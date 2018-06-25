Битва за престиж: Саудовская Аравия и Египет разыграют третье место в группе "А"

Саудовская Аравия – Египет

Стадион: "Волгоград Арена" (Волгоград, Россия)

Начало матча: 17:00

Главный арбитр: Рольдан Вильмар (Колумбия)

Главная интрига в группе "А" погасла еще прошлом туре: Россия и Уругвай выиграли оба стартовые матчи и вышли в плей-офф. Осталось только узнать кто какое место в итоге займет. Пока сборные Египта и Саудовской Аравии не имеют в своем активе очков, и в сегодняшнем матче они решат кто же выцарапает себе "баллы престижа" и станет в итоге третьим. Формально, это противостояние обречено быть одним из самых неважных в двенадцатом игровом дне, да еще и состоится в одно время с игрой России и Уругвая. Но, на самом деле, встреча тоже имеет некую интригу.

Главный вопрос матча: покажет ли Салах свой класс на этом Чемпионате Мира? Понятно, что за одну встречу это сделать практически невозможно, но вот громко стукнуть дверью на прощанье вингер "Ливерпуля" может. Салах не принимал участие в первом матче с Уругваем из-за травмы, полученной в финале Лиги Чемпионов. Против России "фараон" вышел в стартовом составе, отметился четырьмя ударами и голом с пенальти, однако общий счет 3:1 в пользу россиян и оценка от WhoScored в 6,6 балла не дает основание сказать, что вингер провел хороший матч. Вот и посмотрим, как Салах собирается заявить о себе.

Вторая интрига – забьет ли Саудовская Аравия на этом турнире? Первые два матча мундиаля 2018 завершились без голов в исполнении "орлов пустыни". Да и если брать последние 5 матчей на Чемпионатах Мира, то аравийцы проиграли их с общим счетом 13:2. Последний раз "зеленые" забивали на мундиале 2006 в первом туре группового этапа против Туниса (2:2). Так что любой гол в матче с Египтом станет для "орлов" в некой мере историческим: первое взятие ворот на мундиалях за последние 12 лет.

Историческое противостояние Египта и Саудовской Аравии насчитывает 6 матчей, из которых 4 остались за "фараонами", и лишь в одной встречи победили "орлы пустыни". На Чемпионатах Мира эти сборные еще не встречались, однако играли между собой на Кубке Конфедераций 1999 года. Именно тогда аравийцы и одержали свою единственную победу над Египтом. А впервые эти сборные встретились 3 сентября 1961 года. Тогда "фараоны" разгромили "зеленых" 13:0, и этот результат до сих пор является самым крупным поражением в истории Саудовской Аравии.

Последний матч между Египтом и Саудовской Аравией состоялся 25 ноября 2007 года на Панарабских играх (турнир под эгидой УАФА – организации, которая объединяет национальные футбольные ассоциации арабских стран), в котором "фараоны" оказались сильнее 2:1.

Учитывая кадровые возможности обеих команд, можно предположить, что сегодня именно Египет заберет себе мяч и будет организовывать позиционные атаки, главным козырем которых будет Салах, который способен обыграть любого соперника на маленьком участке поля. Хотя, ситуация может быть и противоположной. Саудовская Аравия показала, что умеет связать несколько передач в центре поля, так что не исключено, что команда Эктора Купера отдаст инициативу аравийцев и будет организовывать быстрые набеги на ворота Аль-Оваиса усилиями того же Мохаммеда Салаха или, например, Рамадана Собхи. В любом случае, если команды не решат "забить" на результат и не будут просто перекатывать мяч по полю, игра обещает получится интересной. Возможно, не сверхрезультативной, но зрелищной!

Интересные факты перед противостоянием Саудовской Аравии и Египта

Египет и Саудовская Аравия еще никогда не встречались между собой в рамках Чемпионатов Мира. Всего эти сборные провели 6 матчей между собой: в 4 встречах победил Египет, по одному разу были зафиксированы победа Саудовской Аравии и ничья.

Сборная Саудовской Аравии не выигрывает на Чемпионатах Мира 12 матчей подряд. Последняя победа "орлов пустыни" случилась еще на мундиале 1994 года в матче против Бельгии (1:0).

В 8 матчах Чемпионата Мира в ХХІ веке, Саудовская Аравия проиграла 7 раз и лишь раз сыграла вничью (Мундиаль 2006, Тунис – 2:2).

Египет сыграл всего 6 матчей на Чемпионатах Мира и еще ни разу не побеждал.

Египет не побеждал в восьми матчах подряд. Последний выигрыш команды Купера пришелся на матч с Конго 8 октября 2017 года (2:1).

Саудовская Аравия проиграла 5 матчей подряд. Последний раз "зеленые" не проигрывали 15 мая в матче против Греции (2:0).

Ориентировочные составы

Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Аль-Бурайк, Хавсави, Аль-Шахрани, Аль-Булайхи – Аль-Доссари, Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Джассим, Бахебри – Аль-Сахлави

Египет: Эль-Шенави – Фатхи, Габр, Хегази, Шафи – Хамед, Эль-Ненни – Собхи, Аль-Саид, Салах – Мохсен.

Прогноз на матч

Класс игроков сборной Египта немного выше, чем класс футболистов Саудовской Аравии, так что, по крайней мере в статистических показателях, "фараоны" должны быть сильнее представителей Аравийского полуострова. Но будет ли такое преимущество воплощено в крупном счете на табло? Скорее всего, нет! Если в матче и будут забиты голы, то немного. Исход встречи должны решить 1 или 2 взятия ворот.

Букмекеры отдают предпочтение Египту. Коэффициент на их победу колеблется в районе 1,9. Вероятность выигрыша Саудовской Аравии, по их мнению, почти в 3 раза ниже – 4,7. Коэффициент на ничью – 3,6.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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