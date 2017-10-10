Битва за прямую путевку на Чемпионат Мира: Португалия против Швейцарии
Португалия – Швейцария
Стадион: "Эштадиу де Бенфика " (Лиссабон)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Одно из центральных событий не только заключительного игрового дня, но и всего последнего тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 состоится в столице Португалии Лиссабоне, где действующие чемпионы Европы в бескомпромиссной борьбе сразятся со Швейцарией за прямую путевку на российский Мундиаль. Так уж вышло, что никто из оппонентов по группе "В" не смог навязать борьбу именитым сборным.
После очного противостояния в рамках первого тура ни одна из команд так и не оступилась. Швейцарцы выбили девять из девяти, и в любом другом секстете этого показателя с головой бы хватило для досрочного выхода, но только не в этом. Тогда подопечные Владимира Петковича быстро сделали результат, еще в первом тайме забив два гола усилиями Эмболо и Мехмеди. Швейцария опережает португальцев на три очка, но победа "европейских бразильцев" будет означать то, что именно они напрямую квалифицируются на большой футбольный турнир из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. Об этом особенно позаботился Криштиану Роналду, который уже наколотил за текущий отбор 15 голов и, наверняка, желает побить еще один рекорд Роберта Левандовски – 16 мячей. "Часовщиков" же вполне устроит ничья.
В предыдущих поединка с участием Португалии и Швейцарии оба наставника применили ротацию. Поэтому очень важно, что все ключевые исполнители, как с одной стороны, так и с другой находятся в строю.
Интересные факты противостояния Португалии и Швейцарии:
Сборные Швейцарии и Португалии 21 раз сражались в очном поединке. Любопытно, но преимущество на стороне швейцарцев – 10 побед против 6 – у португальцев. Еще 5 раз была зафиксирована ничья.
Крайний матч в Португалии между "европейскими бразильцами" и "часовщиками" состоялся в рамках отборочного цикла на Чемпионат Мира-1994 и тогда португальцы отпраздновали победу с минимальным счетом.
В последний раз Швейцария побеждала Португалию у них дома в далеком 1969 году. Тогда швейцарцы триумфовали, забив в ворота хозяев два "сухих" мяча.
Ориентировочные составы на игру:
Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Нету, Элизеу, Бернарду Силва, Карвалью, Перейра, Куарежма, Андре Силва, Роналду
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Джака, Фройлер, Шакири, Фрай, Цубер, Сеферович
Прогноз на матч Португалия – Швейцария:
Всегда, когда шансы команд примерно 50 на 50 целесообразно говорить о ничьей. Но букмекеры не сильно верят в подобный исход, о чем свидетельствует коэффициент 4.0. Еще меньше специалисты верят в победу Швейцарии – 5.7. Португалия же явный фаворит и их виктория в решающем матче в среднем оценивается в 1.62.
Богдан Архипенко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
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|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1