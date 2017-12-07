Битва за путевку в плей-офф: "Заря" попробует во второй раз переиграть "Атлетик"

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Битва за путевку в плей-офф: "Заря" попробует во второй раз переиграть "Атлетик"

"Заря" – "Атлетик"

Стадион: "Арена Львов" (Львов, Украина)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Рудди Бюке (Франция)

Поздним вечером в четверг определится обладатель второй путевки раунда плей-офф Лиги Европы от группы "J". Произойдет это в очном матче луганской "Зари" и "Атлетика" из Бильбао во Львове.

На данный момент только одна команда из группы J гарантировала себе место в плей-офф – шведский "Эстерсунд". В тоже время, совершенно точно "Герта" финиширует на последнем месте в квартете. Поэтому все внимание приковано здесь к поединку во Львове.

Луганчане на данный момент отстают от басков на два очка, поэтому только победа гарантирует подопечным Юрия Вернидуба выход в евровесну. Напомним, что в матче в Бильбао "Заря" неожиданно переиграла испанский клуб со счетом 1:0.

Луганская команда выдает настолько разные результаты в этом отрезке сезона, что прогнозировать что-то чрезвычайно сложно. После поражения от шведского "Эстерсунда" луганчане сыграли два матча в рамках чемпионата. «Звезду» из Кропивницкого удалось переиграть (1:0), а вот с "Черноморцем" команда Вернидуба разошлась миром (1:1). Вероятно, что наставник "Зари" не гнал подопечных вперед на соперника, а целенаправленно занимался в этих матчах подготовкой команды к решающей дуэли в Лиге Европы.

"Атлетик" в текущем сезоне откровенно сбавил свои обороты и это при том, что его состав остался неизменным. Во внутреннем чемпионате команда находится в нижней части турнирной таблицы и преимущественно борется за выживание. Что же касается Лиги Европы, то здесь баски после пяти сыгранных туров группового этапа имеют в активе восемь набранных пунктов при разнице мячей 6:5 и с такими показателями они идут вторыми в своем квартете, сохраняя хорошие шансы на еврокубковую весну. Правда, последний матч в чемпионате, наверняка, добавил уверенности игрокам "Атлетика". На домашней арене они сумели не пропустить от чемпиона – мадридского "Реала" (0:0). Впрочем, на выезде баски играют не лучшим образом. 

Интересные факты противостояния "Зари" и "Атлетика":

Безвыигрышная серия "Атлетика" длится 3 матча

"Заря" выиграла 3 из 10 домашних матча в еврокубках

"Атлетик" однажды гостил во Львове и победил донецкий "Шахтер" (1:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Заря": Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Харатин, Андриевский, Караваев, Лунев, Силас, Юри.

"Атлетик": Эррерин – Маркос, Эчейта, Боведа, Баленсиага, Сан-Хосе, Весга, Кордоба, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.

Прогноз на матч "Заря" – "Атлетик":

Несмотря на гостевой статус поединка, именно "Атлетик" – фаворит встречи во Львове. Команду Хосе Анхеля Сиганды устроит в этом матче и ничья. В последних пяти матчах баски одержали только одну викторию при трех ничьих и одном поражении. На выезде "Атлетик" в последних пяти поединках не побеждал – три ничьих при двух проигрышах.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах. На победу басков в среднем предлагается коэффициент – 1.80. Успех "Зари" оценивается гораздо ниже – коэффициент 4.70. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 3.55.        

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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