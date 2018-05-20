Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"
"Лацио" – "Интер"
Стадион: "Олимпико" (Рим)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Джанлука Рокки
Розыгрыш итальянского первенства сезона 2017/2018 завершится одним из двух поединков, в котором решится судьба последней путевки в Лигу Чемпионов. С текущей кампании, Серия А получила квоту в четыре команды. Более того, все четыре клуба делегируются напрямую в групповой этап. Вакантное место предстоит разыграть фестивальному "Лацио" и очень прагматичному "Интеру".У римлян имеется существенное преимущество, которое заключается не только в факторе домашнего поля, но и в очковом гандикапе. "Бьянкочелести" опережают "нерадзурри" в турнирной таблице на три очка, поэтому ничья устроит именно хозяев, а вот победа подарит путевку уже миланскому клубу. А все потому что в первую очередь в итальянском чемпионате учитывают результаты личных встреч, а так как поединок первого круга завершился "сухой" ничьей, в случае победы "Интера" и как следствия равенства очков, выше расположатся подопечные Лучано Спаллетти.Матч обещает быть очень интересным, хотя бы потому, что действительно не знаешь, чего можно ожидать от обеих команд. Римский клуб в последнее время захандрил, сыграв вничью с "Аталантой" и "Кротоне". "Интер" так вообще учудил, неделю назад умудрившись дома проиграть "Сассуоло".
Помимо борьбы за место в Лиге Чемпионов, в этом поединке определится и лучший бомбардир нынешнего сезона Серии А. Лицом к лицу сойдутся Чиро Иммобиле, на счету которого 29 голов и Мауро Икарди, огорчивший соперника 28 раз.
Интересные факты противостояния "Лацио" и "Интера":
В очных встречах "Интер" гораздо более успешен, чем "Лацио": 61 победа на счету миланцев против 35 - у римлян.
В прошлом сезоне "Интер" победил "Лацио" на "Олимпико" со счетом 3:1.
Римляне не проигрывают на протяжении 10 последних матчей в рамках Серии А.
"Нерадзурри" уступили лишь в одном из последних шести выездных матчей в итальянском первенстве.
Ориентировочные составы на игру:
Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, де Врей, Раду, Марушич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон, Иммобиле
Интер: Ханданович, Канселу, Шкриниар, Д’Амброзио, Весино, Брозович, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди
Прогноз на матч "Лацио" – "Интер":
На кону этого матча стоит очень многое, а прежде всего большие деньги, которые обеспечивает Лига Чемпионов, поэтому фаворита в данном сражении искать бессмысленно.
Букмекеры бояться брать на себя ответственность в прогнозе сильнейшего и лишь с небольшим перевесом в большей степени надеются на победу "Лацио" – коэффициент 2.4. В то время как выигрыш "Интера" в среднем оценивается в 2.8.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21