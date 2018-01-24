Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

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Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

"Алавес"  –  "Валенсия"

Стадион: "Мендисорроса" (Витория)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Альварес Искьердо (Барселона)

В ответном поединке 1/4 финала Кубка Испании "Алавес" примет на домашней арене "Валенсию". Первый матч этих команд состоялся ровно неделю назад, и тогда победу праздновали подопечные Марселино – 2:1. "Летучие мыши" считаются фаворитами и гостевого матча, все-таки даже в чемпионате страны данные коллективы разделяет целая пропасть.

"Алавес" в рамках турнира прошел "Хетафе" и "Форментеру", добыв 4 победы над этими соперниками с общим счетом 9:1. Проигранный матч с "Валенсией" славные доигрывали в меньшинстве, поэтому шансов вырвать хотя бы ничью у них было немного, однако итоговый счет вполне приемлем для гостевого поединка. В Примере подопечные Алебардо располагаются на 16-й строчке турнирной таблицы, расстояние от зоны вылета составляет всего 3 очка. По сравнению с 9 местом в прошлом сезоне, нынешние результаты клуба выглядят крайне неудовлетворительно.

"Летучие мыши" в чемпионате Испании идут на третьем месте, у команды был временный спад в середине декабря, однако затем подопечные Марселино вернулись на победную поступь. В предыдущих раундах Кубка "оранжевые" разобрались с "Лас-Пальмасом" и "Сарагосой", общий результат – 11:2. Календарь у валенсийцев сейчас очень сложный: после ответного кубкового матча с "Алавесом" команде предстоит в ближайших двух турах чемпионата сыграть с "Атлетико" и "Реалом". "Оранжевым" не мешало бы усилиться перед решающим отрезком сезона, но даже слухов, связанных с новыми приобретениями вокруг команды нет.

Интересные факты противостояния "Алавеса" и "Валенсии":

4 предыдущих поединка между этими клубами заканчивались с одинаковым счетом – 2:1, 1 раз в пользу "Алавеса", 3 – в пользу "Валенсии".          

"Летучие мыши" не проигрывали в 5 последних матчах Кубка Испании.

"Алавес" выиграл лишь 1 из 6 предыдущих домашних встреч с "Валенсией".

Ориентировочные составы на игру:

Алавес: Сивера, Руано, Лагуардиа, Агиррегабириа, Марипан, Пина, Торрес, Мубарак, Перес, Гвидетти, Собрино.

Валенсия: Доменек, Монтойя, Гарай, Габриэл, Гайя, Перейра, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Вьетто, Дзадза.

Прогноз на матч "Алавес" – "Валенсия":

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение гостевой команде. В то же время, обыгрывать "Алавес" на одной ноге у "летучих мышей" не получается, поэтому стоит ожидать упорной борьбы и в анонсируемом матче. Вряд ли команды будут отсиживаться в обороне – очень скользкий счет оставляет шансы на выход в полуфинал каждому из соперников.

Вероятность победы "Алавеса" оценивается букмекерами коэффициентом – 3,62, ничейного исхода –  3,79, виктории "Валенсии" – 2,09.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
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