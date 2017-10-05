Битва за мундиаль: Черногория против Дании
Черногория – Дания
Стадион: "Под Горицом" (Подгорица, Черногория)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)
Центральным матчем девятого тура группы "E" квалификации ЧМ-2018 станет противостояние сборных Черногории и Дании. Обе команды набрали по 16 очков в своем отборочном квартете и на данный момент делят 2 место, отставая на 3 пункта от Польши. В активе обеих дружин по 5 побед, 2 поражения и 1 ничья, и даже разница голов у них одинаковая – 18:7. Очный матч станет одним из решающих, ведь в случае поражения какой-либо из сборных, выход на Чемпионат мира может стать для нее практически невыполнимой задачей.
Датчане в последних 3 встречах добились уверенных побед над Казахстаном, Польшей и Арменией с общим счетом 11:2. Причем наиболее крупная виктория была добыта над лидером группы сборной Польши – на домашнем стадионе дружина Харейде нокаутировала своих соперников со счетом 4:0. Лучшим бомбардиром команды является полузащитник лондонского Тоттенхэма Кристиан Эриксен, на его счету 6 голов в 8 матчах. В первом отборочном матче между этими сборными датчане, имея солидный перевес по игре, потерпели обидное поражение на своем поле со счетом 0:1.
Сборная Черногории также ударно проводит концовку отборочного турнира: подопечные Тумбаковича добились разгромной победы над Казахстаном на выезде – 3:0, а также уверенно обыграли на домашней арене сборные Румынии и Армении – 4:1 и 1:0 соответственно. Уже через 3 дня после встречи с датчанами черногорцам предстоит сложный выезд в Польшу, поэтому матч с Данией, возможно, станет определяющим. Лучшим бомбардиром сборной является Стефан Йоветич, на счету которого уже 7 мячей в 7 матчах. Несмотря на домашний статус поединка, фаворитами черногорцы не считаются, ведь по составу они явно уступают датчанам. Однако в предыдущем матче этих команд подопечные Тумбаковича уже доказали, что громкие имена не являются залогом успеха.
Интересные факты противостояния Черногории и Дании:
Год назад в Коппенгагене черногорцы были сильнее сборной Дании – 1:0.
Сборная Дании забила как минимум 3 гола в 3 последних отборочных матчах.
Победная серия Дании и Черногории составляет 3 матча.
Ориентировочные составы на игру:
Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Стойкович, Вешович, Янкович, Вукчевич, Иванич, Марушич, Йоветич, Бечирай.
Дания: Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Бьелланд, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен, Корнелиус.
Прогноз на матч Черногория – Дания:
Матч обещает быть крайне интересным, и вряд ли команды будут осторожничать, ведь только победа даст им необходимое преимущество перед последним туром.
На победу сборной Черногории букмекеры предлагают коэффициент 3,60, на ничью – 3,50, на победу Дании – 2,20.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|М
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|8
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|3
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|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|8
|24
|2
|Северная Ирландия
|8
|19
|3
|Азербайджан
|8
|10
|4
|Чехия
|8
|9
|5
|Норвегия
|8
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
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|19
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|8
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
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|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
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|7
|19
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|7
|12
|4
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|9
|5
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|7
|6
|6
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|14
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|7
|4
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