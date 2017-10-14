Битва за место в призерах: "Краснодар" сразится дома с ЦСКА
"Краснодар" – ЦСКА
Стадион: "Краснодар" (Краснодар, Россия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)
Центральным матчем 13-го тура российской Премьер-лиги станет противостояние в Краснодаре, где местные "горожане" примут московский ЦСКА. Перед очным сражением команды имеют одинаковое количество очков, занимая 3-4 места в турнирной таблице. Перед паузой на матчи сборных обе команды недосчитались зачетных баллов в чемпионате. Так "быки" уступили в Туле местному "Арсеналу" (0:1), а до этого команда Игоря Шалимова была бита "Зенитом" (0:2). "Армейцы" в прошлом туре не сумели в родных стенах распечатать ворота "Уфы" (0:0). Еще чуть раньше игроки ЦСКА также без голов завершили матч против земляков из "Динамо". Как видим, у обеих команд до перерыва на матчи сборных были проблемы с реализацией моментов и в целом с нападением.
Если говорить непосредственно об истории противостоянии двух команд, то здесь небольшое преимущество имеют москвичи. В 14 предыдущих официальных матчах (12 – в чемпионате России, 2 – в Кубке страны) 4 победы оказались в активе "Краснодара", 5 – на счету ЦСКА, еще 5 встреч завершились вничью. Разница мячей в этом противостоянии – 19:13 в пользу "армейцев". Обе игры соперников в прошлом сезоне завершились с одинаковым счетом 1:1. Такой же итог принес и спарринг, сыгранный на финише межсезонья в июле нынешнего года в Австрии. В общем, силы команд примерно равны, так что нас ожидает упорный и интригующий матч.
Если говорить о кадровой ситуации, то у ЦСКА матч с "Краснодаром" пропустят Василий Березуцкий, Александр Головин и Алан Дзагоев. У "Краснодара" в лазарете только Торнике Окриашвили. Из-за дисквалификации не сыграет Шарль Каборе. Добавим, что для полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева игра будет принципиальной. Он выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год, сыграл в составе "армейцев" 184 официальных матча, забив 8 мячей. Посмотрим, как он проявит себя в матче против бывшей команды. Кроме того, в составе "быков" выступают два воспитанника школы ЦСКА. Это Ренат Янбаев и Вячеслав Подберезкин.
Интересные факты противостояния "Краснодара" и ЦСКА:
"Краснодар" не проигрывает дома "армейцам" со 2 сентября 2012 года
Три последних встречи между командами завершались ничьей 1:1
Проигрышная серия "Краснодара" длится три матча
В Премьер-лиге ЦСКА не пропускает в 4 играх кряду
Ориентировочные составы на игру:
"Краснодар": Крицюк – Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Ристич, Газинский, Подберезкин, Мамаев, Клаэссон, Смолов.
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, А.Березуцкий, Набабкин, Щенников, Натхо, Миланов, Гордюшенко, Витиньо, Жамалетдинов.
Прогноз на матч "Краснодар" – ЦСКА:
В отличие от хозяев поля, "армейцы" будут играть с оглядкой на предстоящий следом матч Лиги чемпионов против "Базеля". А через неделю москвичам предстоит противостояние с лидером РФПЛ "Зенитом". Команде Виктора Гончаренко важно правильно распределить силы на этот отрезок, так что у хозяев хорошие шансы взять очки.
Букмекеры отдают предпочтение "быкам". На победу "Краснодара" коэффициент равен 2.25. Успех ЦСКА оценивают в 3.30 баллов. Коэффициент на ничью составляет 3,15.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|ЦСКА Москва
|13
|24
|4
|Краснодар
|13
|21
|5
|Спартак Москва
|13
|20
|6
|Урал
|13
|19
|7
|Ахмат
|13
|17
|8
|Ростов
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Уфа
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Арсенал Тула
|12
|14
|13
|Динамо Москва
|13
|13
|14
|Тосно
|12
|12
|15
|СКА Хабаровск
|13
|11
|16
|Анжи
|13
|9