Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"
"Алавес" – "Валенсия"
Стадион: "Мендисорроса" (Витория)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Альварес Искьердо (Барселона)
В ответном поединке 1/4 финала Кубка Испании "Алавес" примет на домашней арене "Валенсию". Первый матч этих команд состоялся ровно неделю назад, и тогда победу праздновали подопечные Марселино – 2:1. "Летучие мыши" считаются фаворитами и гостевого матча, все-таки даже в чемпионате страны данные коллективы разделяет целая пропасть.
"Алавес" в рамках турнира прошел "Хетафе" и "Форментеру", добыв 4 победы над этими соперниками с общим счетом 9:1. Проигранный матч с "Валенсией" славные доигрывали в меньшинстве, поэтому шансов вырвать хотя бы ничью у них было немного, однако итоговый счет вполне приемлем для гостевого поединка. В Примере подопечные Алебардо располагаются на 16-й строчке турнирной таблицы, расстояние от зоны вылета составляет всего 3 очка. По сравнению с 9 местом в прошлом сезоне, нынешние результаты клуба выглядят крайне неудовлетворительно.
"Летучие мыши" в чемпионате Испании идут на третьем месте, у команды был временный спад в середине декабря, однако затем подопечные Марселино вернулись на победную поступь. В предыдущих раундах Кубка "оранжевые" разобрались с "Лас-Пальмасом" и "Сарагосой", общий результат – 11:2. Календарь у валенсийцев сейчас очень сложный: после ответного кубкового матча с "Алавесом" команде предстоит в ближайших двух турах чемпионата сыграть с "Атлетико" и "Реалом". "Оранжевым" не мешало бы усилиться перед решающим отрезком сезона, но даже слухов, связанных с новыми приобретениями вокруг команды нет.
Интересные факты противостояния "Алавеса" и "Валенсии":
4 предыдущих поединка между этими клубами заканчивались с одинаковым счетом – 2:1, 1 раз в пользу "Алавеса", 3 – в пользу "Валенсии".
"Летучие мыши" не проигрывали в 5 последних матчах Кубка Испании.
"Алавес" выиграл лишь 1 из 6 предыдущих домашних встреч с "Валенсией".
Ориентировочные составы на игру:
Алавес: Сивера, Руано, Лагуардиа, Агиррегабириа, Марипан, Пина, Торрес, Мубарак, Перес, Гвидетти, Собрино.
Валенсия: Доменек, Монтойя, Гарай, Габриэл, Гайя, Перейра, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто, Дзадза.
Прогноз на матч "Алавес" – "Валенсия":
Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение гостевой команде. В то же время, обыгрывать "Алавес" на одной ноге у "летучих мышей" не получается, поэтому стоит ожидать упорной борьбы и в анонсируемом матче. Вряд ли команды будут отсиживаться в обороне – очень скользкий счет оставляет шансы на выход в полуфинал каждому из соперников.
Вероятность победы "Алавеса" оценивается букмекерами коэффициентом – 3,62, ничейного исхода – 3,79, виктории "Валенсии" – 2,09.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Прощание с волшебником: о завершении карьеры Роналдиньо
опрос
главное
-
Два сценария игры команды Гаритано: "Леганес" едет в гости к мадридскому "Реалу"
-
"Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Манчестер Сити" повторно вырывает победу над "Бристолем" и выходит в финал Кубка Лиги
-
Итоги 20 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Турнир прогнозов: итоги 30 тура
Лента новостей
-
Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"
-
Попытка номер пять: "Арсенал" и "Челси" разыграют путевку в финал Кубка Лиги
-
Два сценария игры команды Гаритано: "Леганес" едет в гости к мадридскому "Реалу"
-
"Севилья" вышла в полуфинал Кубка Испании в седьмой раз за последние 11 лет
-
"Эпиналь" - "Марсель" - 0:2 (обзор)
-
"Севилья" – "Атлетико" - 3:1 (обзор)
-
"Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Марсель" вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Бристоль Сити" – "Манчестер Сити" – 2:3 (обзор)
-
Франция отказалась от использования системы определения гола
-
Лихтштайнер заменил Хеведеса в заявке "Ювентуса" на Лигу Чемпионов
-
Шюррле может перейти в "Вест Бромвич"
-
"Манчестер Сити" повторно вырывает победу над "Бристолем" и выходит в финал Кубка Лиги
-
Роналдо: "Габриэл Жезус надолго станет "девяткой" в сборной Бразилии"
-
Сборная Ирландии продлила контракт с главным тренером
-
Санья может стать игроком аутсайдера Серии А
-
Агуэро вошел в пятерку лучших бомбардиров Гвардиолы
-
Де Брюйне отдал 14-й голевой пас в сезоне - больше всех в АПЛ
-
"Атлетико" пропустил самый быстрый гол под руководством Симеоне
-
Сане отметился шестью результативными действиями в последних шести матчах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12