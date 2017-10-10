Битва за прямую путевку на Чемпионат Мира: Португалия против Швейцарии

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Битва за прямую путевку на Чемпионат Мира: Португалия против Швейцарии

Португалия  –  Швейцария

Стадион: "Эштадиу де Бенфика " (Лиссабон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Одно из центральных событий не только заключительного игрового дня, но и всего последнего тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 состоится в столице Португалии Лиссабоне, где действующие чемпионы Европы в бескомпромиссной борьбе сразятся со Швейцарией за прямую путевку на российский Мундиаль. Так уж вышло, что никто из оппонентов по группе "В" не смог навязать борьбу именитым сборным.

После очного противостояния в рамках первого тура ни одна из команд так и не оступилась. Швейцарцы выбили девять из девяти, и в любом другом секстете этого показателя с головой бы хватило для досрочного выхода, но только не в этом. Тогда подопечные Владимира Петковича быстро сделали результат, еще в первом тайме забив два гола усилиями Эмболо и Мехмеди. Швейцария опережает португальцев на три очка, но победа "европейских бразильцев" будет означать то, что именно они напрямую квалифицируются на большой футбольный турнир из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. Об этом особенно позаботился Криштиану Роналду, который уже наколотил за текущий отбор 15 голов и, наверняка, желает побить еще один рекорд Роберта Левандовски – 16 мячей. "Часовщиков" же вполне устроит ничья.

В предыдущих поединка с участием Португалии и Швейцарии оба наставника применили ротацию. Поэтому очень важно, что все ключевые исполнители, как с одной стороны, так и с другой находятся в строю.

Интересные факты противостояния Португалии и Швейцарии:

Сборные Швейцарии и Португалии 21 раз сражались в очном поединке. Любопытно, но преимущество на стороне швейцарцев – 10 побед против 6 – у португальцев. Еще 5 раз была зафиксирована ничья.

Крайний матч в Португалии между "европейскими бразильцами" и "часовщиками" состоялся в рамках отборочного цикла на Чемпионат Мира-1994 и тогда португальцы отпраздновали победу с минимальным счетом.

В последний раз Швейцария побеждала Португалию у них дома в далеком 1969 году. Тогда швейцарцы триумфовали, забив в ворота хозяев два "сухих" мяча.

Ориентировочные составы на игру:

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Нету, Элизеу, Бернарду Силва, Карвалью, Перейра, Куарежма, Андре Силва, Роналду

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Джака, Фройлер, Шакири, Фрай, Цубер, Сеферович

Прогноз на матч Португалия – Швейцария:

Всегда, когда шансы команд примерно 50 на 50 целесообразно говорить о ничьей. Но букмекеры не сильно верят в подобный исход, о чем свидетельствует коэффициент 4.0. Еще меньше специалисты верят в победу Швейцарии – 5.7. Португалия же явный фаворит и их виктория в решающем матче в среднем оценивается в 1.62.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru

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