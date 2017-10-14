Битва за место в призерах: "Краснодар" сразится дома с ЦСКА

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Битва за место в призерах: "Краснодар" сразится дома с ЦСКА

"Краснодар" – ЦСКА 

Стадион: "Краснодар" (Краснодар, Россия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)

Центральным матчем 13-го тура российской Премьер-лиги станет противостояние в Краснодаре, где местные "горожане" примут московский ЦСКА. Перед очным сражением команды имеют одинаковое количество очков, занимая 3-4 места в турнирной таблице. Перед паузой на матчи сборных обе команды недосчитались зачетных баллов в чемпионате. Так "быки" уступили в Туле местному "Арсеналу" (0:1), а до этого команда Игоря Шалимова была бита "Зенитом" (0:2). "Армейцы" в прошлом туре не сумели в родных стенах распечатать ворота "Уфы" (0:0). Еще чуть раньше игроки ЦСКА также без голов завершили матч против земляков из "Динамо". Как видим, у обеих команд до перерыва на матчи сборных были проблемы с реализацией моментов и в целом с нападением.

Если говорить непосредственно об истории противостоянии двух команд, то здесь небольшое преимущество имеют москвичи. В 14 предыдущих официальных матчах (12 – в чемпионате России, 2 – в Кубке страны) 4 победы оказались в активе "Краснодара", 5 – на счету ЦСКА, еще 5 встреч завершились вничью. Разница мячей в этом противостоянии – 19:13 в пользу "армейцев". Обе игры соперников в прошлом сезоне завершились с одинаковым счетом 1:1. Такой же итог принес и спарринг, сыгранный на финише межсезонья в июле нынешнего года в Австрии. В общем, силы команд примерно равны, так что нас ожидает упорный и интригующий матч.

Если говорить о кадровой ситуации, то у ЦСКА матч с "Краснодаром" пропустят Василий Березуцкий, Александр Головин и Алан Дзагоев. У "Краснодара" в лазарете только Торнике Окриашвили. Из-за дисквалификации не сыграет Шарль Каборе. Добавим, что для полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева игра будет принципиальной. Он выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год, сыграл в составе "армейцев" 184 официальных матча, забив 8 мячей. Посмотрим, как он проявит себя в матче против бывшей команды. Кроме того, в составе "быков" выступают два воспитанника школы ЦСКА. Это Ренат Янбаев и Вячеслав Подберезкин.

Интересные факты противостояния "Краснодара" и ЦСКА:

"Краснодар" не проигрывает дома "армейцам" со 2 сентября 2012 года   

Три последних встречи между командами завершались ничьей 1:1

Проигрышная серия "Краснодара" длится три матча    

В Премьер-лиге ЦСКА не пропускает в 4 играх кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Краснодар": Крицюк – Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Ристич, Газинский, Подберезкин, Мамаев, Клаэссон, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, А.Березуцкий, Набабкин, Щенников, Натхо, Миланов, Гордюшенко, Витиньо, Жамалетдинов.

Прогноз на матч "Краснодар" – ЦСКА:

В отличие от хозяев поля, "армейцы" будут играть с оглядкой на предстоящий следом матч Лиги чемпионов против "Базеля". А через неделю москвичам предстоит противостояние с лидером РФПЛ "Зенитом". Команде Виктора Гончаренко важно правильно распределить силы на этот отрезок, так что у хозяев хорошие шансы взять очки.

Букмекеры отдают предпочтение "быкам". На победу "Краснодара" коэффициент равен 2.25. Успех ЦСКА оценивают в 3.30 баллов. Коэффициент на ничью составляет 3,15.    

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Ахмат 13 17
8 Ростов 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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