут иметь одинаковое количество очков. Парадокс, но во всех трех команд примерно одинаковая разница забитых и пропущенных голов. Роскошная концовка сезона Премьер-лиги, даже несмотря на отсутствие интриги в борьбе за титул!

"Бернли" – "Ливерпуль"

19 мая, 22:15. Бернли, "Терф Мур"

Казалось бы, "Ливерпуль" уже попрощался с мечтами о ЛЧ на следующий сезон. Но команда Клоппа очень вовремя начала побеждать, набрав 9 очков в трех последних турах. Победы в двух последних матчах с большой долей вероятности подарят мерсисайдцам желанную путевку в Лигу Чемпионов (правда, не исключено, что придется считать разницу голов). "Ливерпуль" был в шаге от фиаско в предыдущей игре с "Вест Бромвичем". Ничья 1:1 означала лишь призрачные шансы на ТОП-4, но на 90+5-й минуте случилось настоящее чудо, аналогов которому еще не было в АПЛ. При ничейном счете Алиссон пошел в штрафную соперников и именно ему суждено было стать героем – бразильский вратарь роскошным ударом головой принес своей команде столь необходимую победу. Невероятно! Но эта драматическая победа не будет иметь никакого смысла, если "красные" не обыграют "Бернли", которому уже ничего не нужно. Несмотря на немалые кадровые потери в лагере "Ливерпуля", задача выглядит довольно простой – "кларет" сохранили прописку в элите, а в последнем туре безвольно "слили" "Лидсу" со счетом 0:4. Соответственно, ни один результат, кроме победы, в "Ливерпуле" даже не рассматривают. Иначе подвиг Алиссона просто потеряет свое значение!

"Монако" – ПСЖ

19 мая, 22:15. Сен-Дени, "Стад де Франс"

Почеттино после Кубка французской лиги может выиграть свой второй трофей в тренерской карьере. В финале Кубка Франции на самой престижной арене страны встретятся вторая и третья команды Лиги 1 – ПСЖ и "Монако". Парижане могут как выиграть два трофея за несколько дней, так и остаться с носом. Кроме финала Кубка, команда Почеттино идет вторым в чемпионате Франции, отставая от "Лилля" на один пункт перед последним туром чемпионата. Но сейчас все мысли ПСЖ сосредоточены именно на поединке против "Монако". Легко точно не будет – команда Нико Ковача провела хороший сезон, а в чемпионате дважды обыграла столичного гранда (3:2 и 2:0). Заметим, что парижанам не помогут Верратти и Неймар. Последний в полуфинале против "Монпелье" получил роковую желтую карточку, хотя не сыграл даже и 10 минут. Бразилец после игры традиционно "наехал" на арбитров, однако безрезультатно. В битве за второй трофей сезона 29-летний форвард своей команде не помощник.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников