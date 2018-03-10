Битва за "серебро": "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" в главном дерби Англии

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Битва за "серебро": "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" в главном дерби Англии

"Манчестер Юнайтед"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Крейг Поусон

Субботняя программа 30-го тура английской Премьер-Лиги откроется центральным событием уик-энда, в рамках которого сойдутся два исторически непримиримых соперника "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Дуэль двух самых титулованных команд на Туманном Альбионе с давних времен называют Северо-западным дерби, из-за территориальной близости двух городов Манчестера и Ливерпуля в одноименном регионе Англии. Битвы манкунианцев и мерсисайдцев носят принципиальнейший характер вне зависимости от турнирного положения команд, поэтому накал страсти и нервозности, как на футбольном поле, так и вне его, обеспечен.

В этот раз перед очной схваткой дополнительной мотивации и ответственности командам прибавляет тот факт, что оба коллектива являются непосредственными конкурентами и главными претендентами в борьбе за серебряные медали чемпионата. "Красные дьяволы" располагаются на текущей второй строчке, опережая "скаузеров", идущих следом за ними, всего на два пункта. Последние Северо-западные дерби, к сожалению, выходят не столь интересными и интригующими, какими они были, например, при Алексе Фергюсоне. Нынешний босс манкунианцев Жозе Моуринью в больших матчах чаще всего сушит игру и устраивается на ничью. Так было в последних трех поединках между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Очень важно, что команды подходят к дерби в прекрасной форме и великолепном расположении духа. Прежде "Юнайтед" добыл две волевых победы над "Челси" и "Кристал Пэлас", что не может не взбадривать футболистов "красных дьяволов". "Ливерпуль" же в последнее время обрел черты по-настоящему большого клуба, научившись побеждать на классе заведомо более слабых соперников.

Что касается кадровой ситуации, то тут у Юргена Клоппа есть некое преимущество перед Жозе Моуринью. Натаниэль Клайн – единственный исполнитель, на кого по-прежнему не может рассчитывать немецкий специалист. Англичанин продолжает набирать форму после тяжелой травмы. Португалец вынужден обходится без травмированных Андера Эрреры, Маркоса Рохо, Фила Джонса, Дэйли Блинда и Антони Мартиаля. Зато после долгого отсутствия доступен основной центральный защитник Эрик Байи.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля":

"Манчестер Юнайтед" выиграл десять из последних 13 матчей против "Ливерпуля" на домашнем стадионе, проиграв лишь в сезоне 2008/2009 и 2013/2014. В прошлом году на "Олд Траффорд" была зафиксирована нулевая ничья.

Следующий гол Ромелу Лукаку станет для него 100 в рамках АПЛ. Бельгиец может стать пятым самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги по этому показателю. Кстати, чуть ранее Харри Кейн достиг трехзначной отметки как раз-таки в матче против "Ливерпуля".

Жозе Моуринью выиграл всего одну из восьми дуэлей против команд Юргена Клоппа. Единственный раз припал на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов-2012/2013, когда мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0, но все-равно по сумме двух встреч вылетел.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия. Смоллинг, Байи, Янг, Мактоминай, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джан, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед""Ливерпуль":

В основном в таких матчах, фаворитом является домашняя команда. Но в этом случае действительно все 50 на 50. Более того, большинство аналитиков и специалистов склоняется к ничейному результату, который с немалой долей вероятности допускают и букмекеры, выставляя коэффициент 3.3

Чуть больше шансов на победу имеет "Ливерпуль" – 2.65. В то время, как виктория "Манчестер Юнайтед" оценивается в 2.85.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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