Битва за мундиаль: Черногория против Дании

Черногория – Дания

Стадион: "Под Горицом" (Подгорица, Черногория)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Центральным матчем девятого тура группы "E" квалификации ЧМ-2018 станет противостояние сборных Черногории и Дании. Обе команды набрали по 16 очков в своем отборочном квартете и на данный момент делят 2 место, отставая на 3 пункта от Польши. В активе обеих дружин по 5 побед, 2 поражения и 1 ничья, и даже разница голов у них одинаковая – 18:7. Очный матч станет одним из решающих, ведь в случае поражения какой-либо из сборных, выход на Чемпионат мира может стать для нее практически невыполнимой задачей.

Датчане в последних 3 встречах добились уверенных побед над Казахстаном, Польшей и Арменией с общим счетом 11:2. Причем наиболее крупная виктория была добыта над лидером группы сборной Польши – на домашнем стадионе дружина Харейде нокаутировала своих соперников со счетом 4:0. Лучшим бомбардиром команды является полузащитник лондонского Тоттенхэма Кристиан Эриксен, на его счету 6 голов в 8 матчах. В первом отборочном матче между этими сборными датчане, имея солидный перевес по игре, потерпели обидное поражение на своем поле со счетом 0:1.

Сборная Черногории также ударно проводит концовку отборочного турнира: подопечные Тумбаковича добились разгромной победы над Казахстаном на выезде – 3:0, а также уверенно обыграли на домашней арене сборные Румынии и Армении – 4:1 и 1:0 соответственно. Уже через 3 дня после встречи с датчанами черногорцам предстоит сложный выезд в Польшу, поэтому матч с Данией, возможно, станет определяющим. Лучшим бомбардиром сборной является Стефан Йоветич, на счету которого уже 7 мячей в 7 матчах. Несмотря на домашний статус поединка, фаворитами черногорцы не считаются, ведь по составу они явно уступают датчанам. Однако в предыдущем матче этих команд подопечные Тумбаковича уже доказали, что громкие имена не являются залогом успеха.

Интересные факты противостояния Черногории и Дании:

Год назад в Коппенгагене черногорцы были сильнее сборной Дании – 1:0.

Сборная Дании забила как минимум 3 гола в 3 последних отборочных матчах.

Победная серия Дании и Черногории составляет 3 матча.

Ориентировочные составы на игру:

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Стойкович, Вешович, Янкович, Вукчевич, Иванич, Марушич, Йоветич, Бечирай.

Дания: Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Бьелланд, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен, Корнелиус.

Прогноз на матч Черногория – Дания:

Матч обещает быть крайне интересным, и вряд ли команды будут осторожничать, ведь только победа даст им необходимое преимущество перед последним туром.

На победу сборной Черногории букмекеры предлагают коэффициент 3,60, на ничью – 3,50, на победу Дании – 2,20.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?