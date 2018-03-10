Битва за "серебро": "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" в главном дерби Англии
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 15:30
Арбитр: Крейг Поусон
Субботняя программа 30-го тура английской Премьер-Лиги откроется центральным событием уик-энда, в рамках которого сойдутся два исторически непримиримых соперника "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Дуэль двух самых титулованных команд на Туманном Альбионе с давних времен называют Северо-западным дерби, из-за территориальной близости двух городов Манчестера и Ливерпуля в одноименном регионе Англии. Битвы манкунианцев и мерсисайдцев носят принципиальнейший характер вне зависимости от турнирного положения команд, поэтому накал страсти и нервозности, как на футбольном поле, так и вне его, обеспечен.
В этот раз перед очной схваткой дополнительной мотивации и ответственности командам прибавляет тот факт, что оба коллектива являются непосредственными конкурентами и главными претендентами в борьбе за серебряные медали чемпионата. "Красные дьяволы" располагаются на текущей второй строчке, опережая "скаузеров", идущих следом за ними, всего на два пункта. Последние Северо-западные дерби, к сожалению, выходят не столь интересными и интригующими, какими они были, например, при Алексе Фергюсоне. Нынешний босс манкунианцев Жозе Моуринью в больших матчах чаще всего сушит игру и устраивается на ничью. Так было в последних трех поединках между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".
Очень важно, что команды подходят к дерби в прекрасной форме и великолепном расположении духа. Прежде "Юнайтед" добыл две волевых победы над "Челси" и "Кристал Пэлас", что не может не взбадривать футболистов "красных дьяволов". "Ливерпуль" же в последнее время обрел черты по-настоящему большого клуба, научившись побеждать на классе заведомо более слабых соперников.
Что касается кадровой ситуации, то тут у Юргена Клоппа есть некое преимущество перед Жозе Моуринью. Натаниэль Клайн – единственный исполнитель, на кого по-прежнему не может рассчитывать немецкий специалист. Англичанин продолжает набирать форму после тяжелой травмы. Португалец вынужден обходится без травмированных Андера Эрреры, Маркоса Рохо, Фила Джонса, Дэйли Блинда и Антони Мартиаля. Зато после долгого отсутствия доступен основной центральный защитник Эрик Байи.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля":
"Манчестер Юнайтед" выиграл десять из последних 13 матчей против "Ливерпуля" на домашнем стадионе, проиграв лишь в сезоне 2008/2009 и 2013/2014. В прошлом году на "Олд Траффорд" была зафиксирована нулевая ничья.
Следующий гол Ромелу Лукаку станет для него 100 в рамках АПЛ. Бельгиец может стать пятым самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги по этому показателю. Кстати, чуть ранее Харри Кейн достиг трехзначной отметки как раз-таки в матче против "Ливерпуля".
Жозе Моуринью выиграл всего одну из восьми дуэлей против команд Юргена Клоппа. Единственный раз припал на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов-2012/2013, когда мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0, но все-равно по сумме двух встреч вылетел.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия. Смоллинг, Байи, Янг, Мактоминай, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джан, Салах, Мане, Фирмино
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль":
В основном в таких матчах, фаворитом является домашняя команда. Но в этом случае действительно все 50 на 50. Более того, большинство аналитиков и специалистов склоняется к ничейному результату, который с немалой долей вероятности допускают и букмекеры, выставляя коэффициент 3.3
Чуть больше шансов на победу имеет "Ливерпуль" – 2.65. В то время, как виктория "Манчестер Юнайтед" оценивается в 2.85.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Анонс матча "Малага" - "Барселона" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Лента новостей
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"
-
Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном
-
"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"
-
Конте рассказал о травме Рюдигера
-
"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
-
"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
-
"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии
-
Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче
-
"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)
-
"Верона" взяла верх над "Кьево"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека
-
"Малага" – "Барселона" - 0:2 (обзор)
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|29
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20