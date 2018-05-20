Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"

"Лацио" – "Интер"

Стадион: "Олимпико" (Рим)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джанлука Рокки

Розыгрыш итальянского первенства сезона 2017/2018 завершится одним из двух поединков, в котором решится судьба последней путевки в Лигу Чемпионов. С текущей кампании, Серия А получила квоту в четыре команды. Более того, все четыре клуба делегируются напрямую в групповой этап. Вакантное место предстоит разыграть фестивальному "Лацио" и очень прагматичному "Интеру". У римлян имеется существенное преимущество, которое заключается не только в факторе домашнего поля, но и в очковом гандикапе. "Бьянкочелести" опережают "нерадзурри" в турнирной таблице на три очка, поэтому ничья устроит именно хозяев, а вот победа подарит путевку уже миланскому клубу. А все потому что в первую очередь в итальянском чемпионате учитывают результаты личных встреч, а так как поединок первого круга завершился "сухой" ничьей, в случае победы "Интера" и как следствия равенства очков, выше расположатся подопечные Лучано Спаллетти. Матч обещает быть очень интересным, хотя бы потому, что действительно не знаешь, чего можно ожидать от обеих команд. Римский клуб в последнее время захандрил, сыграв вничью с "Аталантой" и "Кротоне". "Интер" так вообще учудил, неделю назад умудрившись дома проиграть "Сассуоло".

Помимо борьбы за место в Лиге Чемпионов, в этом поединке определится и лучший бомбардир нынешнего сезона Серии А. Лицом к лицу сойдутся Чиро Иммобиле, на счету которого 29 голов и Мауро Икарди, огорчивший соперника 28 раз.

Интересные факты противостояния "Лацио" и "Интера":

В очных встречах "Интер" гораздо более успешен, чем "Лацио": 61 победа на счету миланцев против 35 - у римлян.

В прошлом сезоне "Интер" победил "Лацио" на "Олимпико" со счетом 3:1.

Римляне не проигрывают на протяжении 10 последних матчей в рамках Серии А.

"Нерадзурри" уступили лишь в одном из последних шести выездных матчей в итальянском первенстве.

Ориентировочные составы на игру:

Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, де Врей, Раду, Марушич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон, Иммобиле

Интер: Ханданович, Канселу, Шкриниар, Д’Амброзио, Весино, Брозович, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди

Прогноз на матч "Лацио" – "Интер":

На кону этого матча стоит очень многое, а прежде всего большие деньги, которые обеспечивает Лига Чемпионов, поэтому фаворита в данном сражении искать бессмысленно.

Букмекеры бояться брать на себя ответственность в прогнозе сильнейшего и лишь с небольшим перевесом в большей степени надеются на победу "Лацио" – коэффициент 2.4. В то время как выигрыш "Интера" в среднем оценивается в 2.8.

Богдан Архипенко

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