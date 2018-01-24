Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

"Алавес" – "Валенсия"

Стадион: "Мендисорроса" (Витория)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Альварес Искьердо (Барселона)

В ответном поединке 1/4 финала Кубка Испании "Алавес" примет на домашней арене "Валенсию". Первый матч этих команд состоялся ровно неделю назад, и тогда победу праздновали подопечные Марселино – 2:1. "Летучие мыши" считаются фаворитами и гостевого матча, все-таки даже в чемпионате страны данные коллективы разделяет целая пропасть.

"Алавес" в рамках турнира прошел "Хетафе" и "Форментеру", добыв 4 победы над этими соперниками с общим счетом 9:1. Проигранный матч с "Валенсией" славные доигрывали в меньшинстве, поэтому шансов вырвать хотя бы ничью у них было немного, однако итоговый счет вполне приемлем для гостевого поединка. В Примере подопечные Алебардо располагаются на 16-й строчке турнирной таблицы, расстояние от зоны вылета составляет всего 3 очка. По сравнению с 9 местом в прошлом сезоне, нынешние результаты клуба выглядят крайне неудовлетворительно.

"Летучие мыши" в чемпионате Испании идут на третьем месте, у команды был временный спад в середине декабря, однако затем подопечные Марселино вернулись на победную поступь. В предыдущих раундах Кубка "оранжевые" разобрались с "Лас-Пальмасом" и "Сарагосой", общий результат – 11:2. Календарь у валенсийцев сейчас очень сложный: после ответного кубкового матча с "Алавесом" команде предстоит в ближайших двух турах чемпионата сыграть с "Атлетико" и "Реалом". "Оранжевым" не мешало бы усилиться перед решающим отрезком сезона, но даже слухов, связанных с новыми приобретениями вокруг команды нет.

Интересные факты противостояния "Алавеса" и "Валенсии":

4 предыдущих поединка между этими клубами заканчивались с одинаковым счетом – 2:1, 1 раз в пользу "Алавеса", 3 – в пользу "Валенсии".

"Летучие мыши" не проигрывали в 5 последних матчах Кубка Испании.

"Алавес" выиграл лишь 1 из 6 предыдущих домашних встреч с "Валенсией".

Ориентировочные составы на игру:

Алавес: Сивера, Руано, Лагуардиа, Агиррегабириа, Марипан, Пина, Торрес, Мубарак, Перес, Гвидетти, Собрино.

Валенсия: Доменек, Монтойя, Гарай, Габриэл, Гайя, Перейра, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто, Дзадза.

Прогноз на матч "Алавес" – "Валенсия":

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение гостевой команде. В то же время, обыгрывать "Алавес" на одной ноге у "летучих мышей" не получается, поэтому стоит ожидать упорной борьбы и в анонсируемом матче. Вряд ли команды будут отсиживаться в обороне – очень скользкий счет оставляет шансы на выход в полуфинал каждому из соперников.

Вероятность победы "Алавеса" оценивается букмекерами коэффициентом – 3,62, ничейного исхода – 3,79, виктории "Валенсии" – 2,09.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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