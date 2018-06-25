Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

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Битва за плей-офф: Португалия сразится с ИраномИран – Португалия

Стадион: "Мордовия Арена"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Энрике Касерес (Парагвай)

В Саранске в матче третьего тура ЧМ-2018 встретятся команды Ирана и Португалии. Обе сборные еще претендуют на выход из группы, Ирану нужна только победа, португальцам же достаточно свести игру к ничьей. Однако если Португалия хочет выиграть свой квартет, им необходимо забить в ворота соперника больше голов, чем Испания в параллельной встрече с Марокко.

Чемпионат мира начался для Португальцев с фееричного матча в Сочи, где они сначала вели 2:1 против Испании, затем во втором тайме пропустили два мяча, но на последних минутах матча Криштиану Роналду отметился прекрасным ударом со штрафного, оформив хет-трик и сравняв тем самым счет. На этом ЧМ у португальцев забивает только форвард "Реала", отличился он и в игре с Марокко. Остальные же игроки пока молчат.

Иран в первом туре вырвал победу благодаря  автоголу марокканца Азиза Бухаддуза. Затем команда попыталась отстоять ничью в игре с Испанией. Иранцы защищались всей командой, но все же одна испанская атака завершилась забитым мячом. Теперь отсидеться у своих ворот не получится, Ирану необходимо атаковать большими силами, вот только хватит ли у команды ресурсов? Португальцы вполне могут сыграть на контратаках, к тому же Иран не так хорош в позиционном нападении, проблемы были даже в игре с Марокко.

Интересные факты противостояния:

Команды ранее встречались два раза: две победы у Португалии, Иран никогда не забивал в ворота своего сегодняшнего соперника.

Сборная Ирана никогда не выходила в плей-офф ЧМ.

Сборная Португалии на четырех ЧМ из шести одерживала только по одной победе.

Ориентировочные составы:

Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи – Эззатоллахи, Эбрахими, Амири, Ансарифард, Тареми – Азмун.

Португалия: Патрисиу – Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру – Б. Силва, Карвалью, Моутинью, Мариу – Роналду, Гедеш

Прогноз на матч Иран – Португалия

Португалия вместе с Испанией должны набирать по 7 очков и по разнице мячей решать, кто займет первое место. Иран выиграл первую игру и сохранил интригу на последний тур, однако вряд ли азиатская команда способна на сенсацию. В этой группе два очевидных фаворита, которые и должны выходить дальше.

Букмекеры предлагают на победу Португалии коэффициент 1.65, на ничью – 3.60, на Иран – 6.90.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
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