Битва за плей-офф: Исландия сразится с Нигерией

Нигерия – Исландия

Стадион: "Волгоград Арена"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Мэтью Конгер (Новая Зеландия)

После вчерашнего поражения сборной Аргентины от Хорватии встреча Нигерии и Исландии становится вдвойне интересной. Лионель Месси и кампания стоят на краю пропасти, им крайне невыгодна победа в этой игре команды Исландии, которая может набрать четыре очка и сделать огромный шаг к выходу из группы. Ничья аргентинцев устроит больше, идеальной же для них ситуацией является победа сборной Нигерии, с которой команда Сампаоли сыграет в третьем туре. Исландии для исторического успеха необходимо набирать четыре очка в трех матчах, хотя в некоторых случаях может хватить и трех. Нигерия же может вылететь уже после этого матча, поражение отправит африканскую команду домой.

Начали же турнир нигерийцы с поражения от команды Хорватии, при этом нельзя сказать, что "суперорлы" смотрелись хуже своего соперника. Хорваты забили с пенальти, также в игре случился автогол, по статистике же игра была равной. Нигерия даже нанесла больше ударов по воротам, вот только практически все выстрелы летели мимо створа, лишь дважды вратарь хорватов вступал в игру.

Исландцы дебютировали на чемпионате мира матчем против сборной Аргентины, "викинги" пропустили первыми, но затем ошибку совершил вратарь Кавальеро, который затем во втором туре помог отличиться и хорватам. Исландия счет сравняла и выдержала осаду своих ворот, в ходе которой Месси даже не забил пенальти. Эта ничья может помочь исландцам в борьбе за плей-офф, но для этого им крайне важно сегодня победить Нигерию. Если не получится выиграть сегодня, то можно попытаться обыграть немотивированных хорватов, тренер "клетчатых" Далич уже заявил, что в третьем туре даст отдохнуть всем лидерам.

Интересные факты противостояния

Команды провели между собой только один товарищеский матч в 1981 году: Исландия выиграла 3:0.

Сборная Нигерии трижды выходила из группы, но останавливалась на стадии 1/8 финала (1994, 1998 и 2014).

Исландцы принимают участие на своем первом мундиале.

Ориентировочный состав

Нигерия: Узохо, Шеху, Трост-Экон, Балогун, Идову, Оби, Ндиди, Микел, Ивоби, Мозес, Игало.

Исландия: Халльдоурссон, Магнуссон, Р.Сигурдссон, Ингасон, Севарссон, Халльфредссон, Гуннарссо, Бьярнасон, Д.Сигурдссон, Гудмундссон, Финбогассон.

Прогноз на матч Нигерия - Исландия

У обеих команд есть большая мотивация, так как Аргентина дает шанс соперникам побороться за выход в плей-офф. Ничья вряд ли кого-то устроит, поэтому сборные должны играть на победу. Если Исландия наберет три очка, то при определенных обстоятельствах даже поражение от хорватов в третьем туре не помешает ей выйти в 1/8 финала, Нигерии же необходимо идеально провести две игры, одной победы над Исландии ей не хватит, также нужно будет сдержать в последнем туре Аргентину.

Вряд ли в этом матче будет забито большое количество голов, есть вероятность, что все решит один забитый мяч.

Букмекеры предлагают на Исландию и Нигерию одинаковый коэффициент 2.85, на ничью – 3.10.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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