Битва за "серебро": "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" в главном дерби Англии

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Крейг Поусон

Субботняя программа 30-го тура английской Премьер-Лиги откроется центральным событием уик-энда, в рамках которого сойдутся два исторически непримиримых соперника "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Дуэль двух самых титулованных команд на Туманном Альбионе с давних времен называют Северо-западным дерби, из-за территориальной близости двух городов Манчестера и Ливерпуля в одноименном регионе Англии. Битвы манкунианцев и мерсисайдцев носят принципиальнейший характер вне зависимости от турнирного положения команд, поэтому накал страсти и нервозности, как на футбольном поле, так и вне его, обеспечен.

В этот раз перед очной схваткой дополнительной мотивации и ответственности командам прибавляет тот факт, что оба коллектива являются непосредственными конкурентами и главными претендентами в борьбе за серебряные медали чемпионата. "Красные дьяволы" располагаются на текущей второй строчке, опережая "скаузеров", идущих следом за ними, всего на два пункта. Последние Северо-западные дерби, к сожалению, выходят не столь интересными и интригующими, какими они были, например, при Алексе Фергюсоне. Нынешний босс манкунианцев Жозе Моуринью в больших матчах чаще всего сушит игру и устраивается на ничью. Так было в последних трех поединках между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Очень важно, что команды подходят к дерби в прекрасной форме и великолепном расположении духа. Прежде "Юнайтед" добыл две волевых победы над "Челси" и "Кристал Пэлас", что не может не взбадривать футболистов "красных дьяволов". "Ливерпуль" же в последнее время обрел черты по-настоящему большого клуба, научившись побеждать на классе заведомо более слабых соперников.

Что касается кадровой ситуации, то тут у Юргена Клоппа есть некое преимущество перед Жозе Моуринью. Натаниэль Клайн – единственный исполнитель, на кого по-прежнему не может рассчитывать немецкий специалист. Англичанин продолжает набирать форму после тяжелой травмы. Португалец вынужден обходится без травмированных Андера Эрреры, Маркоса Рохо, Фила Джонса, Дэйли Блинда и Антони Мартиаля. Зато после долгого отсутствия доступен основной центральный защитник Эрик Байи.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля":

"Манчестер Юнайтед" выиграл десять из последних 13 матчей против "Ливерпуля" на домашнем стадионе, проиграв лишь в сезоне 2008/2009 и 2013/2014. В прошлом году на "Олд Траффорд" была зафиксирована нулевая ничья.

Следующий гол Ромелу Лукаку станет для него 100 в рамках АПЛ. Бельгиец может стать пятым самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги по этому показателю. Кстати, чуть ранее Харри Кейн достиг трехзначной отметки как раз-таки в матче против "Ливерпуля".

Жозе Моуринью выиграл всего одну из восьми дуэлей против команд Юргена Клоппа. Единственный раз припал на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов-2012/2013, когда мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0, но все-равно по сумме двух встреч вылетел.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия. Смоллинг, Байи, Янг, Мактоминай, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джан, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль":

В основном в таких матчах, фаворитом является домашняя команда. Но в этом случае действительно все 50 на 50. Более того, большинство аналитиков и специалистов склоняется к ничейному результату, который с немалой долей вероятности допускают и букмекеры, выставляя коэффициент 3.3

Чуть больше шансов на победу имеет "Ливерпуль" – 2.65. В то время, как виктория "Манчестер Юнайтед" оценивается в 2.85.

Богдан Архипенко

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