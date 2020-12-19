Битвы за лидерство в Германии и Франции, парадоксальное дерби в АПЛ: 4 главных матча выходных
"Барселона" – "Валенсия"
19 декабря, 18:15. Барселона, "Камп Ноу"
"Валенсия" давно не ходит в фаворитах на ТОП-4, но дуэли "летучих мышей" с "Барселоной" не лишены интриги. Вот и в январе "левантийцы" неожиданно положили "блаугранас" на лопатки в третьем матче под руководством Сетьена. Тот поединок стал бенефисом Макси Гомеса, который оформил дубль и еще и не забил пенальти. Сейчас уругваец травмирован, а обязанность забивать ляжет на плечи Ману Вальехо. "Валенсия", однако, звезд с неба не хватает: в Примере команда Хави Грасии последний раз побеждала еще в начале ноября. Зато "Барса" немного отошла от шока, одержав две победы подряд в чемпионате. И если победа над "Леванте" выглядела бледно, то успех в противостоянии с "Реал Сосьедадом" посреди недели продемонстрировал положительную динамику выздоровления каталонцев. Стартовый состав выглядел действительно сбалансированно и в первые 60 минут ребята Рональда Кумана едва не деклассировали басков. А далее усталость и замены внесли разлад в игру "блаугранас" и те вполне могли завершить ничьей. Тренерский штаб нидерландца должен проделать еще много работы. Однако, нынешнюю "Валенсию" даже такая "Барселона" должна побеждать.
"Байер" – "Бавария"
19 декабря, 20:30. Леверкузен, "Бай-Арена"
"Бавария" померится силами с неожиданным лидером немецкой Бундеслиги. Вряд даже неисправимые оптимисты могли поверить, что за неделю до Рождества "Байер" будет идти на 1-м месте, да еще и без поражений. Конечно, разгромами "Кельна" или "Шальке" сейчас никого не удивишь. А вот победу над "Боруссией" М. (4:3) и ничью с "Лейпцигом" (1:1) леверкузенцы точно могут занести себе в актив. В общем Петер Босс не только реанимировал свою карьеру после провала в Дортмунде, но и трансформировал "фармацевтов". Команда доминирует даже над сильными оппонентами, отлично играет без мяча, душит прессингом. Обычно большие клубы легко разбираются со своими клонами. Однако, "Баварии" будет нелегко. Мюнхенцы немного притормозили в чемпионате, трижды потеряв очки за 5 поединков. Однако, в среду "Ротэн" уже сняли скальп с предпоследнего клуба Бундеслиги по играм без поражений – "Вольфсбурга" (2:1), хотя пробили в створ лишь дважды. Дополнительный импульс "Баварии" придаст церемония The Best 2020, в ходе которой лидера атак мюнхенцев Роберта Левандовски назвали лучшим игроком года на планете.
"Манчестер Юнайтед" – "Лидс"
20 декабря, 19:30. Манчестер, "Олд Траффорд"
Первое за почти 17 лет противостояния МЮ и "Лидса" в английском элите. Затерянные принципиальные дуэли манкунианцев с "павлинами" за эти годы – одна из самых больших потерь, связанных с финансово-турнирным крахом йоркширцев в начале века. Родословную этого дерби кто-то ведет от Войны Алой и Белой розы XV века, другие – со времен гонки двух городов в контексте индустриализации, третьи – от личного соревнования Басби и Риви и их "армий". И даже банда О'Лири изрядно портила нервы команде Фергюсона на рубеже тысячелетий. Сегодня же между "Юнайтед" и "Лидсом" огромная пропасть. Однако, "павлины" пытаются ее преодолеть зрелищной игрой. Но вот парадокс: "Лидс" под руководством Марсело Бьелсы, которым так восхищаются во всем мире, только на 13-й строчке чемпионата. Зато МЮ с тотальной критикой во всех важных британских изданиях – 2-й по потерянным очкам с отставанием всего на 2 пункта от "Ливерпуля". Очный поединок с "Лидсом" станет персональным вызовом для Сульшера. Если вечер воскресенья он встретит триумфатором, то получит прощение за вылет из Лиги Чемпионов хотя бы от фанатов.
"Лилль" – "ПСЖ"
20 декабря, 23:00. Лилль, "Пьер Моруа"
До Рождества остается меньше недели, а "Пари Сен-Жермен" до сих пор не обеспечил космический гандикап над соперниками. Более того, парижане пока даже не лидируют в Лиге 1. В воскресенье подопечные Томаса Тухеля попытаются начать отцеплять конкурентов от чемпионского состава. Первый оппонент – "Лилль". В прошлом сезоне ПСЖ дважды справился с "догами", но в целом те выглядели довольно конкурентно. В этом году ребята из приграничной зоны только добавили. "Лилль" уверенно прошел групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате проиграл лишь однажды. А вот у ПСЖ проблемы со стабильностью. Парижане дежурят феерические матчи в Лиге Чемпионов с бледными выступлениями дома. За последний месяц Париж проиграл "Лиону" и "Монако", а с посредственным "Бордо" завершил поединок вничью. О нехватке концентрации свидетельствует и тот факт, что ПСЖ уже в начале зимы имеет в пассиве больше поражений, чем за весь прерванный пандемией коронавируса предыдущий сезон. Конечно, "Лилль", "Лион" и "Марсель" добавили, но ростер парижан столь солидный, что в условиях паузы в ЛЧ столичный гранд обязан убить интригу в чемпионате.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18