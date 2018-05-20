Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"

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Битва за последнюю путевку в Лигу Чемпионов: "Лацио" против "Интера"

"Лацио"  –  "Интер"

Стадион: "Олимпико" (Рим)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джанлука Рокки

Розыгрыш итальянского первенства сезона 2017/2018 завершится одним из двух поединков, в котором решится судьба последней путевки в Лигу Чемпионов. С текущей кампании, Серия А получила квоту в четыре команды. Более того, все четыре клуба делегируются напрямую в групповой этап. Вакантное место предстоит разыграть фестивальному "Лацио" и очень прагматичному "Интеру".У римлян имеется существенное преимущество, которое заключается не только в факторе домашнего поля, но и в очковом гандикапе. "Бьянкочелести" опережают "нерадзурри" в турнирной таблице на три очка, поэтому ничья устроит именно хозяев, а вот победа подарит путевку уже миланскому клубу. А все потому что в первую очередь в итальянском чемпионате учитывают результаты личных встреч, а так как поединок первого круга завершился "сухой" ничьей, в случае победы "Интера" и как следствия равенства очков, выше расположатся подопечные Лучано Спаллетти.Матч обещает быть очень интересным, хотя бы потому, что действительно не знаешь, чего можно ожидать от обеих команд. Римский клуб в последнее время захандрил, сыграв вничью с "Аталантой" и "Кротоне". "Интер" так вообще учудил, неделю назад умудрившись дома проиграть "Сассуоло".

Помимо борьбы за место в Лиге Чемпионов, в этом поединке определится и лучший бомбардир нынешнего сезона Серии А. Лицом к лицу сойдутся Чиро Иммобиле, на счету которого 29 голов и Мауро Икарди, огорчивший соперника 28 раз.

Интересные факты противостояния "Лацио" и "Интера":

В очных встречах "Интер" гораздо более успешен, чем "Лацио": 61 победа на счету миланцев против 35 - у римлян.

В прошлом сезоне "Интер" победил "Лацио" на "Олимпико" со счетом 3:1.

Римляне не проигрывают на протяжении 10 последних матчей в рамках Серии А.

"Нерадзурри" уступили лишь в одном из последних шести выездных матчей в итальянском первенстве.

Ориентировочные составы на игру:

Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, де Врей, Раду, Марушич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон, Иммобиле

Интер: Ханданович, Канселу, Шкриниар, Д’Амброзио, Весино, Брозович, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди

Прогноз на матч "Лацио""Интер":

На кону этого матча стоит очень многое, а прежде всего большие деньги, которые обеспечивает Лига Чемпионов, поэтому фаворита в данном сражении искать бессмысленно.

Букмекеры бояться брать на себя ответственность в прогнозе сильнейшего и лишь с небольшим перевесом в большей степени надеются на победу "Лацио" – коэффициент 2.4. В то время как выигрыш "Интера" в среднем оценивается в 2.8.

Богдан Архипенко

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2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
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