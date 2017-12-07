Битва за путевку в плей-офф: "Заря" попробует во второй раз переиграть "Атлетик"
"Заря" – "Атлетик"
Стадион: "Арена Львов" (Львов, Украина)
Начало матча: 23:05
Арбитр: Рудди Бюке (Франция)
Поздним вечером в четверг определится обладатель второй путевки раунда плей-офф Лиги Европы от группы "J". Произойдет это в очном матче луганской "Зари" и "Атлетика" из Бильбао во Львове.
На данный момент только одна команда из группы J гарантировала себе место в плей-офф – шведский "Эстерсунд". В тоже время, совершенно точно "Герта" финиширует на последнем месте в квартете. Поэтому все внимание приковано здесь к поединку во Львове.
Луганчане на данный момент отстают от басков на два очка, поэтому только победа гарантирует подопечным Юрия Вернидуба выход в евровесну. Напомним, что в матче в Бильбао "Заря" неожиданно переиграла испанский клуб со счетом 1:0.
Луганская команда выдает настолько разные результаты в этом отрезке сезона, что прогнозировать что-то чрезвычайно сложно. После поражения от шведского "Эстерсунда" луганчане сыграли два матча в рамках чемпионата. «Звезду» из Кропивницкого удалось переиграть (1:0), а вот с "Черноморцем" команда Вернидуба разошлась миром (1:1). Вероятно, что наставник "Зари" не гнал подопечных вперед на соперника, а целенаправленно занимался в этих матчах подготовкой команды к решающей дуэли в Лиге Европы.
"Атлетик" в текущем сезоне откровенно сбавил свои обороты и это при том, что его состав остался неизменным. Во внутреннем чемпионате команда находится в нижней части турнирной таблицы и преимущественно борется за выживание. Что же касается Лиги Европы, то здесь баски после пяти сыгранных туров группового этапа имеют в активе восемь набранных пунктов при разнице мячей 6:5 и с такими показателями они идут вторыми в своем квартете, сохраняя хорошие шансы на еврокубковую весну. Правда, последний матч в чемпионате, наверняка, добавил уверенности игрокам "Атлетика". На домашней арене они сумели не пропустить от чемпиона – мадридского "Реала" (0:0). Впрочем, на выезде баски играют не лучшим образом.
Интересные факты противостояния "Зари" и "Атлетика":
Безвыигрышная серия "Атлетика" длится 3 матча
"Заря" выиграла 3 из 10 домашних матча в еврокубках
"Атлетик" однажды гостил во Львове и победил донецкий "Шахтер" (1:0)
Ориентировочные составы на игру:
"Заря": Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Харатин, Андриевский, Караваев, Лунев, Силас, Юри.
"Атлетик": Эррерин – Маркос, Эчейта, Боведа, Баленсиага, Сан-Хосе, Весга, Кордоба, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.
Прогноз на матч "Заря" – "Атлетик":
Несмотря на гостевой статус поединка, именно "Атлетик" – фаворит встречи во Львове. Команду Хосе Анхеля Сиганды устроит в этом матче и ничья. В последних пяти матчах баски одержали только одну викторию при трех ничьих и одном поражении. На выезде "Атлетик" в последних пяти поединках не побеждал – три ничьих при двух проигрышах.
Букмекеры однозначны в своих прогнозах. На победу басков в среднем предлагается коэффициент – 1.80. Успех "Зари" оценивается гораздо ниже – коэффициент 4.70. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 3.55.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустие! Битва за первое место: киевское "Динамо" принимает белградский "Партизан"
опрос
Лента новостей
-
Дзенга, де Бьязи и Неста претендуют на пост главного тренера "Кротоне"
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Риеки"
-
Аленичев: "Есть сомнения, что "Спартак" соберется на игру с ЦСКА"
-
Наставник АПОЭЛа назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Мата: "На первой тренировке Ибрагимович сказал: "Надеюсь, вы знаете, что бог пришел"
-
Стала известна вероятность попадания команд друг на друга при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"
-
Мбаппе установил очередной рекорд
-
"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей"
-
"Барселона" делает выбор между обладателем кубка Либертадорес и игроком сборной Германии
-
Титов о поражении "Спартака": "Это клеймо на всю жизнь"
-
Зимой Перес планирует приобрести трех игроков
-
Роналду: "Не вижу себя тренером в будущем"
-
Лучшие моменты с церемонии вручения "Золотого мяча"
-
Бубнов: "По качеству игры все российские клубы уступают фаворитам Лиги Европы"
-
УЕФА дисквалифицировал Карвахаля
-
Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца
-
Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории"
-
Наставник "Реала Сосьедад": "Зенит" показал себя очень эффективной командой"
-
Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1