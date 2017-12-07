Битва за первое место: киевское "Динамо" принимает белградский "Партизан"

"Динамо" – "Партизан"

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Павел Гиль (Люблин, Польша)

Киевское "Динамо" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы примет на домашней арене белградский "Партизан". Оба коллектива обеспечили себе выход в плей-офф турнира, осталось лишь решить, кто пройдет в 1/16 финала с первого места. Хозяевам для выполнения данной задачи достаточно и ничьей, гостям же нужна исключительно победа. В параллельном матче "Янг Бойз" и "Скендербеу" поспорят за третью строчку, а вот забраться выше им уже не удастся ни при каких раскладах.

"Динамо" набрал 10 очков в 5 матчах Лиги Европы, что позволило команде еще в начале ноября обеспечить себе выход в плей-офф турнира. В прошлом туре подопечые Хацкевича уступили на выезде албанскому "Скендербеу", что также никак не повлияло на их позиции в группе – еврокубковая весна киевлянам обеспечена. В рамках внутреннего первенства динамовцы идут вторыми, уступая извечному сопернику в лице "Шахтера" 4 очка. Победная серия команды в чемпионате составляет 4 матча, в рамках которых киевляне забили 11 голов, пропустив лишь дважды.

В прошедшем туре Лиги Европы "Партизан" обыграл на домашней арене "Янг Бойз" – 2:1, обеспечив себе тем самым выход в 1/16 финала еврокубка. Сейчас же у "черно-белых" имеется хорошая возможность попасть туда с первого места, однако для этого им нужно обыгрывать киевское "Динамо" на "Олимпийском". Задача не из простых, тем более, что первый матч этих команд завершился викторией украинцев – 2:3 в Белграде. В чемпионате Сербии подопечные Джукича идут вторыми, уступая 7 очков лидеру в лице "Цревны Звезды".

Интересные факты противостояния "Динамо" и "Партизана":

В 5 из 6 последних матчей киевлян в Лиге Европы было забито 3 и более голов.

"Динамо" не проигрывает в 5 домашних еврокубковых встречах подряд: 4 победы и 1 ничья.

В 5 из 6 последних матчей в Лиге Европы украинцы забивали как минимум 2 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Динамо: Бущан, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Буяльский, Шепелев, Морозюк, Гармаш, Цыганков, Мораес.

Партизан: Стойкович, Милетич, Митрович, Остоич, Бильер, Пантич, Тошич, Тавамба, Милетич, Вуличевич, Ожегович.

Прогноз на матч "Динамо" – "Партизан":

Хозяева являются фаворитами встречи – по составу и качеству показываемой игры они явно превосходят своих соперников. В пользу "Партизана" может сыграть отсутствие давления на команду: путевка в плей-офф у них уже в кармане. А вот "Динамо" обязательно постарается играть с позиции силы на домашней арене, чем вполне могут воспользоваться подопечные Джукича – оборона киевлян не раз давала сбой в нынешнем сезоне.

Победа "Динамо" оценивается коэффициентом 1,72, ничья – 3,94, виктория "Партизана" – 5,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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